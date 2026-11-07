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गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका,एक घायल, इलाके में अफरा-तफरी

गाजियाबाद पुलिस चौकी में धमाका,दूर तक सुनाई दी आवाज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/ गाजियाबाद: दीपावली से पहले एनसीआर के गाजियाबाद में एक पुलिस चौकी के अंदर धमाका होने से हड़कंप मच गया. इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा स्थित पुलिस चौकी में हुए इस धमाके की आवाज आसपास के इलाके में दूर तक सुनाई दी. धमाके के कारण चौकी के शीशे टूटकर बिखर गए, जिनकी चपेट में आने से वहां मौजूद एक डिलीवरी बॉय घायल हो गया. घटना के बाद पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. एहतियात के तौर पर फोरेंसिक टीम व बम निरोधक दस्ते (बम डिस्पोजल स्क्वायड) को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड (एटीएस) भी पहुंची है. मौके से साक्ष्य जुटाने व धमाके की प्रकृति का पता लगाने में जुटी हैं.

घटना शुक्रवार देर रात वसुंधरा पुलिस चौकी में एक सब-इंस्पेक्टर (दरोगा) मौजूद थे. इसी दौरान एक डिलीवरी बॉय सामान पहुंचाने के लिए चौकी पर आया हुआ था. तभी अचानक चौकी के अंदर जोरदार धमाका हुआ. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी सहम गए. धमाके से चौकी के शीशे टूट गए और उनके टुकड़े डिलीवरी बॉय को जा लगे, जिससे वह घायल हो गया. घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. गनीमत रही कि अन्य लोग घायल नहीं हुए.