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सच्चे देशभक्त हैं बिहार के ये युवा, दिन हो या रात.. देश हो या विदेश.. ऐसे बचाते हैं लोगों की जान..

कामरान अशरफी और उनकी टीम देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक के मरीजों के लिए 'फरिश्ता' बन चुके हैं. रिपोर्ट-महमूद आलम

Free Blood Donor Group Bihar
रक्त संकट और युवाओं की बड़ी पहल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2026 at 3:49 PM IST

12 Min Read
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नालंदा: सीमा पर बंदूक उठाकर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि देश के अंदर तिल-तिल मरते लोगों के रगों में खून भेजकर उनकी जान बचाना भी सबसे बड़ी राष्ट्रसेवा है. इसी कड़ी में बिहार के कुछ युवा निस्वार्थ देशभक्ति की मिसाल पेश कर रहे हैं. राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर शहर के इन युवाओं की प्रेरणादायक कहानी सामने आई है.

'फरिश्ता' के नाम से मशहूर कामरान अशरफी और उनकी टीम 'नालंदा ब्लड ग्रुप' पिछले कई वर्षों से बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंद मरीजों तक खून पहुंचाने का काम कर रही है. इन्होंने अपने परिवार में खून की कमी का दर्द समझा और आज उसे दूसरों की जिंदगी बचाने की बड़ी ताकत बना लिया है.

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257 बार रक्तदान करने वाले डॉ. सुरेश शर्मा कर चुके हैं सम्मानित (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला नेटवर्क

आज इस सक्रिय टीम से जुड़े लोग न सिर्फ नालंदा और बिहार बल्कि देश के कई राज्यों में फैले हैं. इनका यह मजबूत नेटवर्क पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, श्रीलंका और भूटान तक में काम कर रहा है. टीम के संस्थापक कामरान अशरफी ने बताया कि इस बड़ी मुहिम की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी, जब वे अपने बीमार पिता अज़मत महमूद के इलाज के लिए पीएमसीएच पटना गए थे.

"उस दौरान मेरे पिता की दोनों किडनी फेल हो चुकी थी और डॉक्टरों ने दो से तीन यूनिट खून की जरूरत बताई थी. रिश्तेदारों और परिचितों को दर्जनों फोन किए, लेकिन एक-दो लोग ही खून देने को तैयार हुए. मजबूरी में इमरजेंसी में पैसे देकर खून खरीदना पड़ा, जिसके लिए मुझे पांच से छह हजार रुपए चुकाने पड़े. इसके बावजूद खून सही समय पर और सही मात्रा में नहीं मिल पाया और इसी बीच मेरे पिता का निधन हो गया."- कामरान अशरफी, नालंदा ब्लड ग्रुप के संस्थापक

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रक्त दानवीर का सम्मान (ETV Bharat)

संगठित प्रयास की ऐतिहासिक शुरुआत

उस समय नालंदा जिले में रक्तदान के क्षेत्र में लगभग कोई संगठित प्रयास नहीं था. कामरान बताते हैं, 'उस वक्त हमारा जिला रक्तदान के मामले में जीरो लेवल पर था, लेकिन आज हमारी टीम के प्रयासों से जिला इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है.' आज इस टीम की बदौलत जिले में रक्तदान को लेकर जागरूकता का एक नया और सकारात्मक माहौल पूरी तरह से बन चुका है.

महामारी में शुरुआत ने बचायी कई जिंदगी

2019 में जब कोविड-19 महामारी के दौरान रक्त की भारी किल्लत हुई थी, तभी महज पांच लोगों के साथ इस मुहिम ने आकार लिया था. आज शहर में इस टीम से जुड़े सदस्यों की संख्या बढ़कर कई गुना हो चुकी है. कामरान और उनकी टीम का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में किसी को पैसे न देने पड़ें.

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सोशल मीडिया बना मददगार तंत्र (ETV Bharat)

प्रसूता की समय पर सहायता

शेखपुरा की रहने वाली शशिकला देवी की मां संगीता देवी ने बताया कि रात में वह बिहारशरीफ के निजी क्लीनिक में बेटी का प्रसव कराने आई थीं. जब नवजात बच्ची का इलाज कराया गया, तो डॉक्टर ने उन्हें तुरंत एक यूनिट ब्लड की जरूरत बताई. इसके बाद उन्हें नालंदा ब्लड ग्रुप के सदस्यों ने इस बड़ी परेशानी से बचाया और समय पर आवश्यक मदद की. खून की व्यवस्था समय पर हो जाने से जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह सुरक्षित रहे. संगीता देवी ने भावुक होकर इस टीम के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त किया है.

"रात के समया जब कोई सहारा नहीं दिख रहा था, तब इस समूह के युवाओं ने बिना किसी स्वार्थ के आकर मेरी बेटी और नवजात की मदद की और उनकी जान बचाई."- संगीता देवी, मरीज की मां

सोशल मीडिया बना मददगार तंत्र

यह टीम पूरी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से काम करती है. जैसे ही किसी मरीज के परिजन की ओर से रक्त की जरूरत का संदेश मिलता है, वैसे ही टीम के सदस्य बिना किसी देरी के सीधे अस्पताल पहुंच जाते हैं. वहां वे मरीज के परिजनों से संपर्क करते हैं और तुरंत सही ग्रुप के रक्त की पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से कराते हैं.

