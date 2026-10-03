जम्मू में बीएल संतोष ने भाजपा नेताओं के साथ की बैठक, पार्टी को और मजबूत करने पर जोर
जम्मू में हुई बीजेपी की बैठक में बीएल संतोष, तरुण चुघ, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, सत शर्मा और अन्य नेता शामिल हुए.
Published : October 3, 2026 at 10:44 PM IST
जम्मू: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शनिवार को जम्मू में बैठक की. इस बैठक का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी को और मजबूत करना और कश्मीर तथा जम्मू, दोनों इलाकों में समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंचना है.
इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने की. भाजपा महासचिव तरुण चुघ, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष सत शर्मा, विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी पदाधिकारी और अन्य लोग बैठक में शामिल हुए.
बैठक में शामिल हुए बीजेपी के एक नेता ने ईटीवी भारत को बताया कि बीएल संतोष ने सभी नेताओं को केंद्र शासित प्रदेश के हर कोने में पार्टी को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करने वाला भाषण दिया. संतोष की बात दोहराते हुए बीजेपी नेता ने कहा, "पार्टी पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रही है और केंद्र शासित प्रदेश के हर हिस्से में दिखाई दे रही है, जो एक बड़ी उपलब्धि है. हमें अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर समाज के हर वर्ग तक पहुंचना होगा."
बीजेपी ने एक कोर ग्रुप की बैठक भी की, जिसमें उमर अब्दुल्ला सरकार के अनुच्छेद 370 और 1953 से पहले की स्थिति का मुद्दा उठाने की धारणा का मुकाबला करने और हर जगह सरकार का विरोध करने के निर्देश दिए गए.
कोर ग्रुप को बताया गया कि "अनुच्छेद 370 अब पुरानी बात हो चुकी है और इसलिए इसे बहाल नहीं किया जा सकता. राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है और सही समय आने पर जम्मू-कश्मीर को यह दर्जा वापस दिया जाएगा."
इस बीच, पत्रकारों से बात करते हुए तरुण चुघ ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान देने के बजाय अनुच्छेद 370 और स्वायत्तता जैसे मुद्दों को उठाने के लिए निशाना साधा. चुघ ने कहा, "उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा उठाया है. राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में वादा कर चुके हैं कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा."
उन्होंने आगे कहा, "उमर अब्दुल्ला को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 'तू इधर-उधर की न बात कर, यह बता काफिला किसने लूटा'. आप अपने वादे क्यों पूरे नहीं कर पाए? बहनें अभी भी इंतजार कर रही हैं, लोग विकास का इंतजार कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अपना फर्ज भूल गई हैं."
चुघ ने कहा, "अगर जम्मू-कश्मीर में विकास हुआ है या रेलवे एक नए स्तर पर पहुंची है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण है. लेकिन दूसरी ओर, उमर अब्दुल्ला सरकार सबसे अक्षम सरकार है. प्रधानमंत्री मोदी के समय में जम्मू-कश्मीर पर्यटन की राजधानी बन गया, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार के नीतिगत पक्षाघात के कारण यह पिछड़ गया है. अगर वर्तमान में कुछ काम हो रहा है, तो वह भारत सरकार के फंड, नीतियों और योजनाओं के कारण है."
जम्मू-कश्मीर में भाजपा की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में लगातार मजबूत हो रही है और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ रहे हैं, जिससे यह और अधिक मजबूत होगी. चुघ ने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद की रक्षक है.
बीजेपी की बैठक में प्रदेश इकाई के निवर्तमान राज्य महासचिव (संगठन) अशोक कौल को विदाई भी दी गई.
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