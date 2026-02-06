केदारनाथ के लिए मांगी गई पैरामिलिट्री फोर्स, सेटलाइट फोन की भी डिमांड, केंद्र को भेजा गया पत्र

ETV Bharat / bharat

केदारनाथ धाम (ETV Bharat)
Published : February 6, 2026 at 7:20 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में हिंदुओं के पवित्र चारधाम में एक केदारनाथ धाम में यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर इस बार केंद्र से पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड की गई है. बदरी-केदार मंदिर समिति ने इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है.

दरअसल, सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए उत्तराखंड के चारधाम एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है. यही वजह है कि हर साल करोड़ों की संख्या में यात्रा सीजन के दौरान तीर्थ यात्री उत्तराखंड के इन चारों धामों में पहुंचते हैं. चारधामों में से केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है, जहां पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते है. इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है.

केदारनाथ के लिए मांगी गई पैरामिलिट्री फोर्स (ETV Bharat)

वैसे तो चारधाम में भक्तों की भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार की पुलिस और आईटीबीपी को क्राउड मैनेजमेंट और भक्तों सुरक्षा के लिए हर साल तैनात किया जाता है, लेकिन इस बार बदरी-केदार मंदिर समिति ने विशेष तौर पर पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की है. इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि केदारनाथ धाम में सुरक्षा इंतजामों को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया है.

उन्होंने कहा कि देश और दुनिया से हर साल लाखों की संख्या में लोग उत्तराखंड के इन चारों धामों में अपनी आस्था की वजह से पहुंचते हैं. हर साल तीर्थ यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इस तरह से यह धाम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और धामों के भक्तों के सरल दर्शन की व्यवस्थाओं को लेकर समय-समय पर राज्य पुलिस के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्स की जरूरत महसूस की गई है.

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि इस संबंध में प्रदेश की धामी सरकार से भी उनकी बातचीत हुई है. उनके द्वारा केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को भी पत्र भेजा गया है. राज्य सरकार इन चारों धामों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है. इसके अलावा यात्रा मार्गों पर भी पैरामिलिट्री फोर्स एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार समीक्षा कर रही है. जल्द ही संबंध में कार्रवाई भी देखने को मिलेगी. उन्होंने कहा कि यात्रियों और मंदिर परिसर की सुरक्षा को देखते हुए इस दिशा में समय रहते कदम उठाने होंगे कि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होनी चाहिए.

विपरित परिस्थियों के लिए मांगा सेटेलाइट फोन: इसके अलावा बीकेटीसी ने सरकार के दो सैटेलाइट फ़ोन की भी मांग की है. इसके पीछे की वजह भी बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताई. उन्होंने कहा कि जिस तरह से साल 2013 में केदारनाथ घाटी में भीषण आपदा आई थी और वहां पर लंबे समय तक लोगों को पता नहीं चल पाया था कि क्या हुआ है. ऐसे समय में कम्युनिकेशन का सबसे सटीक साधन सैटेलाइट फ़ोन ही है.

इसके अलावा केदारनाथ धाम के 16 किमी लंबे पैदल ट्रैक पर एक ऐसी जगह है, जो मुख्य मार्ग से कटी हुई है. किसी भी विपरीत परिस्थितियों में वहां पर कम्युनिकेशन की व्यवस्था रहे, इसको लेकर भी विचार किया जा रहा है. यही वजह है कि आज समय की मांग के अनुसार वहां पर मंदिर समिति के पास सैटेलाइट फोन होना जरूरी है, ताकि कभी भी कोई इस तरह की दुर्घटना हो तो तुरंत कम्युनिकेशन किया जा सके.