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महामारी में शुरुआत ने बचायी कई जिंदगी (ETV Bharat)

कामरान कुल 13 बार कर चुके हैं ब्लड डोनेट

खुद कामरान अब तक 12 बार होल ब्लड और एक बार एसडीपी (सिंगल डोनर प्लेटलेट्स) डोनेट कर चुके हैं. वे बताते हैं कि उनकी टीम में फिलहाल 20 से अधिक सक्रिय सदस्य जुड़े हुए हैं, जो जरूरत पड़ने पर बिहार के अलावा कोलकाता तक जाकर रक्तदान कर चुके हैं. यह पूरी टीम सीधे मरीज तक पहुंचकर मदद करती है और जमीनी स्तर पर काम करने में यकीन रखती है.

इन देशों में भी फैला है नेटवर्क

कामरान ने बताया कि उनकी टीम अब पूरे भारत में सक्रिय है और अलग-अलग शहरों में अलग-अलग जिम्मेदारियां बांटी गई हैं. कुछ सदस्य सोशल मीडिया प्रबंधन का काम देखते हैं, जिसमें कई महिलाएं भी घर बैठे डिजाइनिंग और प्रचार-प्रसार जैसे कार्यों में योगदान देती हैं. उन्होंने बताया कि टीम का मजबूत नेटवर्क भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका और भूटान तक पूरी तरह फैला हुआ है.

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अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला नेटवर्क (ETV Bharat)

खुद के पैसे खर्च कर टीम के सदस्य देते हैं जीवनदान

जब भी किसी दूसरे शहर या राज्य में खून की जरूरत का मामला आता है, तो कामरान उस केस को वहां की स्थानीय टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं. वहां के सदस्य मरीज तक तुरंत रक्त पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं. उन्होंने बताया कि रक्तदाताओं के आने-जाने का खर्च टीम के सदस्य खुद ही वहन करते हैं, इसके लिए युवा सदस्य अपनी जेब से पैसे सहर्ष खर्च करते हैं.

रक्तदान के कड़े सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन

कामरान ने बताया कि उनकी टीम रक्तदान से पहले जरूरी मानकों का पूरा ध्यान रखती है. रक्तदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष, वजन 45 किलोग्राम से अधिक और हीमोग्लोबिन स्तर 12.5 से अधिक होना अनिवार्य है. मरीज के इलाज से जुड़े डॉक्टर के लेटर पैड और आधार कार्ड को प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे.

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कामरान अशरफी को मिला चुका है कई सम्मान (ETV Bharat)

पटना एयरपोर्ट पर कस्टमर सर्विस एजेंट के पद पर कार्यरत

रक्तदान के अलावा टीम सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों को कंबल बांटने और गर्मी में पेयजल की व्यवस्था करने जैसे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहती है. कामरान वर्तमान समय में पटना एयरपोर्ट पर कस्टमर सर्विस एजेंट के पद पर कार्यरत हैं और ग्रेजुएशन (फिजिक्स ऑनर्स) पूरी कर चुके हैं. इस नेक काम में उन्हें अपने पूरे परिवार का पूरा सहयोग मिलता है.

आबिद अली की प्रेरणादायक कहानी

इसी टीम से जुड़े अस्थावां थाना क्षेत्र के जाना गांव निवासी मोहम्मद आबिद अली की कहानी भी प्रेरणादायक है. आबिद ने बताया कि 2023 में उनकी मां की ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी और डॉक्टरों ने बताया था कि ऑपरेशन के दौरान छह यूनिट खून की जरूरत पड़ेगी. उस वक्त घर में सिर्फ दो लोग ही उपलब्ध थे. उन्होंने कई परिचितों और रिश्तेदारों को फोन किया था.

"रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन बमुश्किल एक-दो दोस्त ही रक्तदान के लिए तैयार हुए. उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब हमें जरूरत पड़ी और हमने किसी से मांगा, तो हमें भी दूसरों को देने का हक तभी है जब हम खुद पहल करें. इसी सोच के साथ मैंने पहली बार खुद रक्तदान किया, वह भी अपनी मां के लिए."- मोहम्मद आबिद अली, सदस्य, नालंदा ब्लड ग्रुप

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अब तक हजारों मरीजों की बचा चुके हैं जान (ETV Bharat)

घरवालों का डर भी हमेशा के लिए दूर

शुरुआत में परिवार के लोग उन्हें रक्तदान करने से मना करते थे, लेकिन मां को सुरक्षित रक्त देने के बाद जब कोई शारीरिक परेशानी नहीं हुई तो घरवालों का डर भी हमेशा के लिए दूर हो गया. अब परिवार के लोग भी इस नेक कार्य का पूरा महत्व बखूबी समझने लगे हैं और इस सामाजिक सेवा में आबिद का पूरा सहयोग मिलता है.

