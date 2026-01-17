ETV Bharat / bharat

BMC चुनाव परिणाम 2026: निशिकांत का पलटवार, बोले- नारद मुनि और मंथरा का मिला-जुला रूप हैं संजय राउत

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन जोरदार रहा. अब राजनीतिक दल एकदूसरे पर हमले बोल रहे हैं.

NISHIKANT DUBEY ON RAUT STATEMENT
निशिकांत का संजय राउत पर पलटवार (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 17, 2026 at 11:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बीएमसी चुनाव 2026 के परिणाम घोषित हो चुके हैं. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया है. सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी ने ठाकरे ब्रदर्स के मंसूबों पर पानी फेर दिया. बता दें, शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने मिलकर यह चुनाव लड़ा था, लेकिन वे कोई करिश्मा नहीं दिखा सके. वहीं, पार्टी की हार के बाद शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला. जिसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया दी है.

बता दें, संजय राउत शिकस्त का ठीकरा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के सिर पर फोड़ा. उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अगर पार्टी को धोखा नहीं दिया होता तो मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का मेयर कभी नहीं बनता. उन्होंने शिंदे की तुलना जयचंद से की, जिसे विश्वासघात के लिए बदनाम किया गया. राउत ने कहा कि मराठी लोग एकनाथ शिंदे को हमेशा जयचंद के रूप में याद रखेंगे. उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए आगे कहा कि यह 'जयचंद' बनाकर चुनाव जीतती है. वरना बीजेरी की ताकत कुछ भी नहीं है. हर राज्य में वे पार्टी को तोड़ते हैं और चुनाव जीतने के लिए 'जयचंद' बनाते हैं.

राउत के इस बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए पोस्ट पर संजय राउत को तुलना नारद मुनि और मंथरा का मिला-जुला रूप बताया.

बता दें, ठाकरे ब्रदर्स के गढ़ बीएमसी में इस बार बीजेपी ने बंपर सीटों पर जीत दर्ज की है. महायुति ने करीब 118 सीटों पर विजय हासिल की और बहुमत से 4 ज्यादा सीटें जीतीं. बीजेपी ने इस बार 89 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटों पर विजय मिली. बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है, वहीं, इन दोनों पार्टियों का जोड़ 118 (89+29) है.

संजय राउत और एकनाथ शिंदे का विवाद आज का नहीं है. दोनों के बीच विवाद साल 2022 में शुरू हुआ था, जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 39 सांसदों के साथ मिलकर बीजेपी का साथ दिया और राज्य में सरकार बनाई. इस पर उद्धव गुट ने उन्हें गद्दार तक कह दिया था.

बीएमसी चुनाव के परिणाम पर एक नजर

पार्टी सीटें
भारतीय जनता पार्टी 89
शिवसेना (एकनाथ शिंदे) 29
अजित पवार (एनसीपी) 03
शिवसेना (यूबीटी) 65
एनसीपी (शरद पवार) 01
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) 06
कांग्रेस 24
एआईएमआईएम (AIMIM) 08
समाजवादी पार्टी 02

पढ़ें: BMC चुनाव 2026: संजय राउत का शिंदे पर हमला, बोले-शिवसेना के लिए जयचंद ना होते तो मुंबई में BJP...

TAGGED:

BMC ELECTION RESULTS 2026
SANJAY RAUT JAICHAND STATEMENT
NISHIKANT DUBEY TARGETS SANJAY RAUT
बीएमसी चुनाव 2026 के परिणाम
NISHIKANT DUBEY ON RAUT STATEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.