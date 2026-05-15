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240 रुपये प्रति लीटर.. क्यों बिहार में बिक रहा सबसे महंगा पेट्रोल.. जानें

गया में पेट्रोल को लेकर त्राहिमाम: शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल 3 रुपया महंगा हो गया है, लेकिन गया में जो नजारा देखने को मिला, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं. पेट्रोल डीजल पंपों पर तेल तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बाहर में ब्लैक में तेल की उपलब्धता संभव है. भले ही सरकार ने प्रति लीटर 3 रुपए तेल की कीमत बढ़ाई हो लेकिन गयाजी में कालाबाजारी करने वालों ने पिछले दो दिनों से अपना रेट बढ़ा दिया है.

"अब मैं कैसे यहां से आगे जाऊंगा. मेरे साथ फैमिली भी है. ब्लैक में तेल लेना पड़ेगा. इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है. एक घंटा लाइन में लगकर मैंने गयाजी में पेट्रोल लिया, लेकिन वो भी 100 रुपए का ही मिला था." - ग्राहक

100 रुपए में क्या होगा?: एक और ग्राहक एक मोटर साइकिल पर पत्नी बेटी के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि उन्हें गयाजी में 2 पेट्रोल पंप में 100-100 रुपए का तेल मिला. इमामगंज से पहले ही पेट्रोल खत्म हो गया है, वो इमामगंज पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो यहां पर बोर्ड लगा था कि पेट्रोल नहीं है.

"शेरघाटी डोभी में कहीं पर तेल नहीं मिला है. इसपर प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या सही में पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गए हैं या फिर वो ब्लैक में बेचने के लिए तेल बचा कर रखे हुए हैं." - संजीव कुमार, ग्राहक

लिमिटेड तेल मिलने से परेशानी: एक ग्राहक संजीव कुमार बताते हैं, मैं अपनी कार से सिकरिया मोड़ पर स्थित पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए पहुंचा था, लेकिन यहां पर पता चला कि 500 रुपये से ज्यादा का तेल नहीं मिलेगा. अभी मुझे शहर में जाना है और फिर वहां से दूसरी जगह जाना है.

खुलेआम कालाबाजारी: सबसे हैरानी की बात ये है कि ये कोई चोरी छुपे गुप्त स्थान पर पेट्रोल ब्लैक में नहीं बेचे जा रहे थे, बल्कि मुख्य सड़क पर तेल बिक रहा था. इस रास्ते से पुलिस और अधिकारी गुजरते हैं.

वहां पर इन लोगों में भी कंपटीशन चल रहा है, कोई 140 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है तो कोई 160 रुपए लेकिन कहीं पर भी 140 रुपए से कम नहीं बेचा जा रहा है.

ब्लैक बेचने वालों में कंपटीशन: दिलचस्प बात ये भी है कि ब्लैक में तेल बेचने वालों के बीच भी कंपटीशन चल रहा है. इमामगंज शेरघाटी, बांके बाजार के क्षेत्रों में आप जिधर जाएंगे वहां पर लोग अपनी दुकान मकान या सड़क के किनारे बोतल में तेल रख कर टांगे हुए मिलेंगे, ताकि देख कर लोग वहां पहुंचे और खरीदें.

बड़े और छोटे डिब्बों में पेट्रोल: आस-पास ब्लैक में तेल बेचने वालों की कमी नहीं मिली, इमामगंज में तो पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर बाजाब्ता टोटो रिक्शा पर बड़े और छोटे डिब्बों में पेट्रोल रख कर बेचा जा रहा था. यहां पर दो तरह के रेट थे जिन्हें एक लीटर तेल लेना था उन्हें 240 रुपए लीटर और जिन्हें 5 लीटर तेल लेना था उन्हें 180 रुपए तेल दिए जा रहे थे.

