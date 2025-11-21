ETV Bharat / bharat

परिवार ने लगाया आरोप, 'SIR' के दबाव में बीएलओ ने की आत्महत्या

पीड़ित परिवार ने डेडबॉडी लेने से किया इनकार कर दिया है. साथ ही अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

BLO ENDS LIFE
गुजरात में 'SIR' के प्रेशर से BLO ने की आत्महत्या. (ETV Bharat)
गिर सोमनाथ (गुजरात): गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के देवली गांव में रहने वाले एक BLO टीचर ने SIR के काम के प्रेशर के कारण अपनी जान दे दी. सुसाइड करने से पहले टीचर ने अपने सुसाइड नोट में बताया था कि वह BLO के काम की वजह से मेंटल स्ट्रेस और थकान महसूस कर रहे थे.

बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद गुजरात में 4 नवंबर से SIR का काम चल रहा है. यह 4 दिसंबर तक चलेगा. राज्य में SIR के तौर पर काम कर रहे एक BLO की हार्ट अटैक से मौत के बाद अब राज्य में एक और BLO की मौत हो गई है. इस बीएलओ की मौत आत्महत्या करने से हुई.

गिर सोमनाथ जिले के कोडिनार तालुका के देवली गांव में रहने वाले और छारा गांव के एक गर्ल्स स्कूल में काम करने वाले टीचर और BLO अरविंद मुलजी भाई वढेर (उम्र 40) ने आज सुबह सुसाइड कर लिया.

टीचर वढेर ने मेंटल स्ट्रेस और हायर ऑफिस में लगातार काम के प्रेशर की वजह से देवली में अपने घर पर अपनी जान दे दी. अरविंद वढेर ने सुसाइड करने से पहले अपनी पत्नी को लिखे एक सुसाइड नोट में बताया कि वह हायर ऑफिस के SIR के काम और उसके बहुत ज़्यादा प्रेशर से थक चुके थे.

BLO के सुसाइड के बाद परिवार ने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया है. उनका आरोप है कि बड़े अधिकारी गलत तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं. परिवार ने डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं और परिवार ने उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की है.

BLO के काम को लेकर चल रहे विवाद में कोडिनार के मामलतदार के मैसेज का एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हुआ है. इसमें कथित तौर पर मामलतदार ने BLO के WhatsApp ग्रुप में एक मैसेज भेजा था. इसमें कहा गया था कि कलेक्टर रात 12 बजे तक BLO से SIR का काम मांगेंगे.

गिर सोमनाथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रेसिडेंट विनोद बराड़ ने कहा कि अरविंद भाई देवली गांव के रहने वाले थे. वह कोडिनार तालुका में छारा कन्या स्कूल में काम करने वाले बहुत अच्छे टीचर थे.

सुसाइड का कारण यह बताया जा रहा है कि SIR के काम के बोझ के कारण वे रात 12 बजे तक काम करते थे और सुबह 6 बजे कामगिरी गए, लेकिन उनको OTP नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया. अगर ऐसा काम दो छुट्टियों में होता है, तो इलेक्शन कमीशन का ऐसा प्लान हो सकता है. अगर ऐसा काम छुट्टियों में होता है, तो कंधे से कंधा मिलाकर काम करते.

इसको लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव दिया है कि BLO का एक अलग कैडर बनाया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रस्ताव दिया गया है. यह BLO पर बहुत बड़ा प्रेशर है. क्योंकि फील्ड में 1200 फॉर्म बेचने होते हैं. 500 घरों की तलाशी लेनी होती है. उन फॉर्म को दोबारा जमा करके ऑनलाइन लेना होता है.

इसके साथ ही पढ़ाई का काम भी करना होता है. तो यह टीचरों के लिए बहुत स्ट्रेस वाला काम है, इसीलिए यह घटना हुई है. परिवार और ऑल इंडिया नेशनल टीचर्स फेडरेशन मांग कर रहे हैं कि टीचर को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उसने ऑन-ड्यूटी काम करते हुए ऐसा कदम उठाया.

तापी जिले में BLO असिस्टेंट टीचर की मौत, अब तक 3 BLO की हो चुकी है मौत

तापी एसआईआर के काम की वजह से विवाद बढ़ रहा है. समय-समय पर शिकायतें आती रही हैं कि इस काम से जुड़े कर्मचारियों पर काम का बोझ और दबाव ज़्यादा है. इसी क्रम में तापी जिले में एसआईआर के काम से जुड़ी एक असिस्टेंट BLO की मौत हो गई. यह महिला वालोड के बेलधा गांव के एक प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही थी. दिन भर काम करने के बाद रात में करीब 56 साल की कल्पनाबेन पटेल की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए बारडोली ले जाया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच के मुताबिक, अनुमान है कि कल्पनाबेन की मौत हार्ट अटैक से हुई है.

इस मामले पर उनके साथ काम कर रहे प्रमुख BLO से फ़ोन पर बात करने पर उन्होंने कहा कि उन्हें BLO असिस्टेंट के काम में कोई टेंशन नहीं है और उनका काम भी अच्छा चल रहा है. बेलधा गांव अभी SIR के काम में ग्रीन ज़ोन में है और इस BLO के प्रोसेस में 289 वोटर हैं और मेरा 85 परसेंट काम पूरा हो चुका है. उन्होंने कहा जहां पूरे गुजरात में SIR के काम में टीचर्स को लगाया गया है, वहीं टीचर ऑर्गनाइज़ेशन भी अलग-अलग डिमांड लेकर बैठे हैं.

SIR के काम के दौरान जालोद के BLO टीचर की तबीयत बिगड़ी - अभी जब पूरे राज्य में SIR का काम चल रहा है, तो BLO समेत कर्मचारी दिन-रात SIR फ़ॉर्म भरने में लगे हुए हैं. उस समय इस काम के प्रेशर की वजह से देश भर में BLO की हार्ट अटैक से मौत के मामले भी सामने आए हैं. वहीं आज दाहोद जिले के झालोद तालुका के सादेडा वार्ड प्राइमरी स्कूल के टीचर बचुभाई डामोर भी अपनी BLO ड्यूटी के तहत SIR के काम में शामिल थे. आज काम के दौरान उन्हें अचानक चक्कर आया और वे बेहोश हो गए और उन्हें इलाज के लिए 108 से दाहोद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया.

