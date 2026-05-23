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ट्रांसफार्मर फुंकने से गुरुग्राम में बीच रास्ते बंद हुई रैपिड मेट्रो, पुल की रेलिंग पकड़ स्टेशन पहुंचे यात्री, कई सेक्टरों में ब्लैकआउट

blackout in gurugram ( ETV Bharat )