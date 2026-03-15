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मुंबई मेयर की गाड़ी से हटाई गई लाल-नीली फ्लैश लाइट, विवाद बढ़ने पर बीएमसी ने की कार्रवाई

मुंबई मेयर ऋतु तावड़े की आधिकारिक गाड़ी पर लगी लाल-नीली को लेकर विवाद गहराने पर बीएमसी ने उसे हटा दिया है.

Mumbai Mayor Ritu Tawde and her car were stripped of their red and blue flashlights.
मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े व उनकी कार से लाल-नीली फ्लैश हटाई गई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 15, 2026 at 7:29 PM IST

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मुंबई : मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े की आधिकारिक कार पर लगी लाल और नीली फ्लैश लाइट को लेकर विवाद हो जाने के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम ने उनकी कार और उनके साथ चलने वाली एस्कॉर्ट गाड़ी से ये लाइटें हटा दीं.

इस बारे में नगर निगम प्रशासन ने इस मामले में एक प्रेस बयान जारी कर अपनी सफाई दी. उन्होंने कहा कि इस मामले में, जैसे ही गाड़ियों पर चमकती बत्ती का मामला हमारे ध्यान में आया, ऑफिस के लोगों की गाड़ियों से चमकती बत्तियां हटा दी गईं.

बता दें कि मेयर की गाड़ी पर लगी लाल और नीली बत्ती को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी. वहीं सवाल उठ रहे थे कि मेयर की गाड़ी पर लाल और नीली बत्ती कैसे लगी हो सकती है, जबकि 2017 से लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक है.

इस मामले में मेयर रितु तावड़े से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. वहीं इस बारे में विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर कहा कि 2017 में लाल बत्ती के इस्तेमाल को लेकर बहुत बड़ी बहस हुई थी. इसके बाद, गाड़ियों पर लाल या नीली बत्ती लगाने पर रोक लगाने वाला एक नियम बनाया गया. मैंने भी मेयर के तौर पर काम किया है. मुझे जो प्रोटोकॉल और नियम समझाए गए थे, मैंने उनका सख्ती से पालन किया. मेयर के तौर पर अपने समय के दौरान, मैंने परिवार के इस्तेमाल के लिए तय सरकारी गाड़ी लेने से मना कर दिया.

एस्कॉर्ट गाड़ी में भी लगी थीं ऐसी लाइटें
विवाद मेयर की कार के सामने लगी लाल-नीली फ्लैशिंग लाइट और उनके साथ चल रही एक एस्कॉर्ट स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर था। बताया गया कि इस एस्कॉर्ट वाहन में मेयर के निजी सहायक और प्रोटोकॉल अधिकारी मौजूद रहते थे. दोनों गाड़ियों में पुलिस जैसी फ्लैश लाइट दिखाई देने के बाद मामला चर्चा में आ गया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जांच में पता चला कि लाल बीकन गाड़ी की छत पर नहीं बल्कि बोनट पर लगा था. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले के लिए मेयर को दोष नहीं दिया जा सकता और बिना वजह उन्हें निशाना बनाना ठीक नहीं है.

अन्य गाड़ियों से भी हटाई गई लाइट

नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इसी तरह की फ्लैशिंग लाइट मेयर, डिप्टी मेयर और हाउस लीडर की गाड़ियों पर भी लगी थीं। शनिवार को इन सभी वाहनों से ऐसी लाइटें हटा दी गईं.

2017 में खत्म हुआ था लाल बत्ती का कल्चर

केंद्र सरकार ने 1 मई 2017 से सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती और अन्य विशेष प्रतीकों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. इसके बाद तत्कालीन मुंबई मेयर विश्वनाथ महादेश्वर के कार्यकाल में भी मेयर की आधिकारिक गाड़ी से लाल बत्ती हटा दी गई थी. इस बीच मिलिंद नार्वेकर ने भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर नई चुनी गई मेयर के खिलाफ क्या चल रहा है.

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