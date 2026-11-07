गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका,एक घायल, इलाके में अफरा-तफरी
गाजियाबाद में देर रात पुलिस चौकी में हुए धमाके से खिड़कियों के शीशे टूटे,एसी में ब्लास्ट की आशंका,जांच जारी
Published : November 7, 2026 at 10:25 AM IST
नई दिल्ली/ गाजियाबाद: दीपावली से पहले एनसीआर के गाजियाबाद में एक पुलिस चौकी के अंदर धमाका होने से हड़कंप मच गया. इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा स्थित पुलिस चौकी में हुए इस धमाके की आवाज आसपास के इलाके में दूर तक सुनाई दी. धमाके के कारण चौकी के शीशे टूटकर बिखर गए, जिनकी चपेट में आने से वहां मौजूद एक डिलीवरी बॉय घायल हो गया. घटना के बाद पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. एहतियात के तौर पर फोरेंसिक टीम व बम निरोधक दस्ते (बम डिस्पोजल स्क्वायड) को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड (एटीएस) भी पहुंची है. मौके से साक्ष्य जुटाने व धमाके की प्रकृति का पता लगाने में जुटी हैं.
घटना शुक्रवार देर रात वसुंधरा पुलिस चौकी में एक सब-इंस्पेक्टर (दरोगा) मौजूद थे. इसी दौरान एक डिलीवरी बॉय सामान पहुंचाने के लिए चौकी पर आया हुआ था. तभी अचानक चौकी के अंदर जोरदार धमाका हुआ. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी सहम गए. धमाके से चौकी के शीशे टूट गए और उनके टुकड़े डिलीवरी बॉय को जा लगे, जिससे वह घायल हो गया. घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. गनीमत रही कि अन्य लोग घायल नहीं हुए.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी गई है. मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की. वहीं, बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया, जिससे यह पता लगाया जा सके कि धमाके के पीछे किसी विस्फोटक सामग्री की भूमिका तो नहीं थी. पुलिस चौकी के अंदर मौजूद सामान व घटनास्थल की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है. बता दें कि धमाका इतना तेज था कि ओलिस चौकी की दीवारों में दरारें आ गईं हैं.
#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh: Additional CP Raj Karan Nayar, Indirapuram ACP Suryabali Maurya, along with the forensics team, arrive at the Vasundhara police outpost, where an explosion was reported last night https://t.co/dXzqM74qxI— ANI (@ANI) November 7, 2026
इंदिरापुरम के एसीपी सूर्यबली मौर्य ने घटना के संबंध में बताया है कि धमाका किस वस्तु या सामग्री के कारण हुआ, इसकी सटीक जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगी. घटना के समय वसुंधरा पुलिस चौकी का एक सब-इंस्पेक्टर और सामान पहुंचाने आया डिलीवरी बॉय वहां मौजूद थे. धमाके के कारण टूटे शीशे की चपेट में आने से डिलीवरी बॉय घायल हुआ है.
फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि चौकी के अंदर धमाका किस वजह से हुआ और वहां मौजूद किस वस्तु के कारण यह स्थिति बनी. फोरेंसिक जांच व बम निरोधक दस्ते की पड़ताल के बाद ही धमाके की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी. दीपावली से पहले पुलिस चौकी के अंदर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि घटना की वास्तविक वजह जांच के बाद ही बताई जा सकेगी.
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