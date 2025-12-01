ETV Bharat / bharat

कोलकाता में CEO कार्यालय के बाहर BLO का हंगामा, पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश

कोलकाता में CEO कार्यालय के बाहर BLO का प्रदर्शन, पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने सोमवार को कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जिससे वहां तनाव बढ़ गया. 'बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी' के सदस्यों ने सीईओ कार्यालय के बाहर नारे लगाए और पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की. बीएलओ के प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और कई विधायक चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ तय मीटिंग के लिए पहुंचे. कमेटी के सदस्य बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के लिए बेहतर काम करने की स्थिति की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से सीईओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, रविवार दोपहर के आसपास उन्होंने अपना आंदोलन तेज कर दिया. विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के दौरे से पहले पुलिस ने इलाके को घेर लिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और भाजपा प्रतिनिधिमंडल को निशाना बनाते हुए 'वापस जाओ' के नारे लगाए.