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बदरीनाथ में बीकेटीसी के कर्मचारियों का अनशन शुरू, समान वेतन की मांग

बदरीनाथ में क्रमिक अनशन शुरू ( ETV Bharat )

बीकेटीसी) के अधीन कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा. अस्थायी कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 15 से 20 वर्षों से बदरीनाथ, केदारनाथ सहित मंदिर समिति के अधीनस्थ अन्य मंदिरों में सेवाएं दे रहे हैं. इसके बावजूद उनकी नियमितीकरण और वेतन संबंधी मांगें अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें अपने भविष्य और वेतन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है.