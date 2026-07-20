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हरिद्वार में गरजे राकेश टिकैत, कहा- 'जब सरकार तक आवाज नहीं पहुंचती तो होते हैं आंदोलन'

हरिदार में राकेश टिकैत ( फोटो- ETV Bharat )