BMC चुनाव: उद्धव ठाकरे को मिला मराठी वोटरों का समर्थन, मुस्लिम वोटों के बंटने से कम हुई सीटें?
BMC चुनाव के आंकड़ों से पता चलता है कि मराठी वोटरों ने उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया. हालांकि, मुस्लिम-बहुल इलाकों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा.
Published : January 19, 2026 at 5:49 PM IST
मुंबई: हाल ही में हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के आंकड़ों से पता चलता है कि पार्टी टूटने के बाद राजनीतिक गठबंधन बदलने के बावजूद, बड़ी संख्या में मराठी वोटर शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे के साथ हैं. हालांकि, पोल डेटा से पता चला है कि मुस्लिम-बहुल इलाकों में वोट बंटने से शिवसेना (यूबीटी) की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर असर पड़ा.
मुंबई नगर निगम की 227 सीटों में से भाजपा ने 89 सीटें जीती, जबकि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने 29 सीटें जीती. दोनों ने मिलकर कुल 118 सीटें हासिल कीं, जो 114 के बहुमत के आंकड़े को पार कर गया. जबकि शिवसेना (UBT) 65 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को छह सीटें और NCP (शरदचंद्र पवार) ने एक सीट जीती, यानी विपक्षी गठबंधन को कुल 72 सीटें मिलीं. वहीं, कांग्रेस ने 24 सीटें, AIMIM ने आठ और समाजवादी पार्टी ने दो सीटें जीतीं.
हालांकि शिवसेना (UBT) को 2017 के चुनावों की तुलना में कम सीटें मिलीं, जब उसने 84 सीटें जीती थीं, लेकिन पार्टी नेताओं ने कहा कि हालिया चुनाव नतीजे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसने पार्टी को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखा है.
मराठी-बहुल वार्ड में UBT ने 50 सीट जीती
चुनाव आयोग के पोल डेटा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ठाकरे बंधुओं, उद्धव और राज ठाकरे को ज्यादातर मराठी वोट मिले. शिवसेना (UBT) ने 105 मराठी-बहुल वार्ड में से 50 में जीत दर्ज की, जो लगभग 46 प्रतिशत है. वहीं, भाजपा 27 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, और शिवसेना (शिंदे गुट) ने 18 सीटें जीतीं.
68 वार्ड में जहां शिवसेना के दोनों गुट सीधे आमने-सामने थे, शिवसेना (यूबीटी) ने 36 सीटें जीतीं, जबकि शिंदे गुट को सिर्फ 15 सीटें मिलीं. बाकी सीटें कांग्रेस, AIMIM, BJP, समाजवादी पार्टी और NCP ने जीतीं, जो कई इलाकों में शिवसेना के टूटने का असर दिखाता है.
मुस्लिम-बहुल इलाकों में बंट गए वोट
ठाकरे बंधुओं को दादर, माहिम, वर्ली, विक्रोली और सेवरी जैसे पारंपरिक मराठी भाषी इलाकों में अच्छा समर्थन मिला. लेकिन, गोवंडी, बायकुला, कुर्ला, मानखुर्द और मुंबादेवी जैसे मुस्लिम-बहुल इलाकों में वोट बंट गए. पोल डेटा से पता चलता है कि कई मुस्लिम मतदाताओं ने शिवसेना (UBT) के अलावा दूसरी पार्टियों को चुना, जिससे AIMIM को उम्मीद से अधिक आठ सीटें जीतने में मदद मिली.
विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने से वोटों का बंटवारा भी हुआ, जिससे इन इलाकों में उद्धव ठाकरे की पार्टी को नुकसान हुआ.
शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा, "BJP ने शिवसेना को तोड़ा और मराठी एकता को कमजोर किया. अगर शिवसेना नहीं बंटी होती, तो हम 120-125 सीटें जीतते. लेकिन अब यह साफ है कि मराठी लोग अभी भी ठाकरे बंधुओं के साथ मजबूती से खड़े हैं."
भाजपा को ज्यादातर सीटें बोरीवली, कांदिवली, मुलुंड और अंधेरी-विले पार्ले के अमीर इलाकों से मिली हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पता चलता है कि इन इलाकों में मतदाताओं ने शिवसेना के पारंपरिक 'धरती के पुत्र' वाले संदेश के बजाय भगवा पार्टी की राजनीतिक पहचान को अधिक पसंद किया.
उद्धव ठाकरे मराठी पहचान की राजनीति का मुख्य चेहरा
कुल मिलाकर चुनावी डेटा बताता है कि उद्धव ठाकरे मुंबई में मराठी पहचान की राजनीति का मुख्य चेहरा बने हुए हैं, हालांकि इसका असर धीरे-धीरे कम होता दिख रहा है. मराठी लोगों ने शिवसेना (UBT) के पक्ष में वोट किया, लेकिन MNS को उतना फायदा नहीं हुआ.
राजनीतिक विश्लेषक हेमंत देसाई ने ईटीवी भारत को बताया, "ये नतीजे उम्मीद के मुताबिक थे. ठाकरे बंधु मराठी वोटों को एक साथ लाने में कामयाब रहे. लेकिन राज ठाकरे की वजह से मुस्लिम वोटर दूर रहे. डेटा से साफ पता चलता है कि अधिकांश मराठी वोटरों ने उद्धव का साथ दिया, लेकिन MNS की तरफ नहीं गए."
