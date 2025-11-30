ETV Bharat / bharat

'बंगाल में बंदूक की नोक पर BLO से गलत जानकारी अपलोड करायी जा रही':BJP

आसनसोल (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने राज्य में SIR के दौरान BLO पर हमला करने और बंदूक की नोक पर गलत जानकारी अपलोड करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है. उन्होंने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कोलकाता आने का सुझाव दिया. BJP के प्रदेश अध्यक्ष ने शनिवार को आसनसोल बस स्टैंड के पास ‘परिवर्तन संकल्प यात्रा’ की मीटिंग के बाद ये बातें कहीं.

शमिक भट्टाचार्य ने कहा, "BLOs पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं. उन पर दबाव डाला जा रहा है. उन्हें पंचायत ऑफिस ले जाया जा रहा है, AITC पार्टी ऑफिस ले जाया जा रहा है और उन पर हमला किया जा रहा है. उन्हें बंदूक की नोक पर रखा जा रहा है और उनके ज़रिए गलत जानकारी अपलोड की जा रही है. BLOs की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग ज़िम्मेदार है. हम मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में बैठने से काम नहीं चलेगा. ज्ञानेश कुमार को कोलकाता आना होगा."

शमिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे भारत की राजनीति में फर्क है. यहां चुनाव के बाद हुई हिंसा में 27 दिनों में BJP के 56 कार्यकर्ता मारे गए थे. शमिक ने कहा कि बिहार, दिल्ली या हरियाणा चुनाव में किसी बूथ पर कब्ज़ा नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई, विपक्ष की तरफ़ से कोई शिकायत नहीं हुई और कोई खून-खराबा नहीं हुआ.