आबिद ने अब तक 6 बार किया रक्तदान

आबिद अब तक 6 बार रक्तदान कर चुके हैं. वे बताते हैं कि जहां भी उन्हें रक्त की जरूरत की सूचना मिलती है, वे खुद वहां पहुंचकर रक्तदान करते हैं और आने-जाने का खर्च भी खुद उठाते हैं. पहले एक निजी कंपनी में करीब साढ़े तीन साल तक नौकरी करने वाले आबिद ने अब नौकरी छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया है. वे इस काम से खुश हैं.

"किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर खुद मुस्कुराने का जो सुकून मिलता है, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है." -मोहम्मद आबिद अली, सदस्य, नालंदा ब्लड ग्रुप

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नालंदा ब्लड ग्रुप (ETV Bharat)

टीम से ऐसे जुड़े मो. राजा

टीम की मदद से जान बचाने वालों में पक्की तालाब निवासी मो. राजा भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि उनकी भांजी आसफी फलक घर की छत से गिर गई थी, जिसके बाद उसे पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सदर अस्पताल से फिर उसे चिंताजनक हालात में निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया.

जांच में पता चला कि भांजी के शरीर में खून की मात्रा काफी गिर चुकी है. ऐसे में उन्होंने अपने मोहल्ले के दोस्त कामरान से संपर्क किया, जिन्होंने तुरंत दो यूनिट रक्त की व्यवस्था कराई. ऑपरेशन के बाद भी एक यूनिट खून की जरूरत पड़ी, जिसे टीम ने तुरंत उपलब्ध कराया.

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ब्लड डोनेट करते कामरान अशरफी (ETV Bharat)

"आज मेरी बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और उन्हें कोई परेशानी नहीं है. यह इंसानियत के नाते बहुत अच्छा काम है, मौका आने पर हम भी इस मुहिम में मदद के लिए तैयार रहेंगे. संकट के समय इस पूरी टीम ने जिस तत्परता के साथ बच्ची की जान बचाई, उसके लिए मेरा पूरा परिवार हमेशा आभारी रहेगा."- मो. राजा, सदस्य,नालंदा ब्लड ग्रुप

जरीना खातून की आपबीती

बिहार शरीफ के खानकाह मोहल्ला लाल फाटक निवासी जरीना खातून ने भी टीम की मदद से अपनी बेटी सादिया खातून की जान बचने की कहानी साझा की. उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उनकी बेटी के शरीर में खून की कमी है और तुरंत रक्त चढ़ाना जरूरी है, लेकिन उस वक्त परिवार में कोई डोनर उपलब्ध नहीं था.

"मैंने तुरंत कामरान अशरफी को फोन किया, जो उस समय पटना में थे. उन्होंने तुरंत टीम सदस्य सागर कुमार को भेजा, जिन्होंने जीवन ज्योति ब्लड बैंक से रक्त की व्यवस्था की. रात करीब नौ बजे रक्त लाकर बच्ची को चढ़ाया गया, जिससे उसकी जान बच सकी. संकट की उस घड़ी में टीम ने देवदूत बनकर मेरी बच्ची को नया जीवनदान दिया."- ज़रीना खातून, मरीज की मां

आत्मनिर्भर और सशक्त रक्तदान मुहिम

कामरान और उनकी टीम का कहना है कि उनका एकमात्र मकसद यह है कि आने वाले समय में किसी भी जरूरतमंद को पैसे देकर रक्त न खरीदना पड़े. हर लाचार मरीज तक समय पर मदद पहुंच सके. इस पुनीत कार्य के लिए कामरान अशरफी को कई राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं, जो उनके अटूट सेवा भाव और समर्पण को प्रमाणित करते हैं.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

कई सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं कामरान

बिहार शरीफ के रक्तवीर कामरान अशरफ़ी को एक दर्जन से अधिक सम्मान मिल चुका है. इनमें बिहार के गया जी जिले में नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी 2026 में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ मंत्री अश्वनी चौबे और चंद्रशेखर आज़ाद के परपोते अमित आजाद तिवारी ने उन्हें सम्मानित किया. फ़िर CID के डायरेक्टर विपिन कुमार द्वारा रक्त दानवीर का सम्मान में मिला था.

आईपीएस विकास वैभव द्वारा 2022 में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम के द्वारा बिहार शरीफ में सम्मानित किए गए. सासाराम में अंतर्राष्ट्रीय रक्त योद्धा सम्मान 2026 में नेपाल जनक खगरे के द्वारा सम्मानित किया गया है. झारखंड में रक्त क्रांति अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2025 में डॉ. सुरेश शर्मा द्वारा जिन्होंने 257 बार दुनिया में सबसे ज्यादा रक्त दान किया है, उन्होंने सम्मानित किया. सुरेश शर्मा आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन हैं.

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