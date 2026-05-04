बंगाल और तमिलनाडु नतीजों पर जानिए CM उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा
राज्य विधानसभा चुनाव के पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
Published : May 4, 2026 at 5:14 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतगणना के बाद आए रुझान व परिणाम को लेकर हैरानी जताई है. पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की हार हैरान करने वाली है.
इस संबंध में उमर एक्स पर अपनी पोस्ट में हैरानी जताई क्योंकि रुझानों में दिखाया गया कि भाजपा पश्चिम बंगाल के साथ-साथ असम में भी भारी जीत की ओर बढ़ रही है और अभिनेता से नेता बने विजय की टीवीके सोमवार को तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है.
Bloody hell 😱😱😱!!— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 4, 2026
अपना मूड बताने के लिए एक अनौपचारिक ब्रिटिश वाक्यांश का इस्तेमाल करते हुए, उमर ने एक्स पर लिखा, “ब्लडी हेल।” एक और पोस्ट में, उन्होंने कहा कि वह “पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आ रहे राजनीतिक भूकंप” को देख रहे हैं.
उमर का एक्स पर पोस्ट ऐसे समय में आया है जब चार राज्यों - बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वोटों की गिनती हो रही है.
Elections in India have always meant @PrannoyRoy7749 for sane, sensible interpretation of the trends & results and that’s why today the screens in my office have been tuned to @DeKoderAI to watch the unfolding political earthquake in West Bengal & Tamil Nadu. The aftershocks of…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 4, 2026
वहीं जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पश्चिम बंगाल में चुनावों की निष्पक्षता पर शक जताया. उन्होंने पूछा, “पश्चिम बंगाल का चुनाव तो शुरू से ही कभी निष्पक्ष नहीं था. मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक क्यों बता रहा है, जबकि यह तो खुलेआम लोगों के जनादेश की लूट थी?”