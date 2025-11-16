ETV Bharat / bharat

SIR के दौरान काम के दबाव से BLO ने की आत्महत्या, आयोग ने कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट

कन्नूर (केरल): मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के दौरान केरल के कन्नूर जिले में एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान पय्यान्नूर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 18 के बीएलओ अनीश जॉर्ज के रूप में हुई है. घटना रविवार 16 नवंबर की सुबह करीब 11:00 बजे हुई. उनके परिवार का दावा है कि काम के दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या की.

परिवार के लोगों ने बताया कि अनीश ने उस समय आत्महत्या कर ली जब घर पर कोई नहीं था. वह एक स्कूल में कार्यरत थे और वर्तमान में बूथ लेवल ऑफिसर की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे. जानकारी के अनुसार, अनीश ने अपने परिवार और दोस्तों को अपनी नौकरी के भारी दबाव के बारे में बताया था. परिवार का आरोप है कि वह पिछले कुछ दिनों से एसआईआर के काम के तनाव के बारे में बात कर रहा था, और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह पता चलता है कि एसआईआर ड्यूटी का बोझ से ही उसने मौत को गले लगाया. उन्होंने कहा कि जांच के बाद, शव को परियारम मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया.

आयोग ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी

वहीं, राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने इस घटना पर स्पष्टीकरण मांगा है और जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है. हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा है कि बीएलओ को 31 दिनों की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य नहीं सौंपा गया था. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है जिसमें कहा गया हो कि काम का दबाव मौत का कारण था.

नेताओं ने चुनाव आयोग की आलोचना की

इस बीच, बीएलओ अनीश जॉर्ज की मौत के बाद राज्य में सत्तारूढ़ सीपीएम ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है. सीपीएम नेता एमवी जयराजन ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव और मतदाता सूची संशोधन का काम एक साथ कराने से कर्मचारियों पर भारी दबाव पड़ रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि बीएलओ पर काम का बहुत दबाव है, इस वजह से वे अत्यधिक तनाव में हैं. उन्होंने आगे कहा कि असली मतदाताओं के नाम सूची से हटाने और अयोग्य लोगों के नाम जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं.