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बिहार का 'रक्तरंजित गांव' जहां रिश्तेदारों ने ही 40 साल तक लिखी खून और बदले की दास्तान

''मैने जवानी में लोगों को मरते देखा है. अब बुढ़ापे में भी देखा, कुछ नहीं बस कुछ लोगों के इगो के कारण ये हत्याएं हुई हैं, लोग तो बातों-बातों में लड़ जाते हैं. अब तो हत्या रुकी है, लेकिन झगड़ा का मामला तो होता ही रहता है. 20 वर्ष पहले तो यहां रिश्ता भी करने में लोग हिचकिचाते थे.'' - गुलाम रसूल, ग्रामीण बुजुर्ग, मझौली

बदले की आग में झुलसते गए परिवार : 40 साल तक एक हत्या के बदले दूसरी हत्या, फिर तीसरी और फिर चौथी. गांव में ऐसा दौर आया जब हर मौत अगले कत्ल की भूमिका लिखती थी. रिश्तेदार, भाई, चाचा, भांजा—कोई सुरक्षित नहीं था. सब पर शक था और सभी संदेह के दायरे में थे. पूरे गांव का भरोसा डिगा हुआ था.

''किशोरी सिंह के पिता की हत्या के कुछ महीनों बाद मुस्लिम मियां की हत्या कर दी गई थी, उनकी हत्या गांव से ही कुछ दूरी पर हुई थी. मुस्लिम मियां का शरीर तो गांव से कुछ दूरी पर ही एक कुंए मिला था, लेकिन उस का सिर आज तक पता नहीं चला कि उसके सिर का क्या हुआ? यहीं से गांव में हत्या की शुरुआत हुई.'' - मो. शाहजहां, पड़ोस के गांव के ग्रामीण

धड़ मिला..लेकिन सिर का राज कभी नहीं खुला : कुछ महीनों बाद मुस्लिम मियां की भी हत्या कर दी गई. गांव के लोगों के अनुसार उनका धड़ तो गांव के बाहर एक कुएं के पास मिला, लेकिन सिर आज तक नहीं मिल सका. पुलिस ने भी सिर खोजने में काफी मशक्कत की लेकिन अब इस गांव में मर्डर का यही उसूल बन गया. यहीं से गांव में एक खौफनाक परंपरा शुरू हुई. बुजुर्ग बताते हैं कि कई बार हत्याओं के बाद सिर धड़ से अलग कर अपराधी उसे लेकर घूमते थे. गांव में दहशत पैदा करने के लिए यह सबसे बड़ा हथियार बन गया था.

खतरनाक है गांव का रक्तरंजिश इतिहास : 1980 के दशक में गांव में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चित थे—मुस्लिम मियां और परसादी पासवान. दोनों गहरे दोस्त थे. लेकिन एक चोरी की घटना ने दोस्ती में ऐसी दरार डाली कि आगे चलकर पूरा गांव दो खेमों में बंट गया. कहते हैं कि इसी दौर में मुस्लिम मियां ने एक प्रभावशाली जनप्रतिनिधि के पिता की हत्या कर दी. यह हत्या केवल एक अपराध नहीं थी, बल्कि उस खूनी अध्याय की शुरुआत थी जिसने आने वाले दशकों तक गांव को रक्तरंजित रखा.

जब गांव की पहचान बन गया था 'खून' : जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में एक समय ऐसा आया जब लोग गांव का नाम सुनते ही सहम जाते थे. दो दर्जन से ज्यादा हत्याएं, बदले की आग और बर्चस्व की लड़ाई ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था. यहां दुश्मन बाहर से नहीं आते थे, दुश्मनी घरों के अंदर पड़ोस में ही पलती थी.

गयाजी : बिहार के गया जिले की पहाड़ियों के बीच बसा मंझौली गांव आज भले शांत दिखाई देता हो, लेकिन इसकी मिट्टी में दफन कहानियां किसी क्राइम थ्रिलर फिल्मों से कम नहीं हैं. यह वही गांव है, जहां कभी बंदूक की आवाज सुबह की अजान और मंदिर की घंटियों से ज्यादा सुनाई देती थीं. एक ऐसा गांव, जिस पर कभी 'विधवा गांव' का दाग भी लग चुका था.

एक के बाद एक हत्याओं से दहला बिहार : मुस्लिम मियां के बाद उनके तीन भाइयों असगर मियां, वकील मियां और खलील मियां की हत्या हुई. फिर मुख्तार आलम, कैयूम मियां, प्यारो मियां, अबुलैस मियां, कमलेश समेत कई लोग इस खूनी संघर्ष में मारे गए. एक के बाद एक गिरती लाशों से दहशत हर बार बढ़ती जा रही थी, उससे भी ज्यादा बदले की भावना मजबूती पकड़ रही थी.

गैंगवार के डर से गांव छोड़कर भागे ग्रामीण : लगातार हो रही हत्याओं ने लोगों को इतना डरा दिया कि कई परिवार गांव छोड़कर दूसरे शहरों और राज्यों में बस गए. कुछ वर्षों बाद लौटे, लेकिन कई लोग आज तक वापस नहीं आए. स्थानीय लोगों के मुताबिक उस समय शाम ढलते ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती थीं. हर किसी को डर था कि अगला निशाना कहीं वह या उसका परिवार न हो.

