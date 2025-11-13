ETV Bharat / bharat

दिल्ली के महिपालपुर में तेज धमाके से मचा हड़कंप, पुलिस ने बताई सच्चाई

लाल किला के बाद दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रेडिसन होटल के पास तेज धमाके की आवाज की सूचना से हड़कंप मच गया.

महिपालपुर में धमाके से मचा हड़कंप
महिपालपुर में धमाके से मचा हड़कंप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 13, 2025 at 11:07 AM IST

|

Updated : November 13, 2025 at 11:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास कार ब्लास्ट की घटना के बाद लोगों में पहले से ही दहशत का माहौल है. इसी बीच बृहस्पतिवार सुबह महिपालपुर में रैडिसन होटल के समीप एक बार फिर अचानक धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के लोगों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई. कई लोग इसे धमाका समझकर इधर-उधर भागने लगे. विस्फोट की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक जांच पड़ताल की लेकिन कुछ नहीं मिला. जांच में सामने आया कि यह कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि एक बस का टायर फट गया था. बस वहां से चली गई.

दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के मुताबिक महिपालपुर में रेडिसन ब्लू होटल के पास धमाके जैसी आवाज की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. कॉलर से संपर्क किया गया तो उसने बताया कि वह गुरुग्राम की ओर जा रहा था, तभी उसे तेज आवाज सुनाई दी थी. जांच के दौरान पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु या घटना स्थल नहीं मिला. मौके पर मौजूद एक सुरक्षा गार्ड ने बताया कि दिल्ली सरकार के अधीन अनुबंध पर चलने वाली बस धौला कुआं की ओर जा रही थी, उसका पिछला टायर अचानक फट गया था और उसी की तेज आवाज सुनाई दी थी.

वसंतकुंज थाना पुलिस ने पुलिस ने बताया कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है. किसी तरह का खतरा नहीं है. इलाके की गहन छानबीन भी की जा चुकी है. घटना के बाद इलाके में मौजूद लोगों को आश्वस्त किया गया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है. पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है.

हालांकि लाल किले के पास हुए धमाके की घटना के बाद दिल्लीवासी पहले से सतर्क हैं. ऐसे में बृहस्पतिवार सुबह की इस आवाज ने लोगों की चिंताओं को फिर बढ़ा दिया. सोमवार शाम को लाल किले के पास एक i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो गए थे. घटना के बाद पूरे एनसीआर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर है.

भले ही महिपालपुर की ये घटना केवल टायर फटने की निकली हो, लेकिन यह साफ है कि लाल किला धमाके के बाद राजधानी में डर व सतर्कता का माहौल अभी भी कायम है. वहीं, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें, लेकिन अफवाहों से बचें, जिससे अनावश्यक दहशत का माहौल न बने.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : November 13, 2025 at 11:31 AM IST

TAGGED:

BUS TYRE BURST
BUS TYRE BURST IN DELHI
EXPLOSION NEAR RADISSON HOTEL
महिपालपुर में धमाका
RED FORT BLAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.