मुंबई के वोटर भावनाओं पर नहीं, विकास पर वोट करेंगे, शिंदे ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा

राज्य भर में नगर निगम चुनाव उन पार्षदों की वजह से चर्चा में हैं जो बिना किसी विरोध के चुने गए हैं. आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव अधिकारियों पर दबाव डाल रही है और पैसे का इस्तेमाल करके उम्मीदवारों को अपना नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मजबूर कर रही है.

इस पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सवाल किया, 'ठाकरे परिवार तानों और आरोपों के अलावा और क्या जानता है? क्या उन्होंने जो ब्लूप्रिंट लाया था, उसे अरब सागर में डुबो दिया?' शिंदे ने कहा, 'सभी प्रोजेक्ट के लिए केंद्र और राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत होती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां थे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां थे. उन्होंने परमिशन दी. कोस्टल रोड उनकी वजह से बनी. इसलिए, यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि हमने सब कुछ किया.'

उद्धव ठाकरे ने महायुति गठबंधन की परोक्ष रूप से बुराई करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैलाश पर्वत बनवाया, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अरब सागर लेकर आए. इसका मतलब था कि उन्होंने इतने बड़े काम किए हैं और उन्हें छोटे प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए.

मेयर की पोस्ट पिछले ढाई दशकों से शिवसेना के पास थी. महायुति अलायंस अब यह रिकॉर्ड तोड़ देगा, और महायुति से एक मराठी मेयर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुना जाएगा.' मुंबई में होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिनमें दावा किया गया है कि कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग और अटल सेतु जैसे प्रोजेक्ट्स उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पूरे किए हैं.

ईटीवी भारत की जर्नलिस्ट प्राजक्ता पोल ने इन सवालों को लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया. इस इंटरव्यू में एकनाथ शिंदे ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी. डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने इंटरव्यू के दौरान दावा किया, 'पिछले 25 सालों से शिवसेना-बीजेपी अलायंस ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर राज किया है.

क्या रूलिंग पार्टियां बिना किसी विरोध के जीत पक्का करने के लिए दबाव डाल रही हैं? इतने सारे कैंडिडेट अचानक नाम वापस क्यों ले रहे हैं? क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इस बात से सहमत हैं कि उन्हें महायुति गठबंधन में अजित पवार को शामिल करने का अफसोस है?

मुंबई: महायुति गठबंधन मुंबई में जोरदार कोशिश कर रहा है, वहीं ठाकरे भाइयों, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 'मुंबई के लोगों' के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया है. क्या यह मराठी वोटरों से इमोशनल अपील है या डेवलपमेंट के काम पर आधारित कैंपेन है?

इस बारे में चुनाव आयोग को भी शिकायतें मिली हैं. इस बारे में पूछे जाने पर एकनाथ शिंदे ने आगे कुछ भी कहने से परहेज किया, लेकिन कहा, 'विपक्षी उम्मीदवार कमजोर थे. वे सिर्फ उन्हें खत्म करने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म दे रहे थे. क्योंकि विरोधी उम्मीदवार मजबूत था, इसलिए उन्होंने नाम वापस ले लिया. यह सिर्फ आज से नहीं, बल्कि सालों से हो रहा है.' डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, 'हालांकि, उन्होंने राहुल नार्वेकर पर कोई कमेंट करने से परहेज किया.

मुंबई के वोटर इमोशन पर नहीं, डेवलपमेंट पर वोट करेंगे. मुंबई और मराठी वोटरों का इक्वेशन मुंबई में सालों से देखा जा रहा है. मराठी वोटर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस के बीच बंटे हुए थे. लेकिन, इस चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ेंगे. इसलिए, मराठी वोटों के बंटवारे की संभावना कम है.

कहा जा रहा है कि इससे महायुति गठबंधन को नुकसान हो सकता है. इस बारे में बात करते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, 'मुंबई के वोटर डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट करेंगे, न कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने या मराठी लोगों को मुंबई से बाहर निकालने जैसे इमोशनल मुद्दों पर.'हालांकि, उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया कि मराठी वोटर महायुति गठबंधन के साथ होंगे या नहीं.'

क्या महायुति गठबंधन में अजित पवार को शामिल करने पर कोई अफसोस है? कुछ दिन पहले, बीजेपी के राज्य अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कहा था कि उन्हें महायुति गठबंधन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को शामिल करने पर अफसोस है. जब अजित पवार के बारे में चव्हाण के बयान के बारे में पूछा गया, तो एकनाथ शिंदे ने मामले को कम करने की कोशिश की. उन्होंने कहा, 'कुछ जगहों पर हम अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं.

ऐसे बयान लोकल पॉलिटिक्स के समीकरणों से पैदा हुए होंगे. कुछ बयान किसी एक्शन का रिएक्शन हो सकते हैं लेकिन, हम राज्य में साथ हैं. लोकल लेवल पर कुछ मुद्दे अलग हो सकते हैं. लेकिन, इससे राज्य प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. कुछ बयान अपवाद होंगे. भले ही हम साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हों, हमने मुख्यमंत्री के साथ तय किया है कि हम बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं करेंगे.'

ठाणे के डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है? ठाणे में ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन, इसके लिए ठाणे की सड़कों को चौड़ा किया गया है. इसके साथ ही, ईस्टर्न फ्रीवे के जरिए चेड्डा नगर से ठाणे तक एक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'हाउसिंग फॉर ऑल' स्कीम के तहत, एक क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम लागू की जा रही है. क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत 25-30 फ्लोर की 3-4 बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, जिसे ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और CIDCO मिलकर कर रहे हैं.

मेट्रो का काम शुरू हो गया है. 900 बेड का सिविल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है. एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है. एक 'कैशलेस' हॉस्पिटल शुरू किया गया है. बड़े पैमाने पर मेडिकल सुविधाएं देने की भी कोशिश की जा रही है.