"50 लीटर पेट्रोल लाए हैं. 5 दिन में 10-10 लीटर लिए थे. 240 रुपये प्रति लीटर बेच रहे हैं."- अवैध रूप से पेट्रोल बेचने वाला शख्स

टोटो रिक्शा में बेचा जा रहा पेट्रोल: जब ईटीवी की टीम पेट्रोल पंपों का मुआयना करने निकली तो देखा कि पंप खाली हैं और लोग सड़कों पर अवैध तरीके से बेचे जा रहे पेट्रोल को खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगे हैं. टोटो रिक्शा में दो शख्स पेट्रोल की कालाबाजारी कर रहे थे. एक टेबल में टोकरी रखकर उसमें बोतलों में डालकर पेट्रोल बेचा रहा था. जब उनसे इसका रेट पूछा गया तो उन्होंने 240 रुपये प्रति लीटर बताया.

गया: महिला ग्राहक: भइया पेट्रोल कैसे दे रहे हो? शख्स: 240 रुपया.. जी हां बिहार में कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं. गया में ईटीवी भारत संवाददाता सरताज अहमद ने कैमरे में ऐसी ही कुछ तस्वीरें कैद की हैं, जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए. टोटो रिक्शा में अवैध तरीके से पेट्रोल की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और पेट्रोल पंपों में सन्नाटा है.

पेट्रोल-डीजल की ब्लैक मार्केटिंग: हैरानी की बात तो ये है कि एक तरफ प्रशासन का दावा है कि पिछले कई महीनों से बड़े जार डब्बों में तेल पेट्रोल पंपों से नहीं दिए जा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंपों से कुछ कदम दूरी पर बाजाब्ता बड़े डब्बों से लेकर एक लीटर के बोतल में धड़ल्ले से पेट्रोल बेचा जा रहा है.

पेट्रोल पंप बंद- रमेश कुमार सिंह: जिला पेट्रोल पंप संचालन संगठन के कोषाध्यक्ष व पेट्रोल पंप मालिक रमेश कुमार सिंह के अनुसार सिर्फ गयाजी शहरी क्षेत्रों में लगभग 150 पेट्रोल पंप हैं, लेकिन उन में आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप तेल की उपलब्धता नहीं होने से बंद हो गए हैं. जो खुले हैं उनमें अधिकतर के यहां मोटर साइकिल में 100 रुपए यानि कि एक लीटर से भी कम पेट्रोल मिल रहा है.

"फोर व्हीलर में 500 रुपए के तेल यानी 4 लीटर तेल मिल रहे हैं. मगर आप किसी कालाबाजारी करने वालों के पास पहुंचेंगे तो उनके पास तेल की कोई कमी नहीं है. ग्राहकों को जितने लीटर की आवश्यकता है वो उतना ही डिमांड पूरी कर रहे हैं."- रमेश कुमार सिंह,कोषाध्यक्ष, जिला पेट्रोल पंप संचालन संगठन

टेबल पर सजी पेट्रोल की दुकान (ETV Bharat)

कंपनी वाले नहीं रिसीव कर कॉल: रमेश सिंह कहते हैं, मैने 2 दिन पहले ही 18000 लीटर तेल के लिए ड्राफ्ट लगाया है, लेकिन अब तक तेल देने की स्वीकृति कंपनी की ओर से नहीं मिली है. इसलिए मुझे भी मालूम नहीं है कि कब तक उनके पास और कितने तेल आएंगे. मेरा पेट्रोल पंप एचपी का है. कंपनी में फोन कर रहे हैं कोई काल तक रिसीव नहीं करता है.

मोदी जी बताएंगे.. क्यों है क्राइसिस : बस इस तरह समझ लें कि जिले में जितने तेल की खपत है, उसका एक ही हिस्सा तेल यहां के पंपों को मिल रहा है. ऐसे में तेल की डिमांड पूरी करना संभव नहीं है. तेल में कमी क्यों आई? इस सवाल पर वो कहते हैं कि ये तो मोदी जी बताएंगे. हम तो इतना जानते हैं कि मेरे यहां हर दिन लगभग 10000 लीटर तेल पेट्रोल डीजल की खपत थी, लेकिन अब उसका आधा भी नहीं मिल रहा है.

170 से 200 लीटर तेल की बिक्री: गयाजी शहर से बाहर निकलेंगे तो लगभग सभी पेट्रोल पंप बंद मिलेंगे. खासकर शेरघाटी इमामगंज में सभी पेट्रोल पंपों पर ताले लटके हुए थे. ईटीवी भारत की टीम जब शेरघाटी के क्षेत्रों में जहां से नेशनल हाईवे 2 और कई स्टेट हाइवे का गुजर हुआ है, वहां पर अधिकतर पेट्रोल पंप बंद पाए गए.

