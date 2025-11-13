दिल्ली के महिपालपुर में तेज धमाके से मचा हड़कंप, पुलिस ने बताई सच्चाई
लाल किला के बाद दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रेडिसन होटल के पास तेज धमाके की आवाज की सूचना से हड़कंप मच गया.
Published : November 13, 2025 at 11:07 AM IST|
Updated : November 13, 2025 at 11:31 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास कार ब्लास्ट की घटना के बाद लोगों में पहले से ही दहशत का माहौल है. इसी बीच बृहस्पतिवार सुबह महिपालपुर में रैडिसन होटल के समीप एक बार फिर अचानक धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के लोगों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई. कई लोग इसे धमाका समझकर इधर-उधर भागने लगे. विस्फोट की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक जांच पड़ताल की लेकिन कुछ नहीं मिला. जांच में सामने आया कि यह कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि एक बस का टायर फट गया था. बस वहां से चली गई.
दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के मुताबिक महिपालपुर में रेडिसन ब्लू होटल के पास धमाके जैसी आवाज की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. कॉलर से संपर्क किया गया तो उसने बताया कि वह गुरुग्राम की ओर जा रहा था, तभी उसे तेज आवाज सुनाई दी थी. जांच के दौरान पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु या घटना स्थल नहीं मिला. मौके पर मौजूद एक सुरक्षा गार्ड ने बताया कि दिल्ली सरकार के अधीन अनुबंध पर चलने वाली बस धौला कुआं की ओर जा रही थी, उसका पिछला टायर अचानक फट गया था और उसी की तेज आवाज सुनाई दी थी.
A call of blast near Raddison, Mahipalpur was received and staff was rushed to the spot. The caller was contacted and it was informed that while the caller was on way to Gurugram, a loud noise was heard.— Delhi Police (@DelhiPolice) November 13, 2025
On the spot, no incident site was found. During local enquiry, a guard…
वसंतकुंज थाना पुलिस ने पुलिस ने बताया कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है. किसी तरह का खतरा नहीं है. इलाके की गहन छानबीन भी की जा चुकी है. घटना के बाद इलाके में मौजूद लोगों को आश्वस्त किया गया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है. पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है.
हालांकि लाल किले के पास हुए धमाके की घटना के बाद दिल्लीवासी पहले से सतर्क हैं. ऐसे में बृहस्पतिवार सुबह की इस आवाज ने लोगों की चिंताओं को फिर बढ़ा दिया. सोमवार शाम को लाल किले के पास एक i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो गए थे. घटना के बाद पूरे एनसीआर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर है.
भले ही महिपालपुर की ये घटना केवल टायर फटने की निकली हो, लेकिन यह साफ है कि लाल किला धमाके के बाद राजधानी में डर व सतर्कता का माहौल अभी भी कायम है. वहीं, पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें, लेकिन अफवाहों से बचें, जिससे अनावश्यक दहशत का माहौल न बने.
