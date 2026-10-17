अजय देवगन के जुहू वाले बंगले पर चला BMC का हथौड़ा! जानिये, क्या है मामला?
एक तरफ अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, वहीं दूसरी तरफ BMC ने उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की.
Published : October 17, 2026 at 5:26 PM IST
मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबई के जुहू इलाके में स्थित हिंदी फिल्म अभिनेता अजय देवगन के बंगले पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई की है. यह संपत्ति अपोलो को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर स्थित है. बीएमसी ने आधिकारिक तौर पर इस कार्रवाई की पुष्टि की है.
जुहू की अपोलो को-ऑपरेटिव Housing सोसाइटी में स्थित इस बंगले को 'फ्लोरल सैलून प्राइवेट लिमिटेड' नाम की एक कंपनी को लीज पर दिया गया था. इस बंगले के अंदर जरूरी मंजूरी लिए बिना ही कई बदलाव कर दिए गए थे- जिसमें पार्टिशन (दीवारें खड़ी करना), खिड़कियां लगाना और अन्य संरचनात्मक बदलाव शामिल थे.
बीएमसी (BMC) की एक टीम ने अब इन अवैध निर्माणों को तोड़ दिया है. इससे पहले 10 सितंबर को, बीएमसी ने 1888 के अधिनियम की धारा 354 के तहत एक नोटिस जारी किया था, जिसमें काम को तुरंत रोकने और 24 घंटे के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया था. नोटिस के बावजूद जब निर्माण कार्य जारी रहा, तो बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 12 अक्टूबर को इन अवैध ढांचों को गिरा दिया.
अभिनेता अजय देवगन पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में हैं और इस घटना ने उन्हें एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. इससे पहले, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने भी एक इलायची ब्रांड के विज्ञापन में दिखने को लेकर अभिनेता को नोटिस जारी किया था. इस नए घटनाक्रम के बाद अजय देवगन एक बार फिर लोगों के ध्यान का केंद्र बन गए हैं.
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब उनकी क्राइम-थ्रिलर फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में बड़ी सफलता हासिल कर रही है. फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर ली है. अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म को समीक्षकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और सोशल मीडिया पर भी इसकी जमकर तारीफ हो रही है.
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