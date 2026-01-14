ETV Bharat / bharat

BMC चुनाव 2026: फडणवीस का बड़ा दावा, महायुति 29 में से 26 नगर निकायों में जीत हासिल करेगी

बीएमसी चुनाव 2026 के लिए होने वाले महामुकाबले से पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने ईटीवी भारत को दिए विशेष इंटरव्यू में अपनी चुनावी रणनीति साफ किया.

Etv Bharat
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 14, 2026 at 1:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: महाराष्ट्र में नगर निकायों के लिए होने वाले चुनावों के लिए प्रचार अभियान मंगलवार को समाप्त हो गया. रैलियां, रोड शो और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप सब बंद हो गए, लेकिन घर-घर जाकर प्रचार जारी रहेगा. इस बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 'ईटीवी भारत' को दिए एक विशेष इंटरव्यू में महायुति गठबंधन द्वारा 29 में से 26 नगर निकायों में मेयर का दावा किया.

इस इंटरव्यू के दौरान फडणवीस ने राज्य में नगर निगम चुनाव के नतीजों के बारे में दावे किए. साथ ही राज ठाकरे की पार्टी के भविष्य, मुंबई में मराठी वोटरों की स्थिति, एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने के असर और इस चुनाव के दौरान अजीत पवार के आपा खोने के बारे में चर्चा की.

अपने चुनाव प्रचार अभियानों के समाप्त होने के बाद के उन्होंने महायुति गठबंधन द्वारा 29 में से 26 नगर निगमों में मेयर बनाने का दावा किया. उन्होंने यह नहीं बताया कि किन तीन नगर निगमों में बीजेपी पीछे रह जाएगी. इस चुनाव में ये महत्वपूर्ण है कि मराठी वोटर किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं. कुछ सालों से यह देखा गया है कि वोटरों का यह ग्रुप उद्धव ठाकरे गुट को वोट देता है.

इसपर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस चुनाव में मराठी मुद्दा ठाकरे भाइयों के लिए कोई बड़ा फैक्टर नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'यह ठाकरे भाइयों की गलतफहमी है कि मराठी वोटर्स का एक बड़ा ग्रुप उन्हें वोट देता है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास मराठी वोटर्स का एक स्थिर बेस है. उन्होंने आगे कहा कि 'फ्लोटिंग वोटर्स' कभी बीजेपी के पक्ष में होते हैं और कभी नहीं, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि अभी उनका मूड बीजेपी के पक्ष में है. पिछले चुनाव में ये वोटर्स बीजेपी के पक्ष में दिखे थे, लेकिन अब एमएनएस चीफ राज ठाकरे और यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने गठबंधन कर लिया है.

कहा जा रहा है कि इसका असर मराठी वोटर्स पर पड़ेगा. इस मुद्दे फडणवीस ने कहा, 'अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस चुनाव में राज ठाकरे को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा. इसके उलट, उद्धव ठाकरे को राज से फायदा होगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'पिछले कुछ चुनावों में हमने एक पैटर्न देखा है जहां मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया. इसलिए, मुस्लिम वोटर्स रणनीतिक होंगे.' देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा, 'ठाकरे कोई ब्रांड नहीं हैं. हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे एक ब्रांड थे. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ब्रांड नहीं हैं'

इसके अलावा, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर चुनाव आयोग पर दबाव डालने का आरोप लगा. इस पर जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'राहुल नार्वेकर पर आरोप लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था.

हमने तय किया था कि चुनाव कैंपेन के दौरान एक-दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे लेकिन अजित पवार अपना आपा खो बैठे,' फडणवीस ने अजित पवार पर तंज कसते हुए कहा, 'जब उनसे पूछा गया कि अगर भविष्य में बहुमत की जरूरत पड़ी तो क्या वे अजीत पवार की पार्टी को शामिल करेंगे, तो फडणवीस ने कहा, 'हम नगर निगम चुनावों में सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन हमें अजीत पवार को शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमें पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में बहुमत मिलेगा. मुंबई में भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर वोटर टर्नआउट अच्छा रहा, तो हम आराम से जीत जाएंगे.'

ये भी पढ़ें- मुंबई के वोटर भावनाओं पर नहीं, विकास पर वोट करेंगे, शिंदे ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा

TAGGED:

CORPORATION ELECTION 2026 BMC
UDDHAV THACKERAY RAJ THACKERAY
बीएमसी चुनाव 2026
देवेंद्र फडणवीस इंटरव्यू
CM DEVENDRA FADNAVIS INTERVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.