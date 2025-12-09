ETV Bharat / bharat

गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में तेज धमाका, कर्मचारी की मौत...अफरातफरी का माहौल

झगड़िया (भरूच): गुजरात में भरूच जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में एक बार फिर बड़ा हादसा सामने आया है. इस घटना में एक कर्मचारी के मौत हो गई. वहीं घायल दो लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. खबर के मुताबिक, मंगलवार सुबह झगड़िया GIDC में मौजूद नाइट्रिक्स केमिकल्स कंपनी के बॉल डाइजेस्टर में अचानक तेज धमाका हुआ.

विस्फोट इतना भयानक था कि पूरे प्लांट में अफरा-तफरी मच गई. वहीं आस-पास के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए. कंपनी की यूनिट से निकलते धुएं के गुबार दूर-दूर तक आसमान में दिखाई दे रहे थे.

दूसरी ओर, धमाके के बाद कर्मचारी अपनी सुरक्षा के लिए प्लांट से बाहर भागे. वहीं कंपनी के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने तुरंत आग पर काबू पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. फायर टीम ने धमाके के बाद प्लांट में लगी आग को दूसरे डिपार्टमेंट में फैलने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पानी और फोम का इस्तेमाल किया. एक घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.

हादसे के समय बॉल डाइजेस्टर के पास रेगुलर मेंटेनेंस का काम चल रहा था. इस धमाके के जबरदस्त झटके से दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान एक वर्कर ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे वर्कर की हालत गंभीर बताई जा रही है. कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन ने मृतक वर्कर के परिवार को घटना की जानकारी दी.