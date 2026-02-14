ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : प्रेमिका के पति को BLO और साथी ने मार डाला, शव को टुकड़ों में कर तीन नहर में फेंका, गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि बीएलओ ने विवाहेतर संबंध के चलते बदुरिया निवासी नासिर अली की हत्या कर दी.

accused in police custody and (inset) file photo of Nasir Ali
पुलिस हिरासत में आरोपी और (इनसेट में) नासिर अली की फाइल फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 4:50 PM IST

बदुरिया (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बदुरिया में बीएलओ के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़ों में बांटकर तीन नहरों में फेंकने का मामला सामने आया है. मृतक व्यक्ति टीएमसी का कार्यकर्ता बताया जाता है. बताया जाता है कि मृतक की पत्नी से बीएलओ के प्रेम संबंध थे. मामले में बीएलओ और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अगवा किए गए व्यक्ति नासिर के शरीर के अंग शुक्रवार देर रात चतरा, बदुरिया और उसके आसपास की तीन अलग-अलग नहरों से बरामद किए गए.

प्लास्टिक के पैकेट में मृतक के हाथ-पैर और शरीर के कई अंग मिले. उन्हें ऑटोप्सी के लिए बशीरहाट जिला हॉस्पिटल के पुलिस मुर्दाघर में भेज दिया गया. शुरू में, जांच करने वालों का मानना ​​है कि इस बेरहमी से की गई हत्या के पीछे विवाहेतर संबंध हैं!

पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक नासिर अली की पत्नी का स्थानीय बीएलओ रिजवान हसन मंडल के साथ 'विवाहेतर' संबंध था. इसी के चलते बीएलओ ने प्रेमिका के पति को एसआईआर का कहकर बुलाया और उसकी हत्या कर शव को टुकड़े में बांटकर फेंक दिया.

आरोप है कि नासिर को किडनैप कर लिया गया और एक सूनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई.

बाद में, हत्यारों ने नासिर के शरीर को धारदार हथियारों से टुकड़ों में काट दिया फिर उसे प्लास्टिक की थैलियों में भरकर जला दिया और तीन अलग-अलग नहरों में फेंक दिया. ताकि कोई सबूत न मिल सके. शुक्रवार को पुलिस ने स्थानीय बीएलओ रिजवान हसन मंडल और उसके साथी सागर गायेन को नासिर को किडनैप करने के आरोप में गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में ले लिया. यह खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब उन्हें हिरासत में आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई.

रात में बशीरहाट जिला पुलिस ने पपलिया गांव के बूथ नंबर 22 के बीएलओ रिजवान और उसके साथी के साथ मिली जानकारी के बाद तीन अलग-अलग नहरों में गोताखोरों को उतारा और खोजबीन की. जिसके बाद शव के टुकड़े बरामद किए गए.

इससे पहले, नासिर अली के घर से निकलने के बाद गायब होने के संबंध में बदुरिया पुलिस स्टेशन में अपहरण की शिकायत दर्ज की गई थी. अब पुलिस ने गिरफ्तार बीएलओ रिजवान हसन मंडल और उसके साथी सागर गायेन के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज की है.

बदुरिया पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों के खिलाफ अपहरण, हत्या, साजिश समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव मिलने के बाद, किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए गिरफ्तार बीएलओ के घर के आस-पास के इलाके में पर्याप्त पुलिस सुरक्षा का इंतजाम किया गया है.

इससे पहले, अपहृत किए हुए नासिर अली की बाइक और जूते एक स्थानीय नहर के किनारे मिले थे. हालांकि बशीरहाट जिला पुलिस ने इस बारे में कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा है, लेकिन मृतक के परिवार का मानना ​​है कि अपहरण किए जाने के बाद नासिर अली की हत्या की गई होगी.

बशीरहाट जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शनिवार को मामले पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं. बशीरहाट के पुलिस अधीक्षक हुसैन मेहदी रहमान ने कहा, "मोबाइल सूत्रों और दूसरी जानकारी के आधार पर, किडनैपिंग केस में बीएलओ समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

उन्हें 10 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया है. घटना के पीछे क्या कारण है? हर चीज की जांच की जा रही है. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक विवरण में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है."

फोन पर घर से एसआईआर को बुलाए हुए चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन नासिर अली का कोई पता न चलने से परिवार के लोग चिंतित थे. नासिर का परिवार यह नहीं समझ पा रहा है कि इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है. वे बस चाहते हैं कि घटना का असली 'रहस्य' सामने आए.

इसके साथ ही प्रशासन को दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए. ताकि कोई भी दूसरी बार किसी और के साथ ऐसी घटना करने की हिम्मत न कर सके.

इस बारे में नासिर की बहन जिन्ना बीबी ने कहा, "मेरे भाई को यह कहकर बुलाया गया कि एसआईआर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है. फोन पर उसे अपने वोटर और आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ एक खास जगह पर मुझसे मिलने के लिए कहा गया. वह जल्दी से बाइक लेकर घर से निकल गया. तब से हम अपने भाई से संपर्क नहीं कर पाए हैं. मेरे भाई का फोन बंद था."

लोगों ने बताया कि 38 वर्षीय नासिर अली को इलाके में टीएमसी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है.

परिवारवालों ने बताया कि 9 फरवरी को अचानक उनके पास एक कॉल आया. इसमें कहा गया कि वे एसआईआर डॉक्यूमेंट्स लेकर लोकल डाकटरखाना चौराहे पर आएं. उसके बाद वह घर से निकल गया और गायब हो गया. जब कहीं कोई पता नहीं चला, तो परिवार वालों ने आखिरकार पुलिस से संपर्क किया. मामले में बदुरिया पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की डायरी दर्ज कराई गई. फिर परिवार वालों ने बरामद जूतों की पहचान लापता नासिर अली के रूप में की.

वहीं अगवा किए गए व्यक्ति के जूते और बाइक मिलने के बाद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा. इतना ही नहीं, उन्होंने बुधवार को बदुरिया में डाकटरखाना चौराहे पर सड़क जाम कर दी और अपहरण का आरोप लगाते हुए सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था. इस पर पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे 12 घंटे के अंदर 'किडनैप' हुए व्यक्ति को ढूंढ लेंगे. लेकिन, घटना के पांच दिन बाद नासिर का शव बरामद किया गया.

