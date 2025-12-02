झारखंड के कुख्यात अपराधी राहुल सिंह के खिलाफ ब्लू कार्नर नोटिस जारी, विदेश में बैठ चला रहा गैंग
झारखंड के कुख्यात अपराधी राहुल सिंह के खिलाफ ब्लू कार्नर नोटिस जारी किया गया है. वह विदेश से झारखंड में गैंग चला रहा है.
रांची: विदेश में बैठकर झारखंड में अपने गिरोह का संचालन कर रहे कुख्यात अपराधी राहुल सिंह के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. झारखंड सीआईडी के अनुरोध पर सीबीआई की मदद से यह कार्रवाई की गई है.
कौन है राहुल सिंह ,क्यों जारी हुआ ब्लू कॉर्नर नोटिस
राहुल सिंह एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर अमन साहू का बेहद करीबी माना जाता है. अपराध की दुनिया में यह चर्चा है कि राहुल सिंह के द्वारा ही अब अमन साहू गिरोह का संचालन किया जा रहा है. अपराध की गतिविधियों को झारखंड में संचालित करने के लिए राहुल सिंह फिलहाल देश छोड़कर फरार हो चुका है और विदेश में रहकर झारखंड में अपने गुर्गों से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है.
झारखंड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राहुल सिंह का गिरोह झारखंड के कई जिलों जैसे पलामू, रांची, रामगढ़, बोकारो, चतरा, हजारीबाग और लातेहार में एक्टिव है. विदेश में बैठकर राहुल सिंह अपने गुर्गों को रंगदारी वसूलने के लिए निर्देश देता है, जिसके बाद उसके गुर्गे रेलवे साइडिंग से लेकर कोयला कारोबारी के साइट पर हमला और गोलीबारी करते हैं. जो लोग रंगदारी नहीं देते हैं उन्हें राहुल सिंह विदेश से बैठकर ही धमकता है.
हाल के दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए एक दर्ज ज्यादा अपराधियों गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि राहुल सिंह विदेश में बैठकर अपने गैंग का संचालन कर रहा है.
सीआईडी ने सीबीआई से मदद मांगी
झारखंड सीआईडी के अधिकारियों के अनुसार राहुल सिंह की जानकारी इकट्ठा करने के लिए सीबीआई की मदद से इंटरपोल को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का आग्रह किया गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है. ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियां राहुल सिंह की पहचान और उसके गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाएंगी ताकि उसकी गिरफ्तारी की राह आसान हो सके.
क्या है ब्लू कार्नर नोटिस
किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान या जगह या फिर उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करवाने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है. इस नोटिस के जरिए इंटरनेशनल पुलिस कॉरपोरेशन बॉडी के द्वारा अपने सदस्य देशों से अतिरिक्त जानकारी ली जाती है. यह एक तरह से फरार और संदिग्ध अपराधियों के बारे में जांच पड़ताल या तलाश करने संबंधित नोटिस है. लेकिन जब यह नोटिस जारी कर दिया जाता है तो इंटरपोल के सदस्य इस इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ऐसे में उन्हें मांगी गई सारी जानकारियां देनी होती है जो उनके पास होती है.
