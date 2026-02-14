ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : प्रेमिका के पति को BLO और साथी ने मार डाला, शव को टुकड़ों में कर तीन नहर में फेंका, गिरफ्तार

पुलिस हिरासत में आरोपी और (इनसेट में) नासिर अली की फाइल फोटो ( ETV Bharat )

बदुरिया (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बदुरिया में बीएलओ के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़ों में बांटकर तीन नहरों में फेंकने का मामला सामने आया है. मृतक व्यक्ति टीएमसी का कार्यकर्ता बताया जाता है. बताया जाता है कि मृतक की पत्नी से बीएलओ के प्रेम संबंध थे. मामले में बीएलओ और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अगवा किए गए व्यक्ति नासिर के शरीर के अंग शुक्रवार देर रात चतरा, बदुरिया और उसके आसपास की तीन अलग-अलग नहरों से बरामद किए गए.

प्लास्टिक के पैकेट में मृतक के हाथ-पैर और शरीर के कई अंग मिले. उन्हें ऑटोप्सी के लिए बशीरहाट जिला हॉस्पिटल के पुलिस मुर्दाघर में भेज दिया गया. शुरू में, जांच करने वालों का मानना ​​है कि इस बेरहमी से की गई हत्या के पीछे विवाहेतर संबंध हैं!

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक नासिर अली की पत्नी का स्थानीय बीएलओ रिजवान हसन मंडल के साथ 'विवाहेतर' संबंध था. इसी के चलते बीएलओ ने प्रेमिका के पति को एसआईआर का कहकर बुलाया और उसकी हत्या कर शव को टुकड़े में बांटकर फेंक दिया.

आरोप है कि नासिर को किडनैप कर लिया गया और एक सूनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई.

बाद में, हत्यारों ने नासिर के शरीर को धारदार हथियारों से टुकड़ों में काट दिया फिर उसे प्लास्टिक की थैलियों में भरकर जला दिया और तीन अलग-अलग नहरों में फेंक दिया. ताकि कोई सबूत न मिल सके. शुक्रवार को पुलिस ने स्थानीय बीएलओ रिजवान हसन मंडल और उसके साथी सागर गायेन को नासिर को किडनैप करने के आरोप में गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में ले लिया. यह खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब उन्हें हिरासत में आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई.

रात में बशीरहाट जिला पुलिस ने पपलिया गांव के बूथ नंबर 22 के बीएलओ रिजवान और उसके साथी के साथ मिली जानकारी के बाद तीन अलग-अलग नहरों में गोताखोरों को उतारा और खोजबीन की. जिसके बाद शव के टुकड़े बरामद किए गए.

इससे पहले, नासिर अली के घर से निकलने के बाद गायब होने के संबंध में बदुरिया पुलिस स्टेशन में अपहरण की शिकायत दर्ज की गई थी. अब पुलिस ने गिरफ्तार बीएलओ रिजवान हसन मंडल और उसके साथी सागर गायेन के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज की है.

बदुरिया पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों के खिलाफ अपहरण, हत्या, साजिश समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव मिलने के बाद, किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए गिरफ्तार बीएलओ के घर के आस-पास के इलाके में पर्याप्त पुलिस सुरक्षा का इंतजाम किया गया है.

इससे पहले, अपहृत किए हुए नासिर अली की बाइक और जूते एक स्थानीय नहर के किनारे मिले थे. हालांकि बशीरहाट जिला पुलिस ने इस बारे में कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा है, लेकिन मृतक के परिवार का मानना ​​है कि अपहरण किए जाने के बाद नासिर अली की हत्या की गई होगी.