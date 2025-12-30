ETV Bharat / bharat

मुंबई BMC चुनाव 2026: BJP- शिवसेना में सीट शेयरिंग फाइनल, इतने सीटों पर लड़ेंगे दोनों दल

मुंबई: मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग पर आखिरकार फैसला हो गया है. सीट बंटवारे पर चर्चा सोमवार देर रात (29 दिसंबर) पूरी हो गई. इसके मुताबिक बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. सत्ताधारी बीजेपी शिवसेना और आरपीआई समेत महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा पूरी हो गई है.

बीजेपी के मुंबई प्रेसिडेंट अमित साटम ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी. अमित साटम ने कहा कि 207 सीटों पर बातचीत पहले ही पूरी हो चुकी थी. लेकिन, अब सभी 227 सीटों पर फाइनल बातचीत हो चुकी है, और इसके मुताबिक बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

इन 227 सीटों में गठबंधन सझेदार भी शामिल हैं. साटम ने साफ किया कि बीजेपी को अकेले 137 सीटें मिली हैं, और दूसरे अलायंस पार्टनर शिवसेना की 90 सीटों में ही शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई नाराजगी नहीं है और देरी इसलिए हुई क्योंकि सभी को एडजस्ट करने में समय लगा.

इस बीच शिवसेना के पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने साफ किया कि वे 90 सीटों से खुश हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत सकारात्मक रही और एक सही फॉर्मूला तय हो गया है. उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट सभी 227 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे और 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे.