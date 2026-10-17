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अजय देवगन के जुहू वाले बंगले पर चला BMC का हथौड़ा! जानिये, क्या है मामला?

अजय देवगन बुधवार, 07 अक्टूबर, 2026 को मुंबई में फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की सक्सेस पार्टी में शामिल हुए. ( IANS )

मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबई के जुहू इलाके में स्थित हिंदी फिल्म अभिनेता अजय देवगन के बंगले पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई की है. यह संपत्ति अपोलो को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर स्थित है. बीएमसी ने आधिकारिक तौर पर इस कार्रवाई की पुष्टि की है.

जुहू की अपोलो को-ऑपरेटिव Housing सोसाइटी में स्थित इस बंगले को 'फ्लोरल सैलून प्राइवेट लिमिटेड' नाम की एक कंपनी को लीज पर दिया गया था. इस बंगले के अंदर जरूरी मंजूरी लिए बिना ही कई बदलाव कर दिए गए थे- जिसमें पार्टिशन (दीवारें खड़ी करना), खिड़कियां लगाना और अन्य संरचनात्मक बदलाव शामिल थे.