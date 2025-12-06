ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश में घोर लापरवाही, फैमिली प्लानिंग सर्जरी में जांघ में घुसा सर्जिकल ब्लेड, तड़पती पीड़िता का दोबारा नहीं किया इलाज, सीएम का सख्त एक्शन

सरकारी अस्पताल में फैमिली प्लानिंग सर्जरी के दौरान जांघ में घुसे सर्जिकल ब्लेड को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू के आदेश पर डॉक्टर और स्टाफ सस्पेंड.

सीएम चंद्रबाबू नायडू के आदेश पर डॉक्टर और स्टाफ सस्पेंड. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 6, 2025 at 12:07 PM IST

नरसारावपेट (आंध्र प्रदेश): शुक्रवार को एक घटना सामने आई, जब आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेट सरकारी अस्पताल में फैमिली प्लानिंग सर्जरी के लिए भर्ती एक महिला की ट्यूबेक्टॉमी करते समय सर्जिकल ब्लेड पर किसी का ध्यान नहीं गया. पीड़िता रमादेवी ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि ''मैं, शहर के बालय्यानगर की रहने वाली हूं, पिछले महीने 24 नवंबर को फैमिली प्लानिंग सर्जरी करवाने सरकारी हॉस्पिटल आई थी. डॉक्टरों ने टेस्ट किए और मुझे 26 नवंबर 2025 को आने की सलाह दी. हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद डॉ. नारायणस्वामी ने सर्जरी की. उस समय, मुझे ठीक से एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था. सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले औजारों के सर्जिकल ब्लेड मेरी जांघ पर रखे गए थे. उस समय, मुझे ऐसा दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई कैंची जैसी चीज मुझे चुभ रही हो. मैंने कहा कि दर्द हो रहा है, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा. इसके अलावा, उन्होंने मेरे गालों पर थप्पड़ मारे. उसी दिन मुझे उसी शाम छुट्टी दे दी गई.''

शुक्रवार को, दर्द बढ़ने पर परिवार वाले पीड़िता को हॉस्पिटल ले आए. एक्स-रे में उसकी जांघ में ब्लेड दिखा, जिससे चिंता बढ़ गई. डॉक्टरों ने उसका दोबारा इलाज करने और ब्लेड निकालने से मना कर दिया, लेकिन वह इलाज के लिए एक लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल चली गई. घटना के बारे में बात करते हुए, डॉ. नारायणस्वामी ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने सर्जरी तो सक्सेसफुली कर ली थी, लेकिन जो स्टॉफ उसे साफ करने वाला था, उसने ठीक से काम नहीं किया. उन्होंने कहा कि अगर ट्यूबेक्टॉमी की जाती तो ब्लेड के जांघ में जाने का कोई चांस नहीं था.

डॉक्टर और 5 स्टाफ मेंबर सस्पेंड: सरकारी अस्पताल में हुई इस घटना पर CM चंद्रबाबू नायडू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड करने का आदेश दिया. इस मामले में मेडिकल डायरेक्टर डॉ. पद्मावती ने DMHO ऑफिस में जांच की. शुरुआत में यह कन्फर्म हुआ कि महिला को अस्पताल में इलाज के दौरान जांघ में चाकू मारा गया था. अगर डॉक्टर ने ट्यूबेक्टॉमी की थी, तो ब्लेड जांघ में कैसे गया? डॉक्टर ने डायरेक्टर को बताया कि इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं है. उन्होंने कहा कि यह स्टॉफ की वजह से हुआ.

इस पर बात करते हुए DMHO डॉ. रवि ने कहा कि ब्लेड जांघ में कैसे घुसा, इस पर शक है. उन्होंने कहा कि एक स्पेशल मेडिकल टीम इसकी जांच करेगी. उन्होंने कहा कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि तब तक डॉक्टर समेत पांच स्टॉफ मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया है.

