ETV Bharat / bharat

डब्बावाला की तीसरी पीढ़ी ने BMC चुनाव में गाड़ा झंडा, कॉरपोरेटर बना मंगेश दत्ताराम पंगारे

डब्बावाला की तीसरी पीढ़ी मंगेश दत्ताराम पंगारे ने शिवसेना के टिकट पर ने बीएमसी चुनाव में जीत हासिल की.

BMC Election Result
मंगेश दत्ताराम पंगारे का बधायी देते कार्यकर्ता. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 18, 2026 at 3:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: मुंबई के लिए 'डब्बावाला' एक जाना पहचाना नाम है. दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल 'हार्वर्ड बिजनेस स्कूल' ने डब्बावालों की कार्यप्रणाली पर बाकायदा एक 'केस स्टडी' तैयार की थी. साल 2003 में जब ब्रिटेन के तत्कालीन प्रिंस (अब किंग) चार्ल्स भारत आए थे, तो उन्होंने डब्बावालों से मुलाकात की थी. मशहूर बिजनेस टाइकून और वर्जिन ग्रुप के मालिक रिचर्ड ब्रैनसन भी डब्बावालों के सिस्टम को समझने के लिए मुंबई की सड़कों पर उनके साथ साइकिल चला चुके हैं. आज डब्बावाला फिर चर्चा में हैं.

दरअसल डब्बावाला की तीसरी पीढ़ी ने बीएमसी चुनाव में जीत दर्ज की है. मंगेश दत्ताराम पंगारे ने वार्ड क्रमांक 4 से शिवसेना के टिकट पर जीत हासिल की. अपने भतीजे के नगरसेवक बनने पर खुशी जताते हुए, डब्बावाला कार्यकर्ता सीताराम पंगारे ने अपने सहयोगियों को मिठाई बांटी. नव-निर्वाचित नगरसेवक मंगेश पंगारे ने 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए कहा कि वह डब्बावाला समुदाय की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करेंगे.

BMC Election Result
मिठाई बांटते डब्बावाले कार्यकर्ता. (ETV Bharat)

मंगेश पंगारे के पिता और दादा डब्बावाले थे. उनके चाचा आज भी डब्बावाले के रूप में काम करते हैं. तीन पीढ़ियों ने मुंबई को खाना खिलाने के लिए कड़ी मेहनत की है. आज, उसी परिवार का एक युवक महानगरपालिका के सभागृह (एसेम्बली हॉल) तक पहुंचा है. यह जीत केवल मंगेश की नहीं, बल्कि पूरे डब्बावाला समुदाय की है. यही कारण है कि आज डब्बावालों की आंखों में खुशी है. अब, सभागृह में उनका अपना एक नगरसेवक है.

डब्बावालों को अब यह भरोसा है कि कोई उनकी समस्याओं को सुनेगा. डब्बावाला संघ का कहना है कि अब एक नई उम्मीद जगी है. मंगेश पंगारे ने विश्वास जताते हुए कहा, "मुंबई महानगरपालिका ने डब्बावाला कार्यकर्ताओं को विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव पहले ही पास कर दिया था. हालांकि, यह फाइल अभी भी कमिश्नर के पास लंबित है. आज, डब्बावाला परिवार का एक नगरसेवक होने के नाते मैं सभागृह में बैठूंगा और यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करूंगा कि यह निर्णय जल्द से जल्द लागू हो."

मंगेश पंगारे ने कहा- "डब्बावाले फेरीवाले (हॉकर्स) नहीं हैं. फिर भी, कई जगहों पर नगर निगम के कर्मचारी उनकी साइकिलें जब्त कर रहे थे और उन पर जुर्माना लगा रहे थे. इससे कई परिवारों की रोज़ी-रोटी पर असर पड़ रहा था. इसके समाधान के रूप में, मुंबई के प्रमुख स्थानों पर डब्बावालों के लिए साइकिल पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है."

मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के सुभाष तालेकर ने मंगेश पंगारे की जीत पर कहा कि डब्बावाले सिर्फ टिफिन पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं. वे मुंबई के अनुशासन, समयबद्धता और ईमानदारी के प्रतीक हैं. आज उसी समुदाय का एक प्रतिनिधि सभागृह में पहुंचा है, यह जीत दिखाती है कि सपने छोटे नहीं होते, बस परिस्थितियां छोटी होती हैं.

उन्होंने कहा- "हमें खुशी है कि डब्बावालों का एक प्रतिनिधि मुंबई महानगरपालिका के सभागृह में पहुंचा है. भले ही यह मंगेश पंगारे का पहला कार्यकाल है, फिर भी मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेगी और अनुरोध करेगी कि मंगेश पंगारे को किसी समिति का अध्यक्ष पद दिया जाए."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

DABBAWALA SON MANGESH PANGARE
DABBAWALA SON BECAME CORPORATOR
डब्बावाला का बेटा मंगेश पंगारे
डब्बावाला का बेटा कॉर्पोरेटर बना
BMC ELECTION RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.