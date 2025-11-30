ETV Bharat / bharat

राजस्थान में SIR ड्यूटी में लगे एक और BLO की गई जान, परिजन बोले- काम का था दबाव

परिजन बोले, रात करीब 1 बजे एसआईआर के फॉर्म अपलोड करते मांगी चाय. चाय पीने से पहले ही हो गए बेहोश.

Deceased Anuj Garg
मृतक अनुज गर्ग (ETV Bharat Dholpur)
धौलपुर: जिले में शनिवार देर रात एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. परिजन तत्काल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने बचाने के काफी प्रयास किए, लेकिन मौत हो गई. इससे परिजनों में मातम पसर गया. परिजन मौत का कारण काम का दबाव बता रहे हैं. मृतक बीएलओ की पहचान अनुज गर्ग (42) पुत्र कालीचरन के रूप में हुई है.

निहालगंज पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक नवीन कुमार ने बताया कि गोशाला क्षेत्र के बीएलओ अनुज गर्ग की मौत हुई है. परिजन काम का दबाव होने के चलते अटैक से मौत बता रहे हैं. मृतक के भाई अनुपम गर्ग ने पुलिस को रिपोर्ट दी है. जांच कर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. वहीं मृतक बीएलओ अनुज गर्ग की बहन वंदना गर्ग ने बताया कि अनुज को धौलपुर शहर के गोशाला सेक्टर की भाग संख्या 158 के बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

बीएलओ की मौत पर बोले... (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: SIR : हल्का किया जाएगा बीएलओ का कार्यभार, निर्वाचन विभाग मुहैया कराएगा सहायक

बहन वंदना गर्ग ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के काम के दबाव के कारण अनुज को अक्सर रात 2 बजे तक काम करना पड़ता था. घटना वाली रात करीब 1 बजे अनुज रोजाना की तरह मतदाताओं के फॉर्म अपलोड कर रहे थे. इसी दौरान चाय मांगी. चाय पीने से पहले ही अनुज अचानक बेहोश हो गए. परिजन तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने अनुज गर्ग को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन शव घर ले गए.

पीएम रिपोर्ट से होगा खुलासा: सूचना मिलने पर सुबह पुलिस मृतक के घर पहुंची. शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने अभी तक चुप्पी साधे है.पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा.

