ETV Bharat / bharat

BMC Election 2026: BJP-शिवसेना का घोषणापत्र जारी, मुंबईकरों के लिए वादों की भरमार, देखें लिस्ट

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव के मौके पर, हम एक वादा कर रहे हैं जिससे मुंबईकरों की रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव आएगा. हम मुंबई के विकास के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. हम उन मुंबईकरों को भी वापस लाने का काम करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में मुंबई छोड़कर चले गए हैं. मुंबईकरों को नालासोपारा, विरार, कल्याण, डोंबिवली और अंबरनाथ जैसी जगहों पर जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर सोचने की जरूरत है."

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए कई पहलों की घोषणा की. शिवसेना प्रमुख शिंदे ने ठाकरे बंधुओं की आलोचना की कि वे बालासाहेब ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष को भूल गए हैं. महायुति गठबंधन ने यह भी साफ किया कि विपक्ष के ये आरोप कि धारावी के लोगों को हटा दिया जाएगा और मुंबई का बंटवारा किया जाएगा, बेबुनियाद और पूरी तरह से झूठे हैं.

मुंबई: 15 जनवरी को होने वाले मुंबई नगर निगम चुनाव (BMC Election 2026) के लिए BJP-शिवसेना गठबंधन ने रविवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें मुंबईकरों से मिले 2.65 लाख सुझावों को शामिल किया गया है. BKC के MCA क्लब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया गया.

उन्होंने आगे कहा, "हमने मुंबई को 'पगड़ी-फ्री' (किराए के अधिकारों के पुराने सिस्टम से आजाद) बनाने का फैसला किया है, और हमने वह तरीका भी बंद कर दिया है जहां ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OCs) जारी नहीं किए जा रहे थे और पानी के बिल दोगुने किए जा रहे थे. हम शिवसेना के संस्थापक (बालासाहेब ठाकरे) के झुग्गी-झोपड़ी से मुक्त मुंबई के सपने को पूरा कर रहे हैं. हम SRA (स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी) के जरिये रमाबाई अंबेडकर नगर में 15,000 से अधिक घर बना रहे हैं. हमने उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की है जिन्हें पिछले 20 वर्षों से किराया नहीं मिला है. हम 150 करोड़ रुपये देकर मिल मजदूरों को घर दे रहे हैं. आने वाले वर्षों में, हम मुंबई और MMR (मुंबई महानगर क्षेत्र) में 20 से 35 लाख घर बना रहे हैं. हम लाखों युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं."

बालासाहेब ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर खास पहल

एकनाथ शिंदे ने साफ किया, "शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर नगर निगम की मदद से कई खास पहल की जाएंगी. हम बालासाहेब ठाकरे मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे. हम अपनी प्यारी बहनों के लिए BEST बस का किराया 50 प्रतिशत कम करेंगे. इसके अलावा, छोटे कारोबारियों को 5 लाख रुपये का बिना ब्याज वाला लोन दिया जाएगा. हम पुरानी इमारतों के पुनर्विकास में कोई रुकावट डाले बिना अगले पांच साल तक पानी के टैक्स में बढ़ोतरी को भी रोक देंगे."

मुंबई को इंटरनेशनल शहर बनाएंगे...

इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "भले ही दूसरे दल लोकलुभावने वादे करें, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहीं बेहतर होगा. अगले पांच साल बाद, हमारी सभी उपलब्धियों की जानकारी वाली एक अलग रिपोर्ट मुंबई को दी जाएगी. हम कुछ इलाकों में एयरपोर्ट की वजह से ऊंचाई की पाबंदियों को ठीक करने पर काम कर रहे हैं. हम यह भी देख रहे हैं कि क्या रडार सिस्टम की जगह बदली जा सकती है. हम मुंबईकरों को कभी मुंबई छोड़ने नहीं देंगे. कुछ लोग बातें करते रहे, लेकिन हमने असल में काम किया है. BDD (Bombay Development Department) चॉल, अभ्युदयनगर और सह्याद्री नगर इसके उदाहरण हैं. पहले, डेवलपर्स लोगों को 20-20 साल तक घर नहीं देते थे. लेकिन अब, हम लगभग सभी पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स MHADA के जरिये कर रहे हैं. धारावी को विकसित करते समय, हम धारावी में ही 350 स्क्वायर फीट तक के घर देंगे. हम नगर निगम में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को घर दे रहे हैं. हम नगर निगम के स्कूलों को भी स्किल-ओरिएंटेड बना रहे हैं और हम मराठी भाषा के लिए खास इंतजाम करेंगे."

घोषणापत्र में प्रमुख वादे

नगर निगम में एक स्वतंत्र मराठी भाषा विभाग की स्थापना मराठी कला केंद्र और अध्ययन केंद्र का निर्माण बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के अवसर पर मराठी युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम और वित्तीय प्रावधान लागू किए जाएंगे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की स्थापना हुतात्मा स्मारक चौक पर एक विश्व स्तरीय संग्रहालय का निर्माण रवींद्र नाट्य मंदिर की तर्ज पर अन्य थिएटरों का पुनर्विकास आवश्यकतानुसार 3 नए थिएटरों का निर्माण मुंबई के लिए 2034 विकास योजना तैयार की जाएगी मुंबई की जलापूर्ति बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में गरगई, पिंजल और दमनगंगा परियोजनाओं को पूरा करना पर्यावरण बचाने की योजनाओं के लिए 17,000 करोड़ रुपये BMC मार्केट में मछली बेचने वालों के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बनाना सभी सब्जी मार्केट का नवीनीकरण और पुनर्विकास मछली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेंटर बनाना छोटे उद्योगों की पॉलिसी लागू करना पुनर्विकास में तेजी लाना 'पगड़ी-फ्री' मुंबई के लिए घोषित प्लान को लागू करना और फनल जोन की समस्या का समाधान करना 2029 तक BEST में पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसें BEST बसों में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत की छूट BEST बसों की संख्या 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करना स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर बनाना महिलाओं को सशक्त बनाने और छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज का लोन मुंबई को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मुक्त बनाना

यह भी पढ़ें- BMC election 2026 : 'मुंबई महाराष्ट्र का शहर नहीं है', अन्नामलाई के बयान से BJP मुश्किल में? विपक्ष ने की आलोचना