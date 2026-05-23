ट्रांसफार्मर फुंकने से गुरुग्राम में बीच रास्ते बंद हुई रैपिड मेट्रो, पुल की रेलिंग पकड़ स्टेशन पहुंचे यात्री, कई सेक्टरों में ब्लैकआउट
शुक्रवार रात गुरुग्राम में सेक्टर-72 स्थित मुख्य बिजली घर का ट्रांसफार्मर अचानक फुंक गया. जिसके चलते रैपिड मेट्रो सेवा ठप हो गई.
Published : May 23, 2026 at 7:17 AM IST
गुरुग्राम: शुक्रवार रात गुरुग्राम में बड़ा बिजली संकट खड़ा हो गया. सेक्टर-72 स्थित मुख्य बिजली घर का ट्रांसफार्मर अचानक फुंक गया, जिसके बाद एक साथ 7 बिजली घर बंद पड़ गए. इसका असर सिर्फ घरों की बिजली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गुरुग्राम रैपिड मेट्रो की सेवा भी करीब दो घंटे तक ठप रही. हजारों यात्रियों को गर्मी और उमस के बीच भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
सेक्टर-72 का मुख्य ट्रांसफार्मर हुआ खराब: गुरुग्राम सेक्टर-72 में मौजूद 220 KVA का बड़ा बिजली घर शहर के बड़े हिस्से को बिजली सप्लाई करता है. इसी बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर अचानक फेल हो गया. ट्रांसफार्मर खराब होते ही पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो गई और एक के बाद एक 7 बिजली घर बंद हो गए.
इन सेक्टरों में रहा ब्लैकआउट: जिन बिजली घरों की सप्लाई प्रभावित हुई उनमें सेक्टर-15, सेक्टर-38, सेक्टर-44, सेक्टर-46, सेक्टर-52, सेक्टर-56 और मारुति का 66 KVA बिजली घर शामिल हैं. इन सबस्टेशनों से जुड़े इलाकों में देर रात तक अंधेरा छाया रहा.
रैपिड मेट्रो सेवा भी हुई प्रभावित: बिजली संकट का सबसे बड़ा असर गुरुग्राम रैपिड मेट्रो पर देखने को मिला. रोज हजारों यात्रियों को सफर कराने वाली रैपिड मेट्रो की सेवा करीब दो घंटे बंद रही. चलती मेट्रो बीच रास्ते में बंद हो गई. यात्री स्टेशनों पर फंसे रहे. भीषण गर्मी के बीच मेट्रो बंद होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं. ऑफिस से लौट रहे यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा, जिससे कई जगह ट्रैफिक दबाव भी बढ़ गया.
बहाली में लग सकते हैं 8 से 10 घंटे: बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक खराब हुए ट्रांसफार्मर को ठीक करने में करीब 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है. बिजली कटौती से सेक्टर-38 से लेकर सेक्टर-57 तक के बड़े इलाके प्रभावित हुए. इसके अलावा सेक्टर-15 पार्ट-1, सेक्टर-15 पार्ट-2 और सेक्टर-18 में भी पूरी तरह बिजली बंद हो गई. यानी गुरुग्राम का बड़ा हिस्सा इस संकट की चपेट में आ गया.
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