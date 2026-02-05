ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: BMCRI के इंटर्नों को स्टाइपेंड नहीं मिलने पर किया विरोध प्रदर्शन किया

बेंगलुरु: बैंगलोर मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट (BMCRI) के सैकड़ों बीएससी (B.Sc.) एलाइड हेल्थ साइंसेज इंटर्न ने मंगलवार को इंटर्नशिप स्टाइपेंड के तुरंत पेमेंट और बेसिक सुविधाओं की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया.

राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RGUHS) में शामिल इंटर्न ने कहा कि सालों तक बिना पेमेंट के काम करने और बार-बार अपील करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्हें विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

यह विरोध प्रदर्शन जो 4 फरवरी को बीएमसीआरआई (BMCRI) कैंपस में शुरू हुआ था, उसमें इंटर्न ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया. इंटर्न का कहना है कि वे बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के फुल-टाइम क्लिनिकल जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.

बिना स्टाइपेंड के फुल-टाइम क्लिनिकल ड्यूटी

ईटीवी भारत से नाम न बताने की शर्त पर बात करते हुए, कई इंटर्न ने बताया कि एलाइड हेल्थ साइंसेज के छात्र तीन साल की एकेडमिक पढ़ाई पूरी करने के बाद एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप करते हैं. इस दौरान, वे रेगुलर हॉस्पिटल ड्यूटी करते हैं, जिसमें नाइट शिफ्ट भी शामिल है.

एक इंटर्न ने कहा, 'हम दिन में आठ से बारह घंटे काम करते हैं. हम डॉक्टरों की मदद करते हैं, लैब मैनेज करते हैं, मरीजों को संभालते हैं और रेगुलर स्टाफ की तरह नाइट ड्यूटी भी करते हैं लेकिन हमें स्टाइपेंड के तौर पर एक भी रुपया नहीं मिलता.' स्टूडेंट्स ने बताया कि नेशनल काउंसिल फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन ने इंटर्न को स्टाइपेंड देने का नियम बनाया है. इसके बावजूद, उनका दावा है कि बीएमसीआरआई में इस नियम को लागू नहीं किया जा रहा है. हममें से कई लोगों के लिए यह साल आर्थिक और भावनात्मक रूप से बहुत थकाने वाला रहा है. बिना स्टाइपेंड के, बेसिक खर्चे भी मुश्किल हो जाते हैं. एक और इंटर्न ने ईटीवी भारत को बताया.



असमान व्यवहार और जीवन के संघर्ष

इंटर्न ने यह भी बताया कि दूसरे सरकारी संस्थानों में एलाइड हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स की तुलना में उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता है. एक विरोध करने वाले स्टूडेंट ने कहा, 'किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, आईजीआईसीएच (IGICH), संजय गांधी इंस्टीट्यूट और जयदेवा इंस्टीट्यूट में इंटर्न को स्टाइपेंड मिलता है. हम भी वही काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है.



सरकारी हॉस्टल की सुविधा न होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है. इंटर्न ने बताया कि उन्हें अस्पताल के पास प्राइवेट जगहों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके लिए अक्सर ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. एक इंटर्न ने कहा, 'लंबे ड्यूटी घंटों के बाद, किराए और रोजाना के खर्चों की चिंता बहुत ज्यादा हो जाती है और बताया कि इस स्ट्रेस ने उनकी मेंटल हेल्थ पर असर डाला है.

छात्रों ने आगे आरोप लगाया कि बीएमसीआरआई में एलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्स के लिए जरूरी सुविधाएं, जैसे कि पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग फैकल्टी और डेडिकेटेड एकेडमिक बिल्डिंग, पूरी तरह से लागू नहीं की गई है.



सरकार ने जवाब दिया, संस्थागत सीमाओं की ओर इशारा किया