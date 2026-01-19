ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: भिवंडी में पूर्व मेयर के बंगले पर पथराव, हारे हुए बीजेपी विधायक के बेटे पर आरोप

महाराष्ट्र के भिवंडी में दो समूहों के बीच झड़प की घटना सामने आई है. पुलिस शिकायतों पर केस दर्ज कर घटना की जांच जुटी है.

BHIWANDI STONE PELTING
महाराष्ट्र के भिवंडी में पूर्व मेयर के बंगले पर पथराव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 19, 2026 at 12:13 PM IST

ठाणे: भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में कोणार्क विकास अघाड़ी के जीते हुए कैंडिडेट, पूर्व मेयर विलास पाटिल और प्रतिभा पाटिल के बंगले पर पत्थरबाजी हुई. विलास पाटिल ने आरोप लगाया कि हमलावर बीजेपी विधायक महेश चौगुले के बेटे मित चौगुले और उनके समर्थक थे.

हमले के बाद विलास पाटिल के समर्थक ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर विरोध -प्रदर्शन किया. पुलिस ने विरोध -प्रदर्शन करने वालों पर हल्का बल प्रयोग भी किया. दोनों ग्रुप के बीच बड़ी झड़प हुई. शुरू में विलास पाटिल के बंगले पर पत्थर फेंके गए, जिससे खिड़कियां टूट गई. इसके बाद विधायक महेश चौगुले के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई. डीसीपी शशिकांत बोराटे ने कहा, 'पुलिस ने दोनों तरफ के विरोध -प्रदर्शन करने वालों को खदेड़ दिया और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है.'

इस मामले में दोनों विरोधी ग्रुप के नेताओं ने निजामपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. उनकी शिकायतों के आधार पर दोनों ग्रुप के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन पुलिस ने कितने लोगों को हिरासत में लिया है और गिरफ्तार किया है, इसकी ऑफिशियल संख्या अभी जारी नहीं की गई है. भिवंडी में तनाव की स्थिति बन गई, हालांकि अभी स्थिति कंट्रोल में है. पूर्व मेयर विलास पाटिल की पत्नी और पूर्व मेयर प्रतिभा पाटिल हमले में घायल हो गई.

कोणार्क विकास अघाड़ी के सभी चार उम्मीदवारों ने वार्ड एक से जीत हासिल की, उन्होंने BJP के सभी चार उम्मीदवारों को हराया. कोणार्क ने बीजेपी विधायक महेश चौगुले के बेटे मित चौगुले को भी हराया, इस तरह इस वार्ड में अपना दबदबा फिर से बना लिया. इस घटना के बाद, विलास पाटिल ने आरोप लगाया कि मित चौगुले ने 50 से 60 बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनके बंगले पर पत्थर फेंके. इसके बाद, कोणार्क विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने मित चौगुले के बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की.

भिवंडी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी एसपी ने काफी बढ़त हासिल की है. कांग्रेस ने 30 सीटें जीतीं, जबकि एनसीपी एसपी ने 12 सीटें जीती. इसलिए, दोनों पार्टियां नगर निगम में सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी. खास बात यह है कि कांग्रेस और एनसीपी एसपी ने नगर निगम चुनाव अलग-अलग लड़े थे. हालांकि, नॉमिनेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से ठीक पहले, समाजवादी पार्टी के भिवंडी ईस्ट विधायक रईस शेख ने कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया, जिससे ईस्ट सीट से लगभग 24 कांग्रेस कैंडिडेट चुने गए.

