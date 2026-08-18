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काला धन वोटरों की पसंद को प्रभावित करता है और लोकतंत्र को कमजोर करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 7 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि काला धन लोकतंत्र को खोखला करता है. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब बाहरी प्रभावों से वोटरों की पसंद प्रभावित होती है, तो वह उनकी अपनी मर्जी नहीं रह जाती, बल्कि किसी और की पसंद उन पर थोप दी जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि चुनावी प्रक्रिया में गैर-कानूनी पैसे का इस्तेमाल कानून के शासन और चुनावों की निष्पक्षता को कमजोर करता है. कोर्ट ने चुनावों के दौरान गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे की बरामदगी से जुड़े आपराधिक मामलों की समय पर जांच और उन्हें जल्द निपटाने की पुरजोर वकालत की. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने ये निर्देश तब जारी किए जब वे कर्नाटक हाई कोर्ट के 2015 के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे. हाईकोर्ट के उस आदेश में प्रतीक पारसरामपुरिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था. बेंच ने कहा कि हर व्यक्ति का एक वोट, नीतियों के एक खास सेट के लिए दिखाए गए समर्थन को दर्शाता है. अगर अपनी बात कहने का यह एकमात्र मौका ही दूषित हो जाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र की मूल भावना यानी लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन ही खतरे में पड़ जाती है. बेंच ने आसान शब्दों में कहा कि अगर लोगों की पसंद बाहरी कारकों से प्रभावित हो जाए, तो वह उनकी अपनी पसंद नहीं रह जाती, बल्कि यह किसी और की पसंद होती है जो उन पर थोपी जा रही होती है. बेंच ने कहा कि ये बाहरी कारक कई तरह के हो सकते हैं और इनमें से लगभग सभी के लिए शायद शांति और संतोष को छोड़कर, जो इस दुनिया में बाकी चीज़ों से अलग हैं, पैसे की जरूरत होती है. कानून किसी व्यक्ति की पसंद पर बाहरी चीज़ों को थोपने की इजाजत नहीं देता है. जाहिर है, ऐसे में प्रभाव डालने के लिए छिपे हुए तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है. गलत तरीके से कमाया गया और घोषित न किया गया पैसा इसके लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्य तरीकों में से एक है. इसे ही 'काला धन' कहा जाता है, इसमें कहा गया. बेंच ने कहा कि पसंद करने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी चीज लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर कर सकती है, क्योंकि व्यक्ति की पसंद आज़ाद और बिना किसी दबाव के नहीं होती, बल्कि पैसे या किसी और तरह के फ़ायदे, या कभी सच्चे तो कभी गुमराह करने वाले वादों से प्रभावित होती है. 'चुनावी प्रक्रिया में काला धन - यानी वह मुद्दा जिस पर हम यहाँ बात कर रहे हैं - एक ऐसा पहलू है जो लोकतंत्र, कानून के शासन और खुद चुनावी प्रक्रिया को कमज़ोर करता है, बेंच ने कहा. बेंच ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाना भारत के चुनाव आयोग (ECI) की ज़िम्मेदारियों में से एक है. बेंच ने आगे कहा कि लोकतंत्र की इस सबसे अहम प्रक्रिया में इस तरह के गलत तरीके से कमाए गए पैसे का घूमना और उसे दूषित करना कोई नई बात नहीं है, और इस बात को बार-बार माना गया है.