ब्लैक में कैसे मिल रहा है तेल?: एक और ग्राहक मो शमशेर आलम ने कहा कि पेट्रोल पंप तो बंद है, लेकिन ब्लैक में तेल मिल रहे हैं. सवाल तो यही है कि ब्लैक में तेल बेचने वालों के पास इतनी मात्रा में तेल कहां से आए. जिला आपूर्ति विभाग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए.

"मैं शेरघाटी से इमामगंज स्कूल के कार्य से आया था. अब मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है. पंप पर पहुंचे हैं तो पंप बंद है. मजबूरी में ब्लैक में ही तेल लेना पड़ेगा. भयावह स्थिति हो गई है."- मो शमशेर आलम, ग्राहक

ग्राहक लड़ने पर उतारू हो गए हैं: एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी नीरज कुमार कहते हैं कि यहां ग्राहक जो भी आ रहे हैं, उन्हें 100 रुपए का अगर तेल हम लोग दे रहे हैं तो वह लड़ने पर उतारू हो जाते हैं. उनके पंप पर कल से ही 100 के तेल देने शुरू किए गए हैं.

"कस्टमर तो लड़ रहे हैं लेकिन हम लोग बात सुनकर काम कर रहे हैं. हमारी भी मजबूरी है. हम लोग चाहते हैं कि जितना भी हमारे पास स्टॉक है उसमें यहां आने वाली सभी गाड़ियों में तेल मिले."- नीरज कुमार, पेट्रोल पंप कर्मचारी

क्या कहते हैं अधिकारी: जिले में तेल की कमी और ब्लैक में तेल बेचने के सवाल पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अशोक कुमार चौधरी कहते हैं की जिले में कंपनियों के द्वारा ही तेल में 50% की कटौती कर दी गई है. इसलिए पंपों पर तेल कम मिल रहे हैं, लेकिन जहां तक बात ब्लैक में बेचने की है तो वह इस संबंध में सभी मार्केटिंग अधिकारियों एमओ को आदेश देंगे.

"हम ऐसे लोगों के विरुद्ध करवाई निश्चित रूप से करेंगे. पेट्रोल पंपों की भूमिका पर भी जांच होगी कि क्या वह जानबूझकर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं. इस संबंध में आज ही पेट्रोल पंपों के मालिकों और कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी."- अशोक कुमार चौधरी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी

पटनावासियों में गहरी नाराजगी: वहीं राजधानी पटना में डीजल अब ₹3 रुपेय 14 पैसे महंगा हो गया है तो पेट्रोल 3 रुपये 35 पैसा महंगा हो गया है. पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ाने को लेकर राजधानी पटना के लोगों में नाराजगी दिखने को मिली. लोगों का साफ-साफ कहना है कि पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी और जनता के लिए यह सब ठीक नहीं है.

"सरकार ने पेट्रोल का मूल्य डीजल का मूल्य बढ़ाया है. यह कहीं से भी उचित नहीं है. अन्य वस्तु भी महंगी होगी, महंगाई बढ़ेगी."-मोहम्मद रियाज आलम, पटना निवासी

महंगाई बढ़ते जा रही है: वहीं पटना के रविंद्र कुमार का कहना है कि सरकार अगर चाहती तो पेट्रोल डीजल के मूल्य पर नियंत्रण रख सकती थी, लेकिन यह मूल्य बढ़ता चला जा रहा है. गैस का भी दाम कुछ दिन पहले बढ़ा था.

"महंगाई बढ़ रही है. यह कहीं से भी देश के लिए ठीक नहीं है. आम जनता निश्चित तौर पर परेशान होगी. सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए कि खाने-पीने का जो सामान हो वह महंगा नहीं हो."- रविंद्र कुमार, पटना निवासी

डिब्बों, बोतलों में पेट्रोल बेचना कानूनन अपराध: भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और भंडारण सख्त नियमों के अधीन है. बिन लाइसेंस के पेट्रोल बेचना या अवैध भंडारण करना अपराध माना जाता है.

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