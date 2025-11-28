ETV Bharat / bharat

गुजरात और प. बंगाल में बीएलओ की मौत, परिवार ने लगाया काम के दबाव का आरोप, चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली/मुर्शिदाबाद/अहमदाबाद : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) की मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है. भले ही इनकी संख्या कम हो, लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है. वैसे, एसआईआर के काम की वजह से ही इनकी मौत हो रही है, इसका कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है. यही वजह है कि न तो केंद्र सरकार और न ही चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार किया है. इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिला.

ताजा मामला गुजरात और प.बंगाल का है. खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगे एक बीएलओ की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई. परिवार का दावा है कि अत्यधिक कार्यभार न झेल पाने के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा. चार नवंबर को शुरू हुए इस कार्य के बाद से राज्य में यह चौथी ऐसी मौत है, जिसके बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.

बीएलओ का नाम जाकिर हुसैन था. वह सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे. वह मुर्शिदाबाद के खड़ग्राम ब्लॉक के दीघा गांव के निवासी थे. जाकिर काफी समय से बूथ संख्या 14 के बीएलओ के प्रभारी थे. परिवार के सदस्यों ने बताया कि गुरुवार दोपहर सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई और उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसी रात उनकी मौत हो गई.

परिवार ने आरोप लगाया है कि वेबसाइट पर गणना फॉर्म अपलोड करते समय सर्वर में समस्या होने के कारण उनके पास बहुत कम समय था. उन्होंने पूरी रात काम किया. पिछले गुरुवार से सर्वर ठीक से काम नहीं करने के कारण वह मानसिक रूप से उदास रहने लगे थे. परिवार के सदस्यों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक और बीएलओ की मौत के बाद चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाई है. खगरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष मरजीत शुक्रवार सुबह मृतक के घर पहुंचे.उन्होंने आरोप लगाया कि हर जिले में बीएलओ पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला जा रहा था. जाकिर पर काम का भी बहुत ज़्यादा दबाव था. उस पर जल्द से जल्द कार्य निपटाने का दबाव था.

बहरामपुर संगठनात्मक जिला तृणमूल अध्यक्ष अपूर्व सरकार ने कहा, "चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस मौत की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. बीएलओ पर दबाव क्यों डाला जा रहा है? हमें इसका करारा जवाब देना होगा."

इससे ठीक उलट भाजपा का दावा है कि सत्तारूढ़ दल मौत पर राजनीति कर रहा है. पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सखारोव सरकार ने कहा, "कोई भी मौत दुखद होती है. लेकिन तृणमूल इस मौत के साथ जो कर रही है वह न केवल बेहद घृणित है, बल्कि शर्मनाक भी है."

बंगाल में चार नवंबर से एसआईआर प्रक्रिया चल रही है. चार बीएलओ की मौत हो चुकी है. परिवार की शिकायत के अनुसार, किसी बीएलओ ने काम के दबाव में या किसी की हार्ट अटैक से जान ले ली. मरने वाली पहली बीएलओ पूर्वी बर्दवान के मेमारी की नमिता सहर (50) थीं. उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई. फिर नादिया के कृष्णानगर की रिंकू तरफदार (47) ने अपनी जान दे दी. उसके बाद जलपाईगुड़ी के मालबाजार की शांतिमुनि एक्का (48) ने कथित तौर पर काम के दबाव में अपनी जान दे दी.