मेघालय के अवैध कोयला खदान में धमाका, एक शख्स घायल...कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

शिलांग: मेघालय में एक अवैध कोयला खदान में धमाके के बाद एक मजदूर के घायल होने की खबर है. पुलिस के मुताबिक, कई अन्य के फंसे होने की आशंका जताई गई है. पुलिस ने बताया कि गुरुवार को मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले के एक गांव में एक संदिग्ध अवैध कोयला खदान में धमाका हुआ है. पुलिस ने बताया कि, घटना में अभी तक एक शख्स के घायल होने की खबर है. आशंका है कि, कई मजदूर खदान में फंस गए हैं. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि यह घटना थांगस्कू इलाके में हुई. कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि, पुलिस टीम ने पुष्टि की है कि, यह घटना आज सुबह हुई. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि, खदान के अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं. कुमार ने कहा कि एक व्यक्ति घायल हो गया और उसे बेहतर इलाज के लिए राज्य की राजधानी शिलांग रेफर करने से पहले एक प्राथिमिक उपचार केंद्र ले जाया गया. पुलिस ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) से मदद मांगी है. कुमार ने कहा कि, एसडीआरएफ की टीम किसी भी समय मौके पर पहुंच सकती है.