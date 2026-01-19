ETV Bharat / bharat

BMC चुनाव: उद्धव ठाकरे को मिला मराठी वोटरों का समर्थन, मुस्लिम वोटों के बंटने से कम हुई सीटें?

बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद समर्थकों का अभिवादन करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ( ANI )

मुंबई: हाल ही में हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के आंकड़ों से पता चलता है कि पार्टी टूटने के बाद राजनीतिक गठबंधन बदलने के बावजूद, बड़ी संख्या में मराठी वोटर शिवसेना (UBT) चीफ उद्धव ठाकरे के साथ हैं. हालांकि, पोल डेटा से पता चला है कि मुस्लिम-बहुल इलाकों में वोट बंटने से शिवसेना (यूबीटी) की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर असर पड़ा. मुंबई नगर निगम की 227 सीटों में से भाजपा ने 89 सीटें जीती, जबकि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने 29 सीटें जीती. दोनों ने मिलकर कुल 118 सीटें हासिल कीं, जो 114 के बहुमत के आंकड़े को पार कर गया. जबकि शिवसेना (UBT) 65 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को छह सीटें और NCP (शरदचंद्र पवार) ने एक सीट जीती, यानी विपक्षी गठबंधन को कुल 72 सीटें मिलीं. वहीं, कांग्रेस ने 24 सीटें, AIMIM ने आठ और समाजवादी पार्टी ने दो सीटें जीतीं. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (ANI) हालांकि शिवसेना (UBT) को 2017 के चुनावों की तुलना में कम सीटें मिलीं, जब उसने 84 सीटें जीती थीं, लेकिन पार्टी नेताओं ने कहा कि हालिया चुनाव नतीजे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसने पार्टी को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखा है. मराठी-बहुल वार्ड में UBT ने 50 सीट जीती

चुनाव आयोग के पोल डेटा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ठाकरे बंधुओं, उद्धव और राज ठाकरे को ज्यादातर मराठी वोट मिले. शिवसेना (UBT) ने 105 मराठी-बहुल वार्ड में से 50 में जीत दर्ज की, जो लगभग 46 प्रतिशत है. वहीं, भाजपा 27 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, और शिवसेना (शिंदे गुट) ने 18 सीटें जीतीं. 68 वार्ड में जहां शिवसेना के दोनों गुट सीधे आमने-सामने थे, शिवसेना (यूबीटी) ने 36 सीटें जीतीं, जबकि शिंदे गुट को सिर्फ 15 सीटें मिलीं. बाकी सीटें कांग्रेस, AIMIM, BJP, समाजवादी पार्टी और NCP ने जीतीं, जो कई इलाकों में शिवसेना के टूटने का असर दिखाता है.