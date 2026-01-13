सम्मान इतिहास और संघर्ष वर्तमान! देवघर के पतारडीह गांव के लोहारों का है यह हाल, मशीनों ने छीना रोजगार
देवघर के लौह नगरी के नाम से प्रसिद्ध पतारडीह गांव आज अपने हुनर के अस्तिव को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है.
Published : January 13, 2026 at 7:29 PM IST
देवघर: कहते हैं खनिज धरती की कोख से निकलता है लेकिन उन्हें आकार देने का काम इंसानों के हाथ करते हैं. देवघर के पतारडीह गांव में पीढ़ियों से लोहे को आकार देकर जीवन की जरूरतें गढ़ी जाती रही है. यही वजह है कि पतारडीह को कभी देवघर की ‘लौह नगरी’ कहा जाता था. कढ़ाई, कुल्हाड़ी, बेलचा, खुरपी, तवा और छलनी जैसे औजार जो कभी गांव की भट्ठियों में तपकर निकलते थे सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर से लेकर दिल्ली तक अपनी पहचान रखते थे लेकिन आज वही गांव अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है.
बाजार पर मशीन का कब्जा
पतारडीह के बुजुर्ग बताते हैं कि जिस गांव से हजारों किलो लोहे का सामान बाहर भेजा जाता था, अब 100-200 किलो की बिक्री भी मुश्किल हो गई है. मशीनों ने बाजार पर कब्जा कर लिया है और हाथों का हुनर धीरे-धीरे दम तोड़ रहा है. लोहार समाज से जुड़े बलराम मिस्त्री बताते हैं कि कभी दिल्ली, मुंबई तक यहां का बना सामान जाता था लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि रोजगार की तलाश में गांव के युवाओं को खुद दिल्ली, मुंबई पलायन करना पड़ रहा है.
पूर्वजों के हुनर को बचाने की मुहिम
पहले खेतों में उपयोग होने वाले किसानों के औजार बनाए जाते थे लेकिन अब किसान भी मशीनों का सहारा ले रहे हैं, जिसकी वजह से पुराने औजार का चलन धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है. गांव के कुछ लोहार परिवारों ने कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों की इस परंपरा को बरकरार रखने की इच्छा है, क्योंकि इसी काम से उनकी पहचान है लेकिन अच्छा बाजार नहीं मिलने की वजह से उन्हें दूसरे शहर की ओर पलायन करना पड़ रहा है.
हर साल ठंडी पड़ती जा रही है लोहारों की भट्ठियां
वहीं मनोहर शर्मा बताते हैं कि मशीनें सिर्फ लोहे को नहीं ढाल रही, बल्कि लोहारों की रोजी-रोटी भी निगल रही है. गांव की भट्ठियां ठंडी पड़ती जा रही है और पहचान धुएं की तरह उड़ रही है. वहीं ग्रामीण विक्रम शर्मा कहते हैं कि सरकारी योजनाएं कागजों तक सिमट गई हैं. पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ कुछ लोगों तक पहुंच पाया है लेकिन बहुसंख्यक परिवार आज भी इंतजार में है. यदि मशीनों के लिए आर्थिक सहयोग मिले तो गांव के लोग खुद अपने घरों में उत्पादन बढ़ा सकते हैं लेकिन फिलहाल मदद अभी दूर है.
जवाहर शर्मा याद दिलाते हैं कि यही लोहार समाज कभी महाराणा प्रताप के लिए हथियार बनाता था और आज विडंबना देखिए, सदियों बाद भी हालात जस के तस हैं. सम्मान इतिहास में रह गया, संघर्ष वर्तमान बन गया है. उन्होंने पीड़ा बताते हुए कहा कि झारखंड के लोहार, ओबीसी श्रेणी में आते हैं जबकि दूसरे राज्यों में लोहार जाति को एससी (SC) श्रेणी में रखा गया है. झारखंड में ओबीसी श्रेणी में रहने की वजह से लोहार जाति कई योजनाओं के लाभ से वंचित है.
इधर, महेश मिस्त्री बताते हैं कि यदि यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ी इस पेशे से दूर हो जाएगी. तब पतारडीह की पहचान भी खत्म हो जाएगी. गांव के 250 से ज्यादा परिवार इसी पेशे पर निर्भर हैं.
देवीपुर प्रखंड में लोहार बहुल गांवों के विकास को लेकर प्रशासन गंभीर है. पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ दिया गया है और ईटीवी भारत से मिली जानकारी के बाद पतारडीह गांव को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे: पीयूष सिन्हा, उपविकास आयुक्त
अब सवाल यही है कि पतारडीह की भट्ठियों में क्या फिर से आग जलेगी या ‘लौह नगरी’ सरकारी फाइलों में ही सिमटकर रह जाएगी. आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों से ही इस गांव की परंपरा और हुनर को जान पाएगी.
