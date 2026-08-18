काला धन वोटरों की पसंद को प्रभावित करता है और लोकतंत्र को कमजोर करता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि चुनावी प्रक्रिया में अवैध धन का इस्तेमाल कानून के शासन, चुनावी निष्पक्षता को कमजोर करता है.
By Sumit Saxena
Published : August 18, 2026 at 7:48 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि काला धन लोकतंत्र को खोखला करता है. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब बाहरी प्रभावों से वोटरों की पसंद प्रभावित होती है, तो वह उनकी अपनी मर्जी नहीं रह जाती, बल्कि किसी और की पसंद उन पर थोप दी जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि चुनावी प्रक्रिया में गैर-कानूनी पैसे का इस्तेमाल कानून के शासन और चुनावों की निष्पक्षता को कमजोर करता है. कोर्ट ने चुनावों के दौरान गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे की बरामदगी से जुड़े आपराधिक मामलों की समय पर जांच और उन्हें जल्द निपटाने की पुरजोर वकालत की.
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने ये निर्देश तब जारी किए जब वे कर्नाटक हाई कोर्ट के 2015 के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे. हाईकोर्ट के उस आदेश में प्रतीक पारसरामपुरिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था.
बेंच ने कहा कि हर व्यक्ति का एक वोट, नीतियों के एक खास सेट के लिए दिखाए गए समर्थन को दर्शाता है. अगर अपनी बात कहने का यह एकमात्र मौका ही दूषित हो जाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र की मूल भावना यानी लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन ही खतरे में पड़ जाती है.
बेंच ने आसान शब्दों में कहा कि अगर लोगों की पसंद बाहरी कारकों से प्रभावित हो जाए, तो वह उनकी अपनी पसंद नहीं रह जाती, बल्कि यह किसी और की पसंद होती है जो उन पर थोपी जा रही होती है. बेंच ने कहा कि ये बाहरी कारक कई तरह के हो सकते हैं और इनमें से लगभग सभी के लिए शायद शांति और संतोष को छोड़कर, जो इस दुनिया में बाकी चीज़ों से अलग हैं, पैसे की जरूरत होती है.
कानून किसी व्यक्ति की पसंद पर बाहरी चीज़ों को थोपने की इजाजत नहीं देता है. जाहिर है, ऐसे में प्रभाव डालने के लिए छिपे हुए तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है. गलत तरीके से कमाया गया और घोषित न किया गया पैसा इसके लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य तरीकों में से एक है. इसे ही 'काला धन' कहा जाता है, इसमें कहा गया.
बेंच ने कहा कि पसंद करने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी चीज लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर कर सकती है, क्योंकि व्यक्ति की पसंद आज़ाद और बिना किसी दबाव के नहीं होती, बल्कि पैसे या किसी और तरह के फ़ायदे, या कभी सच्चे तो कभी गुमराह करने वाले वादों से प्रभावित होती है.
'चुनावी प्रक्रिया में काला धन - यानी वह मुद्दा जिस पर हम यहाँ बात कर रहे हैं - एक ऐसा पहलू है जो लोकतंत्र, कानून के शासन और खुद चुनावी प्रक्रिया को कमज़ोर करता है, बेंच ने कहा. बेंच ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाना भारत के चुनाव आयोग (ECI) की ज़िम्मेदारियों में से एक है. बेंच ने आगे कहा कि लोकतंत्र की इस सबसे अहम प्रक्रिया में इस तरह के गलत तरीके से कमाए गए पैसे का घूमना और उसे दूषित करना कोई नई बात नहीं है, और इस बात को बार-बार माना गया है.
बेंच ने कहा, 'पूरक हलफनामे में चुनाव आयोग ने एक बहुत अहम मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया है. इसमें कहा गया है कि चूंकि चुनाव के दौरान अपराधों पर मुकदमा चलाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, इसलिए राज्य में सरकार बदलने पर एकतरफा तरीके से केस वापस लेना एक समस्या वाली सच्चाई है.'
बेंच ने गौर किया कि चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान 3,87,430 एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें से सिर्फ 42.9 फीसदी (1,66,044) मामलों में ही सजा हुई, जबकि बाकी मामलों में ट्रायल या जांच अभी भी चल रही है.
कई निर्देश जारी करते हुए बेंच ने कहा, 'जब कैश या दूसरी संपत्ति जब्त की जाती है, तो जब्ती करने वाली अथॉरिटी को 24 घंटे के अंदर इसकी जानकारी जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट/सही अधिकार-क्षेत्र वाली अदालत को देनी होगी. साथ ही, जब्त किए गए कैश या संपत्ति और संदिग्ध चुनावी अपराध के बीच शुरुआती संबंध (prima facie nexus) बताते हुए लिखित कारण भी देने होंगे.'
बेंच ने कहा कि जब एफआईआर दर्ज की जाती है, तो जांच की जिम्मेदारी संभालने वाले जांच अधिकारी (IO) को एफआईआर दर्ज होने की तारीख से एक साल के अंदर जांच पूरी करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए. बेंच ने आगे कहा, 'अगर यह समय-सीमा पार हो जाती है, तो इसके कारण दर्ज किए जाएंगे और चुनाव आयोग को बताए जाएंगे.'
बेंच ने यह भी कहा कि संबंधित जिले के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस/डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस की मंज़ूरी के बाद, आईओ नोडल ऑफिसर के जरिए चुनाव आयोग को जांच के बारे में तिमाही स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगा. बेंच ने कहा कि जब स्टैटिक सर्विलांस टीमें (SST) चेकिंग के दौरान 10 लाख रुपये से ज़्यादा कैश पाती हैं, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स अधिकारियों को दी जानी चाहिए. चुनावों के बार-बार होने को ध्यान में रखते हुए, उम्मीदवारों/मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों को तेजी से निपटाने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए.
इसके लिए निर्देश दिया जाता है कि हाईकोर्ट अपनी-अपनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई और निपटारे के लिए विशेष कोर्ट तय कर सकते हैं,' बेंच ने कहा. 'चुनाव आयोग के हलफनामे में लोकसभा (2024) और विधानसभा चुनावों (2019-25) से जुड़े लंबित मामलों की जानकारी दी गई है, जिससे पता चलता है कि लंबित मामलों का प्रतिशत काफी ज़्यादा है. संबंधित कोर्ट को इन मामलों को जल्द से जल्द तार्किक नतीजे तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए,' बेंच ने आगे कहा.
पारसरामपुरिया बेल्लारी से 2014 के लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार थे और उन पर आरोप था कि उन्होंने वोटरों को रिश्वत देने के लिए भारी मात्रा में नकदी जमा की थी. हाईकोर्ट ने इस आधार पर एफआईआर रद्द कर दी कि शिकायत में यह नहीं बताया गया था कि आरोपी किसे रिश्वत देना चाहता था या उसने रिश्वत देने का क्या तरीका सोचा था.
अपील पर सुनवाई करते हुए बेंच ने चुनावों में काले धन के बड़े और व्यवस्थित मुद्दे की जांच करने के लिए कार्यवाही का दायरा बढ़ा दिया. बेंच ने कहा, 'चुनाव आयोग और संबंधित राज्य सरकारें इन निर्देशों के पालन की रिपोर्ट 18 नवंबर, 2026 या उससे पहले दाखिल करें.'