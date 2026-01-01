ETV Bharat / bharat

नए साल पर हिमाचल में धमाका, बिल्डिंग और आर्मी अस्पताल के शीशे चकनाचूर

सोलन: नए साल का जश्न मनाने दूर-दूर से पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हुए हैं. इसी बीच सोलन जिले के नालागढ़ पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका हुआ है. धमाके से आसपास की बिल्डिंग और आर्मी अस्पताल के शीशे चूर-चूर हो गए हैं. इलाके में दहशत का माहौल है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और इलाके को सील कर दिया है.

नालागढ़ पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका

स्थानीय लोगों का कहना है कि, नालागढ़ में पुलिस थाना के समीप एक गली में जोरदार धमाका हुआ है. धमाके की वजह से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. धमाका इतनी जोर से हुआ है कि आसपास की बिल्डिंग और आर्मी अस्पताल के शीशे भी चकनाचूर हो गए हैं. घटाना की सूचना मिलते ही एसपी बद्दी अपनी टीम के साथ फौरन मैके पर पहुंचे.