मुंबई BMC चुनाव 2026: BJP- शिवसेना में सीट शेयरिंग फाइनल, इतने सीटों पर लड़ेंगे दोनों दल
मुंबई बीएमसी चुनाव 2026 के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच फाइनल सीट शेयरिंग हो गई. बीजेपी को 137 और शिवसेना को 90 सीटें मिली.
Published : December 30, 2025 at 10:03 AM IST
मुंबई: मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग पर आखिरकार फैसला हो गया है. सीट बंटवारे पर चर्चा सोमवार देर रात (29 दिसंबर) पूरी हो गई. इसके मुताबिक बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. सत्ताधारी बीजेपी शिवसेना और आरपीआई समेत महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा पूरी हो गई है.
बीजेपी के मुंबई प्रेसिडेंट अमित साटम ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी. अमित साटम ने कहा कि 207 सीटों पर बातचीत पहले ही पूरी हो चुकी थी. लेकिन, अब सभी 227 सीटों पर फाइनल बातचीत हो चुकी है, और इसके मुताबिक बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.
इन 227 सीटों में गठबंधन सझेदार भी शामिल हैं. साटम ने साफ किया कि बीजेपी को अकेले 137 सीटें मिली हैं, और दूसरे अलायंस पार्टनर शिवसेना की 90 सीटों में ही शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई नाराजगी नहीं है और देरी इसलिए हुई क्योंकि सभी को एडजस्ट करने में समय लगा.
इस बीच शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने साफ किया कि वे 90 सीटों से खुश हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत सकारात्मक रही और एक सही फॉर्मूला तय हो गया है. उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट सभी 227 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे और 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे.
शेवाले ने यह भी कहा कि यह पक्का है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ग्रैंड अलायंस से एक मराठी मेयर चुना जाएगा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सभी पार्टियां एक साथ हैं और कोई मतभेद नहीं है. उन्होंने यह भी साफ किया कि एकनाथ शिंदे तय करेंगे कि रिपब्लिकन सेना को कितनी सीटें दी जाएंगी.
यह कहते हुए कि महागठबंधन विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा, शेवाले ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि मुंबईकर विकास के आधार पर वोट देंगे. शेवाली ने यह भी कहा कि मुंबईकरों का मानना है कि शहर का ठीक से विकास तभी हो सकता है जब मुंबई में ग्रैंड अलायंस सत्ता में आए, क्योंकि यह अलायंस पहले से ही राज्य और केंद्र दोनों लेवल पर सत्ता में है.
ठाणे में भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगी. खबर है कि सीट-शेयरिंग एग्रीमेंट में, शिवसेना 87 सीटों पर और बीजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है और बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट-शेयरिंग एग्रीमेंट आखिरकार फाइनल हो गया है.