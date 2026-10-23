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घर में हुआ धमाका, सड़कों पर बिछी थीं लाशें, ब्लास्ट से दहला सिवान

सिवान पटाखा फैक्ट्री में धमाका ( ETV Bharat )

सिवान : बिहार के सिवान में शुक्रवार शाम तकरीबन 5 बजे उस समय लोग सहम उठे जब धमाकों की गूंज आलमापुर गांव में सुनाई पड़ने लगी. जामो थाना क्षेत्र में अमरुद्दीन मियां का घर था. आरोप है कि वहां पर अवैध रूप से पटाखा बनाने का काम चल रहा था.

थानाध्यक्ष और चौकीदार निलंबित

हादसे का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि काफी देर तक रुक-रुककर ब्लास्ट होता रहा. लोगों के शरीर के चिथड़े उड़ गए थे. घर में ब्लास्ट हुआ, और शव सड़क पर पड़े थे. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है. थाना अध्यक्ष धीरज कुमार और चौकीदार चंद्रिका मांझी को निलंबित कर दिया गया है. एक ही परिवार के 7 सदस्य एसपी भरत सोनी ने कहा कि शाम साढ़े 5 बजे के आसपास सूचना मिली. अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो पाई है. स्थानीय मुखिया का कहना है कि ये सभी एक ही परिवार के 7 लोग हैं. अन्य हताहतों की संख्या को लेकर मेडिकल टीम पुष्टि करेगी. एफएसएल टीम ने भी सैंपल इकट्ठा किया है. घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है. "एक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जांच की जाएगी कि घटना का कारण क्या है? पटाखे कहां से लाए जाते थे? उनके पास लाइसेंस था या नहीं? ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि वे पिछले 20 वर्षों से पटाखा व्यापार कर रहे थे. सभी एंगल से घटना की जांच की जा रही है."- भरत सोनी, एसपी, सिवान एसपी भरत सोनी का बयान (ETV Bharat) काफी देर तक होता रहा ब्लास्ट