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मेरठ हाईवे पर खून से लथपथ मिला गाजियाबाद के युवक का शव

मेरठ : थाना दौराला क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर सकौती गांव के पास रविवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब राहगीरों ने हाईवे किनारे एक अज्ञात युवक का शव पड़ा देखा. युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि किसी अन्य स्थान पर बेरहमी से हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को यहां लाकर फेंका गया है.

​सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर जब तलाशी ली, तो मृतक के पास मौजूद बैग से एक पहचान पत्र बरामद हुआ, जिससे उसकी पहचान दीपक जोशी (उम्र लगभग 25-30 वर्ष), निवासी लोनी देहात, गाजियाबाद के रूप में हुई है.

​घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट टीम को मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल और शव के आस-पास से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है. परिजन मेरठ के लिए निकल चुके हैं. फिलहाल, पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.