ETV Bharat / bharat

35 रुपये में X-Ray.. 7 रुपये में Blood Test.. 25 रुपये में ECG.. जानें खान सर के अस्पताल की खासियत

पटना में खान सर गरीबों के लिए 5 अस्पताल खोलने वाले हैं, जहां ब्लड टेस्ट ₹7, ECG ₹25 में होगा. जानें इस हॉस्पिटल की खासियत

Khan Sir hospital
खान सर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 8, 2026 at 6:58 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: बृजम पांडेय

पटना: इन दिनों देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महंगा है. ऐसे में यदि आपको कोई यह कहे कि आपका इलाज बहुत कम रेट में हो जाएगा तो आपको आश्चर्य होगा. वह भी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको और भी आश्चर्य होगा, लेकिन इसे संभव कर दिखाया है पटना के शिक्षाविद् खान सर ने. खान सर के अस्पताल में हर टेस्ट इतना सस्ता है कि उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी.

गरीबों के लिए खान सर का सस्ता अस्पताल: पटना के खान सर ने एक मुहिम शुरू की है. इस मुहिम के तहत वह पांच अस्पताल खोलने जा रहे हैं, जहां जांच से लेकर इलाज तक काफी कम कीमत पर किया जाएगा. इन अस्पतालों में ब्लड टेस्ट मात्र ₹7 में होगा, ECG मात्र ₹25 में, एक्स-रे 35 रुपये में और पूरे बॉडी की जांच ₹1000 में कर दिया जाएगा.

खान सर से खास बातचीत (ETV Bharat)

खान सर से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की है. ईटीवी भारत बिहार के ब्यूरो चीफ बृजम पांडेय के सवालों पर खान सर ने क्या जवाब दिया नीचे विस्तार से पढ़ें.

सवाल: सस्ते दर पर इलाज कैसे होगा, क्या फार्मूला लेकर आ रहे हैं?

खान सर: देखिए, एक मिडिल क्लास इंसान अस्पताल में काफी परेशानी झेलता है, इसको ध्यान में रखते हुए अस्पताल की स्थापना कर रहे हैं. मिट्टी का कर्ज इंसान को निभाना होता है. समाज को आपने क्या दिया, ये जरूरी होता है. मुझे बचपन में मेरे दादाजी ने सिखाया था और भोजपुरी में कहते थे समाज के कतना लौटा सकेला ये ह प घमंड करिह. का कमइ ल मत घमंड करिह (समाज को क्या दे रहे हो उसपर गर्व करो, कितना कमाए इसपर नहीं). मेरा यही उद्देश्य है.

सवाल: यह जांच इतने कम दर में कैसे हो सकता है? क्या फार्मूला है? आप शिक्षक हैं, मुफ्त में पढ़ा सकते हैं लेकिन, इलाज कैसे मुफ्त में या फिर सस्ते दर में हो सकता है?

Khan Sir hospital
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

खान सर: अस्पतालों में जांच की कीमत ज्यादा ली जा रही होगी, वह अलग बात है, लेकिन, हम पैसा नहीं ले सकते हैं. हम पैसा कमा नहीं सकते हैं. जो इंसान मरने के कगार पर है, उससे हम पैसा नहीं कमा सकते हैं. कोई मॉल में गया है, वहां आप कमा लीजिए. एसी का टैक्स बढ़ावा लीजिए. कोई फोर व्हीलर खरीद रहा है उसका टैक्स ले लीजिए. यह सब चीज शौक की होती है. जो मर रहा है. वेंटिलेटर पर है, उससे कैसे पैसा लिया जा सकता है.

खान सर बताते हैं कि आईसीयू में एक दिन का मिनिमम खर्चा 50-70 हजार आएगा. एक आदमी 10 दिन रह गया तो उसका 5 लाख रुपया ऐसे ही चला गया. मिडिल क्लास का इंसान कर्ज में चला जाता है. गहने गिरवी हो जाते हैं. जमीन जायदाद बिक जाते हैं. दुख इस बात का है कि गहने और जमीन आधे दामों में बेचने पड़ते हैं. वह इस उम्मीद पर गिरवी रखते हैं कि कमा कर छुड़ा लेंगे लेकिन, वह कभी नहीं छुड़ा पाते हैं.

खान सर का कहना है कि पटना में लोग मेरे पास आते थे और कहते थे कि सर स्वास्थ्य खराब है कोई बढ़िया डॉक्टर बताइये. साथ ही लोग अपना दर्द बयां करते हुए बताते थे कि कैसे डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर काट-काटकर उनकी जेब खाली हो चुकी है. खान सर ने कहा कि मैं मांझी जी की धरती से हूं, जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया था तो मैं कैसे दूसरे के भरोसे बैठूंगा.

