गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में तेज धमाका, कर्मचारी की मौत...अफरातफरी का माहौल
झगड़िया में GIDC में मौजूद नाइट्रिक्स केमिकल्स कंपनी में हुए तेज धमाके के कारण अफरातफरी मच गई.
Published : December 9, 2025 at 2:28 PM IST
झगड़िया (भरूच): गुजरात में भरूच जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में एक बार फिर बड़ा हादसा सामने आया है. इस घटना में एक कर्मचारी के मौत हो गई. वहीं घायल दो लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. खबर के मुताबिक, मंगलवार सुबह झगड़िया GIDC में मौजूद नाइट्रिक्स केमिकल्स कंपनी के बॉल डाइजेस्टर में अचानक तेज धमाका हुआ.
विस्फोट इतना भयानक था कि पूरे प्लांट में अफरा-तफरी मच गई. वहीं आस-पास के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए. कंपनी की यूनिट से निकलते धुएं के गुबार दूर-दूर तक आसमान में दिखाई दे रहे थे.
दूसरी ओर, धमाके के बाद कर्मचारी अपनी सुरक्षा के लिए प्लांट से बाहर भागे. वहीं कंपनी के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने तुरंत आग पर काबू पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. फायर टीम ने धमाके के बाद प्लांट में लगी आग को दूसरे डिपार्टमेंट में फैलने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पानी और फोम का इस्तेमाल किया. एक घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.
हादसे के समय बॉल डाइजेस्टर के पास रेगुलर मेंटेनेंस का काम चल रहा था. इस धमाके के जबरदस्त झटके से दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान एक वर्कर ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे वर्कर की हालत गंभीर बताई जा रही है. कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन ने मृतक वर्कर के परिवार को घटना की जानकारी दी.
कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी सुखदेव ने कहा-
"आज सुबह हम पहली शिफ्ट में गए थे. पंचिंग के बाद, हम अंदर गए और अपने प्लांट के पास गए तो धुआं निकला और तेज आवाज हुई, दो वर्कर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल और एक को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है."
सेफ्टी को लेकर खड़े हुए सवाल
फैक्ट्री में ब्लास्ट क्यों और कैसे हुई, इस बात का अभी तक पता नहीं चला है. हालांकि, शुरुआती आशंका है कि, केमिकल प्रोसेस के दौरान प्रेशर बढ़ने से डाइजेस्टर फट गया होगा. घटना की गंभीरता को देखते हुए, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ (DISH) और झगड़िया पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची. दोनों डिपार्टमेंट ने घटनास्थल का साइंटिफिक इंस्पेक्शन किया है और कंपनी के टेक्निकल रिकॉर्ड, प्रोसेस डेटा और सेफ्टी ऑडिट डिटेल्स मांगे.
इस धमाके ने एक बार फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने भी इंडस्ट्रीज में लापरवाही और ओवरप्रेशर कंट्रोल सिस्टम को लेकर चिंता जताई है. एडमिनिस्ट्रेशन ने कंपनी को शुरुआती रिपोर्ट जमा करने और सेफ्टी कंप्लायंस की जांच करने के निर्देश दिए हैं.
इस घटना को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अगर नियमों का उल्लंघन साबित होता है, तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मजदूरों की सुरक्षा के लिए SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) में कोई कमी है या नहीं, यह भी जांच का एक बड़ा हिस्सा होगा.
