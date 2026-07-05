ETV Bharat / bharat

मेरठ हाईवे पर खून से लथपथ मिला गाजियाबाद के युवक का शव

आधार कार्ड से हुई पहचान, पीट-पीटकर हत्या की आशंका.

(IANS)
प्रतीकात्मक चित्र ((IANS))
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : थाना दौराला क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर सकौती गांव के पास रविवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब राहगीरों ने हाईवे किनारे एक अज्ञात युवक का शव पड़ा देखा. युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि किसी अन्य स्थान पर बेरहमी से हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को यहां लाकर फेंका गया है.

​सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. शव को कब्जे में लेकर जब तलाशी ली, तो मृतक के पास मौजूद बैग से एक पहचान पत्र बरामद हुआ, जिससे उसकी पहचान दीपक जोशी (उम्र लगभग 25-30 वर्ष), निवासी लोनी देहात, गाजियाबाद के रूप में हुई है.

​घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट टीम को मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल और शव के आस-पास से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है. परिजन मेरठ के लिए निकल चुके हैं. फिलहाल, पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि सुबह हाईवे किनारे एक युवक के शव पड़े होने की सूचना मिली थी. युवक की पहचान गाजियाबाद निवासी दीपक जोशी के रूप में हुई है. ​प्रथम दृष्टया मामला पूरी तरह से हत्या का प्रतीत हो रहा है. मामले के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं. परिजनों के आने के बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- मेरठ : ठेकेदार एसोसिएशन की पार्षदों को दो टूक- 'झूठे आरोप लगाए तो वार्डों में ठप कर देंगे विकास कार्य'

TAGGED:

MEERUT NEWS
DEADBODY IN MEERUT
MURDER IN MEERUT
CRIME IN MEERUT HIGHWAY
DEADBODY FOUND ON HIGHWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.