सवाल: कितने हॉस्पिटल खोल रहे हैं?

खान सर: अभी तक तो पांच अस्पताल खोलने की प्लानिंग चल रही है. मैं न्यूरो, हार्ट, कैंसर और किडनी के अलग-अलग अस्पताल चालू करने जा रहा हूं. जांच का अलग हॉस्पिटल रहेगा. सब हॉस्पिटल बना रहे हैं. काफी वर्कलोड है. पढ़ाने के अलावा बहुत काम करना पड़ रहा है. कई बार तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किस वाले अस्पताल में हैं.

Khan Sir hospital
खान सर (ETV Bharat)

सवाल: आप लोगों को पढ़ाते हैं. लोगों को मोटिवेट भी करते हैं. अचानक शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर कैसे दिमाग आ गया?

खान सर: शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान में कैटेगरी में बंटा हुआ है. अमीर की शिक्षा अलग होती है, गरीब की शिक्षा अलग है. हमने दोनों को बराबर कर दिया. दो ढाई लाख के फीस को एकदम नीचे लेकर चले आए और एकदम स्टैंडर्ड की क्वालिटी. वैसे ही स्वास्थ्य के साथ है. अमीर के अस्पताल में देखिए करोड़ की मशीन है. गरीब के हॉस्पिटल का छत गिर रहा है.

खरमास के बाद अस्पतालों को चालू करने की बात खान सर ने कही है. उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि वही वाली फैसिलिटी गरीबों को भी मिलनी चाहिए. जीने का हक गरीबों को भी है. उनसे यह हक कोई नहीं छीन सकता है. अभी खरमास चल रहा है. अभी स्टार्ट नहीं किया है. खरमास के बाद स्टार्ट करेंगे.

खान सर का कहना है कि लोग अभी से ही उनके अस्पताल से एक खास जुड़ाव महसूस कर रहे हैं. एक वाक्या साझा करते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति हमारे हॉस्पिटल में आए थे. अभी काम चल ही रहा है. तो प्लास्टिक का टुकड़ा गिरा हुआ था तो, उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दिए और बोले कि यह गंदा है. यह अपना हॉस्पिटल है ना. वह एक मरीज थे उनको लग रहा था कि यह अपना हॉस्पिटल है.

सवाल: बड़े-बड़े अस्पताल में पैरवी खूब चलती है. भीड़ खूब होती है उससे कैसे बचेंगे?

खान सर: इसलिए तो 4-5 हॉस्पिटल बना रहे हैं. जिसे जहां जरूरत होगी, वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा. एक ही हॉस्पिटल रहेगा तो सारे मरीज उसी में जाएंगे, भीड़ होगी और परेशानी भी. सभी मरीजों के प्रॉब्लम अलग होते हैं इसलिए मेरा हॉस्पिटल स्पेशलाइज्ड रहेगा. साथ ही इलाज के साथ ही बीमारी पर रिसर्च भी होगा. एक केस स्टडी की जाएगी. जैसे एक ही जिले से क्यों मरीज आ रहे हैं? एज ग्रुप क्या है? शाकाहारी हैं या मांसाहारी? भोजन का क्या नेचर है?

Khan Sir hospital
रक्षाबंधन के दिन की तस्वीर (ETV Bharat)

सवाल: लेकिन सस्ता दर कैसे होगा? किस तरीके से लोगों के लिए सस्ती जांच की सुविधा होगी?

खान सर: ज्यादातर चीज AI से हो गई है. AI बहुत हेल्प कर रहा है. मशीनों में भी AI आ गया है. जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है. ह्यूमन इरर जांच में AI समस्या पकड़ लेगी. एमआरआई जांच करने के लिए ₹7000 लगता है, लेकिन बीमारी नहीं निकलने पर मरीज को लगता है कि बेकार का जांच करवाया. हमारी मशीन AI के साथ होगी. इसके जरिए पहले मरीज की थ्रो आउट जांच कर लेंगे.

खान सर कहते हैं कि AI जांच हजार रुपए में होगी. यदि कोई बीमारी नहीं निकली को MRI कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. कोई बीमारी निकलती है तो डॉक्टरों की टीम बैठेगी और हर एंगल से जांच की जाएगी. उसका भी मात्र चार्ज 18 सौ रुपए होगा.

