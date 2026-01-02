ETV Bharat / bharat

महायुति को सपोर्ट...पर 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा, क्या बोले, रामदास आठवले

हालांकि, आठवले ने यह भी कहा कि, बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे की बात आई तो तो उनकी पार्टी को महायुति से सीटें नहीं मिली. उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए चुनाव लड़ना जरूरी लगा इसलिए आरपीआई 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये फ्रेंडली फाइट होगी.

ईटीवी भारत से बातचीत में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि, वह मुंबई में जिस पार्टी के साथ रहे, वो ही पार्टी सत्ता में आई है. आठवले ने कहा कि, उन्होंने हमेशा एनडीए और महायुति का साथ दिया है. उन्होंने कहा कि, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी का पूरा समर्थन महायुति को था.

इसके बाद आठवले की पार्टी आरपीआई (ए) ने बीएमसी चुनावों के लिए 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है. वैसे आरपीआई बाकी सीटों पर महायुति के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी.

नई दिल्ली: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है. महाविकास अघाड़ी में टूट हो गई है वहीं महायुति की सहयोगी पार्टी के तौर पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-आठवले को सीट नहीं मिली है.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आगे कहा कि, बाकी सीटों पर महायुति को सपोर्ट करेंगे. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि, वह महायुति के साथ हैं और मोदी और फडणवीस के नेतृत्व में मुंबई में भी कमल खिलाएंगे.

इस सवाल पर की लड़ाई तो लड़ाई होती फिर फ्रेंडली फाइट क्या है. इस सवाल पर आठवले ने कहा कि वे भाजपा से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन 20 सीटों पर वो ऐसे उम्मीदवार उतारे जो कमजोर हों... या जहां उनके उम्मीदवार कमजोर हों वहां भाजपा के उम्मीदवार के लिए हम समर्थन भी कर सकते हैं .

महाविकास आघाड़ी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि, महाविकास आघाड़ी में टूट हो गई है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ गए हैं. 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक मंच पर दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि, शिवसेना (उद्धव) और मनसे का गठबंधन हो गया. मुंबई में शरद पवार की एनसीपी भी साथ है. लेकिन कांग्रेस अलग लड़ रही है, वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ.

उन्होंने कहा कि, एमवीए पूरी तरह बिखर गई है. ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि महायुति मजबूत है. आठवले ने कहा कि, ठाकरे बंधुओं का साथ आना मराठी वोट को एकजुट करने की कोशिश है, लेकिन जनता विकास चाहती है, पीएम मोदी का साथ चाहती है.

इस सवाल पर की क्या महायुति यदि चुनाव जीतती है और अठावले की पार्टी के उम्मीदवार जीतकर आते हैं तो वो महायुति का समर्थन करेंगे . इस पर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो केंद्र में भी और राज्य में भी महायुति के साथ ही रहेंगे. वह इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र का विकास महायुति की सरकार की वजह से ही हो रहा है.

इस सवाल पर की यदि भाजपा की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि आप अपने उम्मीदवार हटा लें तो क्या आरपीआई अपने उम्मीदवार वापस ले लेगी. इस पर अठावले स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि उनकी पार्टी 20 सीटों पर अब चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है और वह चुनाव लड़ेगी.

मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महायुति में सीटें नहीं मिलने के बावजूद उन्हें एमएलसी और बोर्ड में उनकी पार्टी के सदस्यों को जगह देने का आश्वासन महायुति और भाजपा की तरफ से मिला है और वो सरकार का समर्थन देंगे.

