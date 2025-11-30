ETV Bharat / bharat

राजस्थान में SIR ड्यूटी में लगे एक और BLO की गई जान, परिजन बोले- काम का था दबाव

मृतक अनुज गर्ग ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले में शनिवार देर रात एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. परिजन तत्काल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने बचाने के काफी प्रयास किए, लेकिन मौत हो गई. इससे परिजनों में मातम पसर गया. परिजन मौत का कारण काम का दबाव बता रहे हैं. मृतक बीएलओ की पहचान अनुज गर्ग (42) पुत्र कालीचरन के रूप में हुई है. निहालगंज पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक नवीन कुमार ने बताया कि गोशाला क्षेत्र के बीएलओ अनुज गर्ग की मौत हुई है. परिजन काम का दबाव होने के चलते अटैक से मौत बता रहे हैं. मृतक के भाई अनुपम गर्ग ने पुलिस को रिपोर्ट दी है. जांच कर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. वहीं मृतक बीएलओ अनुज गर्ग की बहन वंदना गर्ग ने बताया कि अनुज को धौलपुर शहर के गोशाला सेक्टर की भाग संख्या 158 के बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. बीएलओ की मौत पर बोले... (ETV Bharat Dholpur)