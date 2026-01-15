ETV Bharat / bharat

BMC चुनाव: राज ठाकरे ने गड़बड़ी का आरोप लगाया, PADU मशीन के इस्तेमाल पर मांगी सफाई

मुंबई में वोट डालने के बाद राज ठाकरे ने कहा कि PADU वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आयोग को सफाई देनी चाहिए.

BMC polls Raj Thackeray alleges manipulation of electoral process PADU voting machine
BMC चुनाव: राज ठाकरे ने गड़बड़ी का आरोप लगाया, PADU मशीन के इस्तेमाल पर मांगी सफाई (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 15, 2026 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुरुवार को नगर निगम चुनावों की निष्पक्षता पर चिंता जताई और कहा कि अगर सत्ता धोखे से हासिल की जाती है तो वह इसे सही चुनाव नहीं मानते.

महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हुआ. शिवसेना (UBT) और MNS ने एक साथ मिलकर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव लड़ा है.

मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि "PADU" नाम की एक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बारे में राज्य चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी. उन्होंने इस मामले पर चुनाव आयोग से सफाई मांगी.

प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट (PADU) वोटिंग यूनिट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ने पर किसी भी इमरजेंसी या टेक्निकल गलती की स्थिति में बैकअप का काम करती है.

राज ठाकरे ने कहा, "इसके बाद VVPAT का मुद्दा है, जहां कहा गया कि इसका इस्तेमाल नहीं होगा. फिर "PADU" नाम की एक मशीन लाई गई. असल में कोई विपक्ष या विपक्ष का नेता ही नहीं है. सरकार ही तय करती है कि चुनाव कैसे कराए जाने चाहिए. हम ऐसा नहीं होने देंगे. यह अलग बात है कि मशीन लाई गई, लेकिन इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी चुनाव आयोग ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं दी है."

उन्होंने कहा, "बार-बार शिकायत और अनुरोध के बाद भी इस मशीन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. चुनाव आयोग को इस पर सफाई देनी चाहिए. जब ​​कोई इस तरह से धोखाधड़ी करके चुनाव कराकर सत्ता में आता है, तो हम उसे चुनाव नहीं कहते."

एमएनएस प्रमुख ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ियों पर भी चिंता जताई और ऐसे मामलों का जिक्र किया जहां दोबारा वोटिंग की जरूरत पड़ी. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने के लिए स्याही का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब एक नया पेन आया है और इस बात की शिकायतें सामने आई हैं कि सैनिटाइजर लगाने से इसकी स्याही मिट सकती है.

राज ठाकरे ने कहा, "लिखित में जानकारी देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ. अब बस स्याही लगाना बाकी है, फिर आप बाहर आते हैं, स्याही मिटाते हैं, और फिर अंदर जाकर दोबारा वोट देते हैं. मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सिस्टम कैसे चल रहा है. जब हमने यह शुरू किया था, तो किसी न किसी तरह से चुनाव जीतने का इरादा था. इस मामले में सरकार और प्रशासन सब कुछ कर रहे हैं. दोबारा-मतदान का मुद्दा उठा."

उन्होंने मतदाताओं, खासकर अपने गठबंधन के समर्थकों से चुनाव के दौरान सावधान रहने की अपील की.

राज ​​ठाकरे ने चुनाव प्रचार के नए नियमों की भी आलोचना की और कहा कि ये दिखाते हैं कि सरकार सत्ता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया में कैसे हेरफेर कर सकती है. उन्होंने कहा, "मैं लोगों, मनसे कार्यकर्ताओं और मातोश्री के शिवसैनिकों से अपील करता हूं कि वे इन सभी चीजों को लेकर सतर्क रहें. एक व्यक्ति दो बार वोट डालते हुए पकड़ा गया..."

यह भी पढ़ें- बीएमसी चुनाव 2026: एकनाथ शिंदे ने डाला वोट, बोले- लोग मुंबई में बदलाव और विकास चाहते हैं

TAGGED:

RAJ THACKERAY
PADU VOTING MACHINE
BMC POLLS VOTING UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.