"किसी का धड़ पड़ा था तो किसी का हाथ, हम डरकर भागे लगा धरती फट जाएगी" प्रत्यक्षदर्शियों ने बताए हालात

दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में तेज़ धमाका हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत, आसपास के लोग डरे सहमे हैं.

दिल्ली में कार धमाके की प्रत्यक्षदर्शियों ने बताए हालात
दिल्ली में कार धमाके की प्रत्यक्षदर्शियों ने बताए हालात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 10, 2025 at 9:02 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली में लाल किला मेट्रो के पास भीषण धमाका हुआ है. इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. ब्लास्ट के बाद हर तरफ अफरातफरी का माहौल रहा. जिसने में धमाके की गूंज सुनी वो सन्न रह गया. आस पास से गुजर रहे लोगों ने हालात बयां किए.

उन्होंने बताया कि कई गाड़ियों में आग लग गई. कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं. वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ब्लास्ट के बाद हम लोग इतने डर गए थे कि जमीन पर तीन से चार तो गिर भी पड़े.

एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "पास में ही मेरी दुकान है. दुकान में बैठा हुआ था. इतना तेज धमाका हुआ, इतनी तेज आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी थी. डरकर भागते समय मैं तीन बार गिरा. धमका इतना तेज था कि लगा कि धरती फटने वाली है. मैं दुकान छोड़कर भागा, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे. ऐसा लगा कि हम अब बचने वाले नहीं है, हम सब मरने वाले हैं."

दिल्ली में कार धमाके के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताए हालात (ETV Bharat)

एक चश्मदीद ने बताया, "कार में विस्फोट इतना भयानक था कि गाड़ियों के साथ आसपास खड़े लोगों के चीथड़े कई मीटर दूर तक बिखर गए. घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, तो वहीं पुलिस ने पॉलिथीन में शवों के चीथड़ों को भरकर जांच के लिए भेजा. एक को तो जलते हुए देखा."

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "5-6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. इको वैन में धमाके हुआ. हमले को कार को जलते हुए देखा, उसमें कोई बैठा भी था. शायद वो भी पूरी तरह जल गया." चश्मदीद ने बताया कि हमने साइड में देखा तो इंसान का हाथ पड़ा हुआ था और आगे उस साइड देखा तो शरीर के अंदल से निकला एक हिस्सा पड़ा हुआ था. उसने बताया कि आदमी सोच भी नहीं सकता था कि अचानक हुआ क्या. हम डरके आगे नहीं जा सके.

