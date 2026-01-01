ETV Bharat / bharat

नए साल पर हिमाचल में धमाका, बिल्डिंग और आर्मी अस्पताल के शीशे चकनाचूर

नए साल पर हिमाचल प्रदेश के सोलन में नालागढ़ पुलिस थाने के पास धमाके से लोगों में दहशत का माहौल.

Blast in Solan Himachal Pradesh
हिमाचल के नालागढ़ में धमाका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 1:42 PM IST

2 Min Read
सोलन: नए साल का जश्न मनाने दूर-दूर से पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हुए हैं. इसी बीच सोलन जिले के नालागढ़ पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका हुआ है. धमाके से आसपास की बिल्डिंग और आर्मी अस्पताल के शीशे चूर-चूर हो गए हैं. इलाके में दहशत का माहौल है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और इलाके को सील कर दिया है.

नालागढ़ पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका

स्थानीय लोगों का कहना है कि, नालागढ़ में पुलिस थाना के समीप एक गली में जोरदार धमाका हुआ है. धमाके की वजह से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. धमाका इतनी जोर से हुआ है कि आसपास की बिल्डिंग और आर्मी अस्पताल के शीशे भी चकनाचूर हो गए हैं. घटाना की सूचना मिलते ही एसपी बद्दी अपनी टीम के साथ फौरन मैके पर पहुंचे.

स्थानीय लोगों ने बताया है कि, नए साल के पहले दिन ही सुबह-सुबह ये धमाका हुआ. धमाके की आवाज 400 से 500 मीटर तक दूर तक सुनाई दी. धमाके की आवाज से सुबह चाय की दुकान पर बैठे लोग भी सहम गए. किसी को कुछ समझ नहीं आया आखिर क्या हुआ है? धमाके में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

पुलिस ने इलाके को किया सील

एसपी बद्दी विनोद धीमान ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि, "बद्दी पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है. फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है. धमाका किन कारणों से हुआ है इसको लेकर जांच की जा रही है."

