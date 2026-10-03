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जम्मू में बीएल संतोष ने भाजपा नेताओं के साथ की बैठक, पार्टी को और मजबूत करने पर जोर

जम्मू में बीएल संतोष ने भाजपा नेताओं के साथ की बैठक, पार्टी को और मजबूत करने पर जोर ( ETV Bharat )

जम्मू: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शनिवार को जम्मू में बैठक की. इस बैठक का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी को और मजबूत करना और कश्मीर तथा जम्मू, दोनों इलाकों में समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंचना है.

इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने की. भाजपा महासचिव तरुण चुघ, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष सत शर्मा, विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी पदाधिकारी और अन्य लोग बैठक में शामिल हुए. बैठक में शामिल हुए बीजेपी के एक नेता ने ईटीवी भारत को बताया कि बीएल संतोष ने सभी नेताओं को केंद्र शासित प्रदेश के हर कोने में पार्टी को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करने वाला भाषण दिया. संतोष की बात दोहराते हुए बीजेपी नेता ने कहा, "पार्टी पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही है और केंद्र शासित प्रदेश के हर हिस्से में दिखाई दे रही है, जो एक बड़ी उपलब्धि है. हमें अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर समाज के हर वर्ग तक पहुंचना होगा." बीजेपी ने एक कोर ग्रुप की बैठक भी की, जिसमें उमर अब्दुल्ला सरकार के अनुच्छेद 370 और 1953 से पहले की स्थिति का मुद्दा उठाने की धारणा का मुकाबला करने और हर जगह सरकार का विरोध करने के निर्देश दिए गए. कोर ग्रुप को बताया गया कि "अनुच्छेद 370 अब पुरानी बात हो चुकी है और इसलिए इसे बहाल नहीं किया जा सकता. राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है और सही समय आने पर जम्मू-कश्मीर को यह दर्जा वापस दिया जाएगा." भाजपा महासचिव तरुण चुघ (ETV Bharat)