BMC चुनाव 2026: संजय राउत का शिंदे पर हमला, बोले-शिवसेना के लिए जयचंद ना होते तो मुंबई में BJP...

Published : January 17, 2026 at 10:25 AM IST
मुंबई: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव 2026 के परिणाम घोषित हो चुके हैं. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं. वहीं, उसकी सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 29 सीटें हासिल की हैं. बात उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें तो उनकी पार्टी 65 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है. परिणाम आने के बाद अब आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है.
शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने राज्य की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया है. उन्होंने हमला बोलते हुए उन्हें 'जयचंद' कहा. संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि अगर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी को धोखा नहीं दिया होता तो मुंबई को बीजेपी का मेयर कभी नहीं मिलता. राउत ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते एकनाथ शिंदे की तुलना जयचंद से की, जिसे विश्वासघात के लिए बदनाम किया गया. राउत ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के जयचंद नहीं होते, तो मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं होता. मराठी लोग शिंदे को हमेशा जयचंद के तौर पर याद रखेंगे.
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बारे में अपने ट्वीट पर शिवसेना (UBT) MP संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 'जयचंद' बनाकर जीतती है. वरना बीजेपी की ताकत क्या है? हर राज्य में, हर शहर में, वे हर पार्टी को तोड़ते हैं और चुनाव जीतने के लिए 'जयचंद' बनाते हैं. वे जीरो के बराबर हैं. डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ताकत क्या है? जब तक वे पावर में हैं, लोग उन्हें सलाम करेंगे; वरना, लोग उनकी कारों पर जूते फेंकेंगे.
वहीं, BMC के नतीजों पर उन्होंने आगे कहा कि चीफ मिनिस्टर होने के नाते, उनके पास अनलिमिटेड पावर है; उनके पास पुलिस है, उनके पास कई दूसरे लोग और रिसोर्स हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है. अगर कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर होता, तो भी नतीजे वही होते. सबसे बड़ी लड़ाई मुंबई में थी. हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि मुंबई में BJP जीत गई. यह बैलेंस्ड है. एमएनएस (MNS) को कम सीटें मिलीं; मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगभग 15 सीटें मिलनी चाहिए थीं. हम बहुत कम मार्जिन से 10 से 15 सीटें हारे, लेकिन BMC में, अपोजिशन की ताकत रूलिंग पार्टी के बराबर है. हमारे अंदर 105 लोग हैं. ये लोग क्या करेंगे? वे मुंबई को बेच नहीं सकते. हम वहीं बैठे हैं. भले ही हमारी जान चली जाए, हम इन कॉन्ट्रैक्टर्स का राज खत्म कर देंगे.
शिंदे ने 39 सांसदों के साथ मिलकर पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की और 2022 में उनकी सरकार गिरा दी. तब से शिवसेना (UBT) लीडर अक्सर शिंदे को गद्दार कहते रहे हैं. बीएमसी (BMC) चुनाव में BJP ने 89 सीटें जीतीं, जिसके नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए. सहयोगी शिवसेना को 29 सीटें मिलीं. दोनों पार्टियों ने 227 सदस्यों वाली सिविक निकाय में आधी सीटें 118 (89+29) पार कर लीं. इसके साथ ही अब यह साफ हो गया है कि मुंबई का मेयर बीजेपी से ही होगा. वहीं, अविभाजित शिवसेना ने 1997 से 2022 तक बीएमसी पर नियंत्रण था.
वहीं, राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी की करें तो उनकी पार्टी को मुंबई में सिर्फ 3 सीटें ही हासिल हुई हैं. एनसीपी (शरद पवार) पार्टी को 1 ही सीट पर विजय मिली. इस बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी शिवसेना (यूबीटी) के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उनकी पार्टी ने 6 सीटों पर कब्जा किया है. कांग्रेस को 24 सीटों पर जीत मिली. असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बीएमसी चुनाव 2026 में 8 सीटें जीत पाई है. समाजवादी पार्टी का महज 2 सीटों पर खाता खुला है.
