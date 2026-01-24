ETV Bharat / bharat

गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब में रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका, मालगाड़ी का ड्राइवर जख्मी

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हुए इस धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विस्फोट किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ या इसके पीछे कोई आतंकी या शरारती तत्व है. रेलवे पुलिस (GRP) और स्थानीय पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

जैसे ही मालगाड़ी का इंजन इस स्थान से गुजरा, एक भीषण विस्फोट हुआ. धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि रेलवे ट्रैक का लगभग 12 फीट हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कंक्रीट के स्लीपरों के टुकड़े-टुकड़े हो गए. घटना के तुरंत बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीमें मौके पर पहुंच गईं और युद्धस्तर पर कार्य कर रातों-रात ट्रैक की मरम्मत की गई.

श्री फतेहगढ़ साहिब (पंजाब): गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब के सरहिंद में रेलवे लाइन पर एक संदिग्ध धमाके की खबर से हड़कंप मच गया है. शुक्रवार रात करीब 9:50 बजे हुए इस विस्फोट की चपेट में आने से एक मालगाड़ी के इंजन का लोको-पायलट (ड्राइवर) घायल हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना खानपुर फाटक के पास उस नए ट्रैक पर हुई जिसे हाल ही में विशेष रूप से मालगाड़ियों (Dedicated Freight Corridor) के लिए बनाया गया है.

सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास धमाके वाली जगह का जायजा लेने पहुंचे DIG नानक सिंह ने कहा, 'यह एक छोटा धमाका है जिसमें जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ. रेलवे ट्रैक को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. इस धमाके को किसी आतंकी साज़िश से जोड़ना जल्दबाज़ी होगी. जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही मामला पूरी तरह साफ़ होगा, जिसने भी यह धमाका किया है, उसकी जांच की जाएगी और उन्हें कड़ी सज़ा दी जाएगी.'

राजनीतिक बयानबाजी तेज

इधर इस घटना को लेकर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है. अकाली दल और बीजेपी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है. राज्य की कानून-व्यवस्था पर हमला बोला है. साथ ही गणतंत्र दिवस से पहले हुई घटना पर चिंता जाहिर की है.

अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर बादल ने सोशल मीडिया X पर लिखा, "पंजाब में सरहिंद के पास रेलवे लाइन पर कथित RDX धमाके से बहुत परेशान और हैरान हूं. ऐसी घटनाएं चिंताजनक हैं और दशकों की उथल-पुथल के बाद बहाल हुई शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं. मेरी दुआएं प्रभावित लोगों के साथ हैं. मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की दुआ करता हूं. यह घटना भगवंत मान के नेतृत्व वाली मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार के तहत पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति का एक और साफ़ संकेत है. ऐसे बेशर्म हमलों को रोकने में बार-बार नाकामी मंज़ूर नहीं है और इसके लिए तुरंत जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है."

सुखबीर बादल ने आगे लिखा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि यह घटना रिपब्लिक डे से दो दिन पहले हुई, जब AAP सरकार गलत इरादे वाले लोगों के खिलाफ बड़ा कैंपेन शुरू करने का दावा कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि AAP सरकार में, पंजाब में पुलिस और इंटेलिजेंस सेंटर्स को निशाना बनाकर RPG और ऐसे ही हथियारों से कई बड़े हमले हुए हैं.

चंडीगढ़ BJP ने X पर लिखा, "सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास ब्लास्ट. एक मालगाड़ी डैमेज हो गई. ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है. यह भगवंत मान-अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल वाला पंजाब है- जहां रेलवे असुरक्षित है, बॉर्डर कमजोर हैं और नागरिक लगातार डर में जी रहे हैं. जैसे ही देश 26 जनवरी को संविधान और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से टूटा हुआ दिख रहा है. ब्लास्ट, गैंग क्राइम, ड्रग्स, और अब ज़रूरी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले - फिर भी सरकार बेखबर और गैर-जिम्मेदार है."