मंझौली गांव में थी कभी गैंगवार की दहशत (ETV Bharat)

शादी की शहनाई और मौत की दस्तक : मंझौली की खूनी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि यहां खुशियों के मौके भी सुरक्षित नहीं थे. गांव के रब्बुल मियां बताते हैं कि उनकी बेटी की शादी में बारात आई थी, कव्वाली चल रही थी और पूरा माहौल जश्न में डूबा था. तभी अचानक गोली चली और उनके रिश्तेदार कैयूम मियां की हत्या कर दी गई. देखते ही देखते शादी का माहौल मातम में बदल गया.

गांव में नहीं होती थी लड़कों की शादी : स्थिति इतनी खराब थी कि दूसरे गांवों के लोग यहां अपनी बेटियों की शादी करने से कतराते थे. कई रिश्ते केवल गांव का नाम सुनकर टूट जाते थे. कहा जाता है कि वर्षों तक यहां अधिकांश शादियां गांव के भीतर या करीबी रिश्तेदारों में ही होती रहीं, क्योंकि बाहरी लोग इस गांव से संबंध जोड़ने से डरते थे.

''मेरे गांव में ऐसी घटनाओं की वजह से लोग रिश्ता नहीं करते थे, सालों तक शादी ब्याह का मामला रुका रहा, फिर आपस की रिश्तेदारी में शादी ब्याह होने लगे, गांव में 90 प्रतिशत शादी ब्याह गांव में ही होता है फिर भी खूब झगड़े हुए हैं. हालांकि अब तो स्थिति ठीक है.''- रब्बुल मियां, ग्रामीण, मझौली

वासेपुर जैसा गैंगवार : दिलचस्प बात यह है कि यहां संघर्ष कभी धर्म या जमीन को लेकर नहीं था. गांव में हिंदू और मुस्लिम समुदाय वर्षों से साथ रहते आए हैं. यहां असल लड़ाई बर्चस्व की थी. कौन ज्यादा ताकतवर है? किसका दबदबा चलेगा? इसी सवाल ने गांव को गैंगवार में झोंक दिया. फिल्म वासेपुर से भी भयानक गैंगवार इस गांव में थी.

मंझौली गांव का रक्तरंजित इतिहास (ETV Bharat)

गैंग बदले लेकिन दुश्मन और दुश्मनी नहीं बदली : समय के साथ गैंग बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई. हर नई पीढ़ी अपने पुरखों का हिसाब-किताब लेकर 'खूनी' मैदान में उतरती रही. हालांकि पिछले 10-15 सालों में पुलिस कार्रवाई, लगातार निगरानी और कई आरोपियों के जेल पहुंचने के बाद बीते कुछ वर्षों में हत्याओं का सिलसिला काफी हद तक थम गया.

''पड़ोस के गांव मंझौली में आपसी रंजिश और वर्चस्व के झगड़े से पूरे क्षेत्र में दहशत पैदा होती थी. मंझौली गांव की बात करें तो यहां एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की हत्या करने पर उतारू रहते हैं, कुछ सालों पहले ही देखा गया कि एक मामू ने अपने भांजे को गोली मार दी थी, रिश्ते का भाई दूसरे रिश्ते के भाई को गोली मार देता है.''- मो. अली दाद, मझौली गांव के पड़ोस वाले ग्रामीण

आज भी कैमरे से डरते हैं लोग : गांव में पहुंचने पर आज भी कई लोग कैमरे के सामने बोलने से बचते हैं. पुराने जख्म इतने गहरे हैं कि लोग नाम उजागर होने से घबराते हैं. भले ही बंदूकें शांत हो गई हों, लेकिन खौफ की धधक अब भी गांव की गलियों में महसूस की जा सकती हैं. जैसे धधकता ज्वालामुखी सुसुप्त अवस्था में होता है वैसे ही दुश्मनी अब भी कायम है. बस कानून से कंट्रोल है.

''गांव से कोई बड़ा आपराधिक मामला सामने नहीं आया है. हालांकि गांव का इतिहास देखते हुए पुलिस लगातार निगरानी रखती है. गश्त बढ़ाई गई है और खुफिया नेटवर्क भी सक्रिय है. अब गांव में शांति का माहौल है और लोग सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं.''- देवेन्द्र पांडेय, थानाध्यक्ष, बथानी

मंझौली के रक्तरंजित इतिहास से सबक? : मंझौली केवल एक गांव नहीं, बल्कि बिहार के उस दौर की जीवित कहानी है जब बर्चस्व की लड़ाई रिश्तों से बड़ी हो गई थी. जहां दोस्त दुश्मन बने, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारों का खून बहाया और पूरा गांव दशकों तक बदले की आग में जलता रहा. आज भले ही यहां शांति है, लेकिन मंझौली की रक्तरंजित दास्तान बिहार के अपराध इतिहास के सबसे खौफनाक अध्यायों में हमेशा दर्ज रहेगी. ये गांव उन लोगों के लिए भी सीख है कि- दुश्मनी में सिर्फ खोया जा सकता है, पाना है तो शांति ही अंतिम रास्ता है.

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