सवाल: अस्पताल खोलने की प्लानिंग तो पुरानी रही होगी. बहुत रिसर्च करना पड़ा होगा. देश से लेकर विदेश तक के डॉक्टर से मिलना रहा होगा. यह सारी चीज हो चुकी है?

खान सर: बहुत पहले से हम प्लानिंग कर रहे थे और मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर मित्र हैं. हॉस्पिटल वाले डॉक्टर मुझे बहुत पसंद नहीं करते हैं. डॉक्टर मुझे बहुत पसंद करते हैं. डॉक्टर का कहीं ना कहीं सहयोग है. तभी हम यह काम कर पा रहे हैं. डॉक्टर गलत नहीं होते हैं. जब वह अपने अस्पताल को खोलते हैं तो उसको चलाने में तभी गड़बड़ होने लगते हैं.

खान सर कहते हैं कि इंडिविजुअल डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं. हमारी पटना के डॉक्टर से दुश्मनी नहीं होगी. अमीर लोगों के डॉक्टर अलग होते हैं. गरीब लोगों का डॉक्टर अलग होगा. हम अलग है. मेरा कहना है कि जो अमीर है, जो मर्सिडीज़ से आ रहा है, उससे 1800 की जगह आठ लाख ले लो. दुख नहीं होगा. लेकिन, जो ऑटो रिक्शा से उतर के आ रहा है, आप उसको 10-15 हजार का जांच लिख दीजिएगा तो, वह कहां से देगा.

Khan Sir hospital
रहमान सर के साथ खान सर की तस्वीर (ETV Bharat)

सवाल: खान सर आपके बारे में चर्चा यह होती है कि आप इतने पॉपुलर हैं कि आप कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं? कभी भी राजनीति में आ सकते हैं?

खान सर: हम राजनीति पढ़ाते हैं, लेकिन जो राजनीति करते हैं उनको यदि दिक्कत हो तो उनको कहिए, हम पढ़ा देंगे. अरस्तु से लेकर प्लेटो का सिद्धांत, अर्थशास्त्र के साथ सब कुछ बता देंगे. हम राजनीतिक पढ़ाते हैं, राजनीति करते नहीं है. हमको फुर्सत नहीं मिलता है. सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल की हालत देख मैं खुद उसमें ताला मार दूंगा. हम लोग फौजी टाइप के आदमी हैं.

Khan Sir hospital
खान सर की शादी की तस्वीर (ETV Bharat)

सवाल: खान सर के कामों को लेकर माता-पिता क्या महसूस करते हैं?

खान सर: मेरे माता-पिता बहुत खुश हैं. दादाजी अब है नहीं. मेरी मां अस्पताल में होने वाले जांच के रेट डिसाइड करती है. किसका रेट कितना रहना चाहिए? मां कहती है कि रेट ज्यादा है, इसको और कम करना है. क्रिएटिनिन जांच होता है, इसी वजह से डायलिसिस वगैरह होता है. मेरे समझ से वह जांच सात-आठ रुपए में हो जाता है.

'अस्पताल में इलाज का दर तय करेंगी मां": खान सर बताते हैं कि हमलोग पहले रेट डिसाइड करते हैं. डॉक्टर बताते हैं कि जांच इतना खर्च आएगा. फिर मैं अपनी मां के पास जाता हूं और उन्हें रेट चार्ट बताता हूं. मम्मी कहती हैं और कम करो और बोलती है कि लोगों को दिक्कत होगा. इसको और कम करो.

Khan Sir hospital
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

कौन हैं खान सर?: खान सर का असली नाम फैजल खान है. उनका जन्म 1993 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BSC और MSC की डिग्री हासिल की है. जटिल विषयों को आसानी से समझाना खान सर की कला है. पटना में 'खान GS रिसर्च सेंटर" है. YouTube चैनल में लाखों सब्सक्राइबर्स हैं. सस्ती शिक्षा पर उनका जोर रहता है. गरीब छात्रों के लिए कोचिंग देते हैं, अब स्वास्थ्य पर फोकस है.

ये भी पढ़ें

शादी के बाद क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए?, सुनिए इस अरबपति से

अचानक पटना के पीरबोहर थाना पहुंचे खान सर, जानें क्या हुआ

रक्षा बंधन पर खान सर की कलाई पर सजी हजारों राखियां, बोले- ब्लड सर्कुलेशन रुक गया

30 मिनट में 2 करोड़ की 'चुपचाप' डील..चर्चा में Khan Sir का 'स्पेशल' निवेश

TAGGED:

BLOOD TEST RS 7
ECG FOR RS 25
X RAY FOR RS 35
खान सर का अस्पताल
KHAN SIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.