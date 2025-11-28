गुजरात और प. बंगाल में बीएलओ की मौत, परिवार ने लगाया काम के दबाव का आरोप, चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल
एसआईआर की प्रक्रिया को नियत समय में पूरा करने का दबाव. परिवार वालों का यही है आरोप.
Published : November 28, 2025 at 6:41 PM IST
नई दिल्ली/मुर्शिदाबाद/अहमदाबाद : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) की मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है. भले ही इनकी संख्या कम हो, लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है. वैसे, एसआईआर के काम की वजह से ही इनकी मौत हो रही है, इसका कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है. यही वजह है कि न तो केंद्र सरकार और न ही चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार किया है. इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिला.
ताजा मामला गुजरात और प.बंगाल का है. खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगे एक बीएलओ की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई. परिवार का दावा है कि अत्यधिक कार्यभार न झेल पाने के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा. चार नवंबर को शुरू हुए इस कार्य के बाद से राज्य में यह चौथी ऐसी मौत है, जिसके बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.
बीएलओ का नाम जाकिर हुसैन था. वह सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे. वह मुर्शिदाबाद के खड़ग्राम ब्लॉक के दीघा गांव के निवासी थे. जाकिर काफी समय से बूथ संख्या 14 के बीएलओ के प्रभारी थे. परिवार के सदस्यों ने बताया कि गुरुवार दोपहर सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई और उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसी रात उनकी मौत हो गई.
परिवार ने आरोप लगाया है कि वेबसाइट पर गणना फॉर्म अपलोड करते समय सर्वर में समस्या होने के कारण उनके पास बहुत कम समय था. उन्होंने पूरी रात काम किया. पिछले गुरुवार से सर्वर ठीक से काम नहीं करने के कारण वह मानसिक रूप से उदास रहने लगे थे. परिवार के सदस्यों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.
राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक और बीएलओ की मौत के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाई है. खगरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष मरजीत शुक्रवार सुबह मृतक के घर पहुंचे.उन्होंने आरोप लगाया कि हर जिले में बीएलओ पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला जा रहा था. जाकिर पर काम का भी बहुत ज़्यादा दबाव था. उस पर जल्द से जल्द कार्य निपटाने का दबाव था.
बहरामपुर संगठनात्मक जिला तृणमूल अध्यक्ष अपूर्व सरकार ने कहा, "चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस मौत की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. बीएलओ पर दबाव क्यों डाला जा रहा है? हमें इसका करारा जवाब देना होगा."
इससे ठीक उलट भाजपा का दावा है कि सत्तारूढ़ दल मौत पर राजनीति कर रहा है. पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सखारोव सरकार ने कहा, "कोई भी मौत दुखद होती है. लेकिन तृणमूल इस मौत के साथ जो कर रही है वह न केवल बेहद घृणित है, बल्कि शर्मनाक भी है."
बंगाल में चार नवंबर से एसआईआर प्रक्रिया चल रही है. चार बीएलओ की मौत हो चुकी है. परिवार की शिकायत के अनुसार, किसी बीएलओ ने काम के दबाव में या किसी की हार्ट अटैक से जान ले ली. मरने वाली पहली बीएलओ पूर्वी बर्दवान के मेमारी की नमिता सहर (50) थीं. उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई. फिर नादिया के कृष्णानगर की रिंकू तरफदार (47) ने अपनी जान दे दी. उसके बाद जलपाईगुड़ी के मालबाजार की शांतिमुनि एक्का (48) ने कथित तौर पर काम के दबाव में अपनी जान दे दी.
एक संयोग यह भी कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद जिले के कंडी, बरहामपुर और बेलडांगा में एसआईआर की दहशत के कारण छह लोगों ने आत्महत्या कर ली. यह आरोप उनके परिवार वालों ने लगाया है. टीएमसी ने बताया है कि चार दिसंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ही इन परिवारों के मिलेंगी.
चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल
#WATCH | Delhi | After meeting the Chief Election Commissioner, TMC MP Derek O'Brien says, " ...10 mps from the all india trinamool congress met with the chief election commissioner mr kumar and his team. we first handed over to him a list of almost 40 dead because of the sir… https://t.co/2uKOMLfBHS pic.twitter.com/oqxmirGMBp— ANI (@ANI) November 28, 2025
टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से मिला. उन्होंने मतदाता सूची के शुद्धिकरण के उद्देश्य से एसआईआर के कारण हुई कथित मौतों सहित विभिन्न मुद्दों से उन्हें अवगत कराया. टीएमसी ने कहा कि वह एसआईआर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से इसे किया जा रहा है, उस पर उन्हें आपत्ति है.
टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा, "आज, टीएमसी सांसदों के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से पांच-पांच सांसद शामिल थे, ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम से मुलाकात कीं बैठक लगभग दो घंटे तक चलीं. हमने सबसे पहले उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के कारण हुई लगभग 40 मौतों की एक सूची सौंपी. हमने उन्हें सारी जानकारी देते हुए वह सूची सौंपी. हमने बैठक की शुरुआत यह कहकर की कि भारत के चुनाव आयोग के हाथ खून से सने हैं."
प्रतिनिधिमंडल में शामिल टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा, "हमने मुख्य चुनाव आयुक्त से पांच सवाल पूछे. अगर असली इरादा गलत मतदाताओं या तथाकथित घुसपैठियों का पता लगाना है, तो बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अन्य सीमावर्ती राज्य इससे अछूते हैं ? इन्हीं मतदाताओं ने भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में चुना था. क्या अब भाजपा मानती है कि उसकी अपनी सरकार अवैध है ? 'SIR' से उपजे अमानवीय दबाव और दहशत में कई बीएलओ और आम लोग मारे गए हैं. क्या चुनाव आयोग इसकी ज़िम्मेदारी लेगा ?"उन्होंने कहा, "हमने पूछा कि आयोग 'बांग्ला सहायता केंद्र' के कर्मचारियों को डेटा एंट्री कार्यों में मदद करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा है? भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि बंगाल में 1 करोड़ नाम हटाए जाएंगे, क्या इसका मतलब यह है कि अब भाजपा चुनाव आयोग चला रही है ?"
गुजरात में भी हुई मौत
उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए बीएलओ के रूप में कार्यरत एक शिक्षक (दिनेश रावल) का शुक्रवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वह 50 साल के थे. वह संतालसाना तालुका के सुदासना गांव के रहने वाले थे. परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि रावल पिछले चार-पांच दिनों से रात में काम कर रहे थे. यह राज्य में किसी बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत का चौथा मामला है. आरोप है कि इससे पहले, तापी में 56 वर्षीय कल्पना पटेल, खेड़ा में 50 वर्षीय रमेश परमार और वडोदरा में 50 वर्षीय उषा सोलंकी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है.
ये भी पढ़ें : SIR के दौरान BLO की मौतों के पीछे साजिश! BJP ने की सीबीआई जांच की मांग, विपक्ष पर उठाए सवाल