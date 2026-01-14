ETV Bharat / bharat

BMC चुनाव 2026: फडणवीस का बड़ा दावा, महायुति 29 में से 26 नगर निकायों में जीत हासिल करेगी

मुंबई: महाराष्ट्र में नगर निकायों के लिए होने वाले चुनावों के लिए प्रचार अभियान मंगलवार को समाप्त हो गया. रैलियां, रोड शो और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप सब बंद हो गए, लेकिन घर-घर जाकर प्रचार जारी रहेगा. इस बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 'ईटीवी भारत' को दिए एक विशेष इंटरव्यू में महायुति गठबंधन द्वारा 29 में से 26 नगर निकायों में मेयर का दावा किया.

इस इंटरव्यू के दौरान फडणवीस ने राज्य में नगर निगम चुनाव के नतीजों के बारे में दावे किए. साथ ही राज ठाकरे की पार्टी के भविष्य, मुंबई में मराठी वोटरों की स्थिति, एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने के असर और इस चुनाव के दौरान अजीत पवार के आपा खोने के बारे में चर्चा की.

अपने चुनाव प्रचार अभियानों के समाप्त होने के बाद के उन्होंने महायुति गठबंधन द्वारा 29 में से 26 नगर निगमों में मेयर बनाने का दावा किया. उन्होंने यह नहीं बताया कि किन तीन नगर निगमों में बीजेपी पीछे रह जाएगी. इस चुनाव में ये महत्वपूर्ण है कि मराठी वोटर किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं. कुछ सालों से यह देखा गया है कि वोटरों का यह ग्रुप उद्धव ठाकरे गुट को वोट देता है.

इसपर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस चुनाव में मराठी मुद्दा ठाकरे भाइयों के लिए कोई बड़ा फैक्टर नहीं होगा. उन्होंने कहा, 'यह ठाकरे भाइयों की गलतफहमी है कि मराठी वोटर्स का एक बड़ा ग्रुप उन्हें वोट देता है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास मराठी वोटर्स का एक स्थिर बेस है. उन्होंने आगे कहा कि 'फ्लोटिंग वोटर्स' कभी बीजेपी के पक्ष में होते हैं और कभी नहीं, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि अभी उनका मूड बीजेपी के पक्ष में है. पिछले चुनाव में ये वोटर्स बीजेपी के पक्ष में दिखे थे, लेकिन अब एमएनएस चीफ राज ठाकरे और यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने गठबंधन कर लिया है.