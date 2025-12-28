ETV Bharat / bharat

BMC चुनाव: कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर से मिलाया हाथ, 62 सीटों पर लड़ेगी VBA

बाकी 28 नगर निगमों में भी गठबंधन पर चर्चा कांग्रेस और वंचित दो सहज दोस्त हैं. हमारा कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा संविधान का सम्मान करना है. विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दिलों के मतभेद नहीं. दया, बराबरी और भाईचारा हमारी भूमिका है. पार्टी के पदाधिकारियों ने कड़ा संदेश दिया कि संविधान से कोई समझौता नहीं होगा. मुंबई में कांग्रेस-वंचित गठबंधन का ऐलान हो चुका है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य में 28 अन्य नगर निगमों में गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है.

25 साल बाद बना गठबंधन इस गठबंधन के पीछे की भूमिका बताते हुए दोनों पार्टियों ने भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का ऐलान किया. साथ ही संकेत दिया गया कि वंचित बहुजन आघाड़ी और अंबेडकर परिवार का कांग्रेस के साथ रिश्ता मजबूत हो रहा है. जब भारिप बहुजन महासंघ (BBM) नाम से संगठन था, तब कांग्रेस के साथ गठबंधन था. 1999 के 25 साल बाद, 2025 में यह गठबंधन फिर से बना है.

महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने रविवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन की आधिकारिक घोषणा की. इस मौके पर कांग्रेस से सचिन सावंत और वीबीए से धैर्यवर्धन फुंडकर, सिद्धार्थ मोकाले समेत दोनों पार्टियों के पदाधिकारी मौजूद थे.

कांग्रेस ने पहले ऐलान किया था कि वह बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी. लेकिन, BJP के खिलाफ प्रभावशाली गठबंधन बनाने की अपनी रणनीति के तहत उसने वंचित बहुजन आघाडी (VBA) के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है

मुंबई: जनवरी में होने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाडी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है. इस गठबंधन में यह साफ किया गया है कि वंचित बहुजन अघाड़ी 227 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी.

कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गठबंधन का ऐलान

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, "चूंकि गठबंधन का ऐलान कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ही हुआ था, इसलिए इसका खास राजनीतिक महत्व माना जा रहा है. यह नंबरों का खेल नहीं बल्कि विचारों का मेल है. धैर्यवर्धन जी ने जो हिम्मत दिखाई है, उसकी वजह से हम भी 'हर्षवर्धन' बन गए हैं."

भाजपा पर साधा निशाना

इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन फुंडकर ने कहा, "अगर यह गठबंधन 2014 में ही हो गया होता, तो भाजपा देश के गले पर न बैठी होती. वैसे भी, आज यह मेल भाजपा को रोकने के लिए एक साथ आया है. हम आधिकारिक घोषणा करते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी मुंबई में 62 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी."

वंचित 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी

वहीं, सिद्धार्थ मोकाले ने कहा, "वंचित बहुजन आघाड़ी मुंबई नगर निगम चुनाव में कुल 227 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. दोनों पार्टियों में सीट बंटवारे पर समझौता हो गया है. हालांकि, इस गठबंधन में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह अभी भी सीक्रेट है. ऐसे संकेत हैं कि कांग्रेस समान विचारधारा वाली अन्य पार्टियों, खासकर एनसीपी (एसपी) से बातचीत कर रही है. कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह बातचीत के बाद साफ होने की उम्मीद है."

प्रकाश अंबेडकर की मंजूरी

वंचित बहुजन आघाड़ी ने हाल ही में एक आधिकारिक बयान जारी किया है. इसमें कहा गया है कि वंचित बहुजन आघाड़ी बृहन्मुंबई महानगरपालिका की कुल 227 सीटों में से 62 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी. खास बात यह है कि इन 62 सीटों की लिस्ट पर दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं. यह साफ किया गया है कि इस फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा. वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने एक ऑनलाइन मीटिंग के जरिये इस फैसले को मंजूरी दी.

इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीबीए

वंचित बहुजन आघाड़ी को दी गई 62 सीटों में वार्ड नंबर 6, 11, 12, 84, 95, 127, 153 और 225 जैसी अहम सीटें शामिल हैं.

महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC), पुणे नगर निगम (PMC) और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) समेत 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी, और 16 जनवरी को काउंटिंग होगी.

