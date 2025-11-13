'दर्शन मात्र से लौट गई आंखों की रोशनी', ऐसे दावों पर न करें यकीन, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने भी बताया झूठ
साईं बाबा के दर्शन के लिए आईं रेखा सेन ने दावा किया कि द्वारकामाई में दर्शन के बाद उनके बेटे को दिखाई देने लगा.
Published : November 13, 2025 at 7:15 PM IST
शिरडी (महाराष्ट्र): करोड़ों भक्तों के आराध्य स्थल शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं. कई भक्त अक्सर अपने निजी अनुभव साझा करते हैं. इसी तरह बुधवार को साईं बाबा के दर्शन के लिए उत्तराखंड से आए सेन परिवार ने दावा किया है कि साईं बाबा की द्वारकामाई में एक चमत्कार हुआ है.
उत्तराखंड के काशीपुर से शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए आईं साईं भक्त रेखा सेन का छोटा बेटा अंकुश सेन जन्म से ही एक आंख से देख नहीं पाता था. उन्होंने दावा किया कि साईं बाबा की द्वारकामाई में दर्शन के दौरान एक चमत्कार हुआ और वह आंख से देखने लगा. वहीं, साईं संस्थान के पूर्व ट्रस्टी सचिन तांबे ने दावा कि रेखा का छोटा बेटा जन्म से ही एक आंख से अंधा था, लेकिन अब वह देखने लगा है.
चमत्कारों पर न करें विश्वास
सोशल मीडिया पर यह सब वायरल होने के बाद महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इस मामले का संज्ञान लिया है और राज्य कार्यकारिणी कृष्ण चंदगुडे ने साईं बाबा संस्थान से कथित चमत्कार के आगे न झुकने की अपील की है. हालांकि, साईं बाबा संस्थान ने अभी तक साईं की द्वारकामाई में हुई इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
'नेत्र चिकित्सालय बंद कर देना चाहिए'
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति राज्य कार्यकारिणी कृष्ण चंदगुडे ने कहा, "अगर संस्थान इस कथित चमत्कार का समर्थन करता है तो उसे अपना विशाल नेत्र चिकित्सालय बंद कर देना चाहिए और चमत्कारों के माध्यम से नेत्रहीनों को दृष्टि प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए हम साईं बाबा के पांच भक्त नेत्रहीनों को सहायता प्रदान करेंगे. अगर वे चमत्कारिक रूप से दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं तो हम उन्हें जनता से एकत्रित 21 लाख रुपये का इनाम देंगे और अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे.
उधर सेन परिवार ने दावा किया है कि जिस आंख से वह पहले नहीं देख पाते थे, अब उससे उन्हें साफ दिखाई देने लगा है. अचानक रोशनी आई और उनकी आंखों से दिखाई देने लगा. सेन परिवार शिरडी साईं बाबा का परम भक्त है और हर साल बिना चूके साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आता है. बुधवार को रेखा सेन अपने परिवार के साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए आई थीं.
कुश और उनकी मां रेखा ने दावा किया कि साईं बाबा की समाधि के दर्शन के बाद सेन परिवार साईं बाबा के द्वारकामाई दर्शन के लिए गया. वहां साईं बाबा की धूनी के पास दर्शन करते समय अंकुश सेन की आंखों में अचानक चमक आ गई और उन्हें अपनी दाहिनी आंख से दिखाई देने लगा, जिससे वह पहले नहीं देख पाते थे.
अंधे लड़के को दिखाई देने लगा
रेखा सेन ने दावा किया, "मेरा बेटा बचपन से ही एक आंख से नहीं देख पाता था, लेकिन जैसे ही वह साईं बाबा की द्वारकामाई के पास आया, उसे अचानक साफ दिखाई देने लगा. यह साईं बाबा का चमत्कार है." जैसे ही यह पता चला कि अंधे लड़के की दृष्टि वापस आ गई है. वहां मौजूद भक्तों और ग्रामीणों ने साईं बाबा की जय-जयकार की और अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि साईं बाबा ने चमत्कार किया है.
(नोट: ईटीवी भारत इस तरह के किसी भी अंधविश्वास को न तो बढ़ावा देता है और न ही इसका समर्थन करता है.)
