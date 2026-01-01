नए साल पर हिमाचल में धमाका, बिल्डिंग और आर्मी अस्पताल के शीशे चकनाचूर
नए साल पर हिमाचल प्रदेश के सोलन में नालागढ़ पुलिस थाने के पास धमाके से लोगों में दहशत का माहौल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 1:42 PM IST
सोलन: नए साल का जश्न मनाने दूर-दूर से पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे हुए हैं. इसी बीच सोलन जिले के नालागढ़ पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका हुआ है. धमाके से आसपास की बिल्डिंग और आर्मी अस्पताल के शीशे चूर-चूर हो गए हैं. इलाके में दहशत का माहौल है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और इलाके को सील कर दिया है.
नालागढ़ पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका
स्थानीय लोगों का कहना है कि, नालागढ़ में पुलिस थाना के समीप एक गली में जोरदार धमाका हुआ है. धमाके की वजह से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. धमाका इतनी जोर से हुआ है कि आसपास की बिल्डिंग और आर्मी अस्पताल के शीशे भी चकनाचूर हो गए हैं. घटाना की सूचना मिलते ही एसपी बद्दी अपनी टीम के साथ फौरन मैके पर पहुंचे.
स्थानीय लोगों ने बताया है कि, नए साल के पहले दिन ही सुबह-सुबह ये धमाका हुआ. धमाके की आवाज 400 से 500 मीटर तक दूर तक सुनाई दी. धमाके की आवाज से सुबह चाय की दुकान पर बैठे लोग भी सहम गए. किसी को कुछ समझ नहीं आया आखिर क्या हुआ है? धमाके में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
पुलिस ने इलाके को किया सील
एसपी बद्दी विनोद धीमान ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि, "बद्दी पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है. फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है. धमाका किन कारणों से हुआ है इसको लेकर जांच की जा रही है."
ये भी पढ़ें: दुखद! बर्थडे पार्टी मानकर लौटते वक्त हुआ कार एक्सीडेंट, एक युवक और दो युवती की हुई मौत, एक अस्पताल में भर्ती
ये भी पढ़ें: हिमाचल में अनुकंपा आधार पर सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, इन विभागों इतने आवेदकों को मिली नियुक्तियां