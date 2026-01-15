ETV Bharat / bharat

BMC चुनाव: राज ठाकरे ने गड़बड़ी का आरोप लगाया, PADU मशीन के इस्तेमाल पर मांगी सफाई

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने गुरुवार को नगर निगम चुनावों की निष्पक्षता पर चिंता जताई और कहा कि अगर सत्ता धोखे से हासिल की जाती है तो वह इसे सही चुनाव नहीं मानते.

महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हुआ. शिवसेना (UBT) और MNS ने एक साथ मिलकर बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव लड़ा है.

मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि "PADU" नाम की एक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बारे में राज्य चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी. उन्होंने इस मामले पर चुनाव आयोग से सफाई मांगी.

प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट (PADU) वोटिंग यूनिट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ने पर किसी भी इमरजेंसी या टेक्निकल गलती की स्थिति में बैकअप का काम करती है.

राज ठाकरे ने कहा, "इसके बाद VVPAT का मुद्दा है, जहां कहा गया कि इसका इस्तेमाल नहीं होगा. फिर "PADU" नाम की एक मशीन लाई गई. असल में कोई विपक्ष या विपक्ष का नेता ही नहीं है. सरकार ही तय करती है कि चुनाव कैसे कराए जाने चाहिए. हम ऐसा नहीं होने देंगे. यह अलग बात है कि मशीन लाई गई, लेकिन इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी चुनाव आयोग ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं दी है."

उन्होंने कहा, "बार-बार शिकायत और अनुरोध के बाद भी इस मशीन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. चुनाव आयोग को इस पर सफाई देनी चाहिए. जब ​​कोई इस तरह से धोखाधड़ी करके चुनाव कराकर सत्ता में आता है, तो हम उसे चुनाव नहीं कहते."