Delhi SIR: VVIP को नोटिस का जवाब दिलाने में मदद करेंगे 900 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर
दिल्ली में वीआईपी वोटरों को नोटिस जारी होने के बाद, अब बूथ लेवल अफसर सीधे उनके घर जाकर समस्याओं का निपटारा करेंगे.
Published : September 22, 2026 at 2:29 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) में कई वीआईपी को नोटिस जारी करने के बाद बूथ लेवल अफसर (BLO), इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर (ERO) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर (AERO) को उनके घर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त से निर्देश मिलने के बाद दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने तय किया है कि दिल्ली में इस प्रक्रिया के लिए जो 300 एईआरओ लगाए गए हैं उनकी संख्या तीन गुना तक बढ़ाकर 900 की जाएगी. सभी बीएलओ को कहा गया है कि वे नोटिस मिले वोटरों के घर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें.
फॉर्म भरवाते वक्त सावधानी बरतने का निर्देश
बीएलओ, एईआरओ और ईआरओ को पहले ही हिदायत दी गई थी कि वीआईपी की लिस्ट बनाकर रखें. उनसे फॉर्म भरवाते वक्त सावधानी बरतने को भी कहा गया था. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जहां सुनवाई हो रही है, उन सेंटरों पर बीएलओ को कहा गया है कि लोगों के नोटिस के हिसाब से उन्हें जानकारी दे दी जाए कि कौन से डॉक्युमेंट्स ले जाने हैं. वोटरों को ज्यादातर नोटिस लास्ट एसआईआर से मैपिंग न होने के चलते जारी किए गए है.
बता दें कि SIR की जारी प्रक्रिया में अभी तक 47 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. 33 लाख के करीब मतदाताओं को फॉर्म सही तरीके से नहीं भरे जाने के चलते नोटिस जारी किए गए हैं. जिनमें चुनाव आयुक्त एसएस संधू, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, जयशंकर, बांसुरी स्वराज, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जैसे सैकड़ों वीआईपी लोग शामिल है. SIR की प्रक्रिया का लगातार विरोध भी हो रहा है. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.
दिल्ली में SIR प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके नाम सूची से नहीं काटे जाएंगे. निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस केवल डेटा सुधारने और सत्यापन के लिए हैं. किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई का पूरा अवसर दिए और उचित आदेश पारित किए बिना नहीं हटाया जाएगा. मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, नोटिसों के निस्तारण, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है. वहीं, इस पूरी प्रक्रिया के बाद 04 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
जानिए क्या है पूरा मामला और क्यों जारी हो रहे हैं नोटिस?
विभाग के मुताबिक, बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण और राजनीतिक दलों के सहयोग से एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे नाम वाले) मतदाताओं की सूची तैयार की गई थी. इसके आधार पर 31 अगस्त को दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई थी. यह सूची सीईओ दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO/AERO) के कार्यालयों और सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध है. जो मतदाता पिछली एसआईआर सूची से खुद को सीधे लिंक नहीं कर पाए या जिनके डेटा में कुछ तार्किक विसंगतियां पाई गईं, उन्हें ही नियम के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं.
इस वेबसाइट पर उपलब्ध है पूरी सूची
जिन लोगों को नोटिस मिले हैं, उनकी सूची कारणों सहित सीईओ दिल्ली की वेबसाइट (https://ceodelhinet.nic.in/ceodelhiweb/Notices_Issuedn.aspx) पर अपलोड कर दी गई है. इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों और अन्य नामित स्थानों पर भी यह सूची चस्पा की गई है. अधिकारियों ने बताया कि नोटिस मिलने वाले मतदाता अपने संबंधित ईआरओ या एआरओ के पास आवश्यक दस्तावेज और जवाब जमा करा सकते हैं. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की सूची केवल सांकेतिक है, ना कि अनिवार्य है. वैधानिक प्राधिकारी होने के नाते ईआरओ/एआरओ उपलब्ध दस्तावेजों और बीएलओ की रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेंगे.
विशेष कैंपों का आयोजन, ट्रांसजेंडर्स और बेघर लोगों के लिए पहल
पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली भर में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. सभी मतदान केंद्र स्थानों पर अगला विशेष शिविर आगामी रविवार यानी 27 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगा. बेघर नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स और सेक्स वर्कर्स के लिए 23 और 24 सितंबर को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक सभी रैन बसेरों और अन्य बस्तियों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे. वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग जनों की सहायता के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं.
दावों और आपत्तियों के निस्तारण में जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त एईआरओ की तैनाती की जा रही है. यदि किसी योग्य नागरिक का नाम अभी भी प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं. यह आवेदन ऑफलाइन माध्यम से बीएलओ/ईआरओ के पास या ऑनलाइन पोर्टल (https://voters.eci.gov.in) तथा 'ECINET' मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है.
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