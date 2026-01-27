ETV Bharat / bharat

चारधाम में गैर हिंदू एंट्री बैन, क्या सामने आएंगी संवैधानिक अड़चनें? BKTC अध्यक्ष से जानिए

चारधाम में गैर हिंदुओं पर बैन को लेकर क्या है प्लान, क्या खड़ी होगी संवैधानिक अड़चन?बदरी केदार मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से खास बातचीत

BKTC Chairman Hemant Dwivedi
हेमंत द्विवेदी से खास बातचीत (फोटो- ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 27, 2026 at 8:43 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

धीरज सजवाण

देहरादून: उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का मामला सुर्खियों में है. ऐसे में बीकेटीसी के इस फैसले के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं. इससे पहले गंगा सभा ने हरिद्वार कुंभ 2027 में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने की बात कही थी. जिसके बाद मामला चारधाम और इससे जुड़े मंदिरों तक पहुंच गया. वहां भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठाई गई.

वहीं, अब बदरी केदार मंदिर समिति के बाद यमुनोत्री और गंगोत्री के पंडा पुरोहितों ने भी इस मामले में अपना समर्थन दिया है. उन्होंने उत्तराखंड के चारों धामों में हिंदू धर्म न मानने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. लिहाजा, इस पूरे मामले पर बदरी केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

बदरी केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से खास बातचीत (वीडियो- ETV Bharat)

उनसे जाना कि इस फैसले के पीछे की वजह क्या है? इस फैसले को धरातल पर कैसे उतारेंगे और इसके क्या कुछ दूरगामी परिणाम होंगे? चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध के पीछे क्या है आधार है? इस पर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अपना जवाब दिया.

Yamunotri Dham
यमुनोत्री धाम (फाइल फोटो- X@DIPR_UK)

"केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रतिबंध को लेकर जो बात की जा रही है, वो आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित सनातन धर्म की परंपराओं और आस्था के अनुरूप की जा रही है और इसमें कुछ भी नया नहीं है."- हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बदरी केदार मंदिर समिति

हेमंत द्विवेदी ने कहा कि जहां तक इस बात पर जोर देने की बात है तो जिस तरह से पिछले चार सालों में बीजेपी सरकार में यह देखने को मिला है कि कुछ सनातन विरोधी ताकतें, लैंड जिहाद, अवैध मजार या अन्य तरह की गतिविधियों बड़ी संख्या में सामने निकल कर आई है. लिहाजा, सरकार ने इस दिशा में कड़ा कदम उठाया है.

BKTC Chairman Hemant Dwivedi
बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी (फोटो- ETV Bharat)

"उत्तराखंड में आगे अर्धकुंभ होने जा रहा है. इससे पहले गंगा सभा ने इस बात को उठाया था. जिसके बाद यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर का संचालन करने वाली समिति ने भी माना कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए. बदरी केदार मंदिर समिति पहले से ही इस विषय को लेकर उठा रही थी. ऐसे में चारों धामों में मौजूद पंडा पुरोहित, सभी धर्मावलंबियों और स्टेक होल्डर्स से चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया गया है."- हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बीकेटीसी

क्या इस फैसले में है कोई संवैधानिक अड़चन, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं सिख: चारों धामों में गैर हिंदुओं को वर्जित करने का फैसला तो मंदिर समिति अपने बोर्ड बैठक में लेने जा रही है, लेकिन इस संवैधानिक फ्रेम वर्क में धरातल पर कैसे उतारा जाएगा या फिर इस फैसले को संवैधानिक रूप से कैसे ऑपरेशनल किया जाएगा? इसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

इस फैसले के बाद कांग्रेस ने सवाल किया कि उत्तराखंड के राज्यपाल तो हिंदू नहीं है, वो एक सिख समुदाय से आते हैं. इन तमाम सवालों पर जवाब देते हुए बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि 'हमें इस मामले के संवैधानिक पहलू को समझने के लिए संविधान के आर्टिकल 25 के अनुच्छेद 25 (2) का (b) को देखने की जरूरत है.' उन्होंने कहा 'संविधान का यह नियम कहता है कि सिख, बौद्ध और जैन हिंदू धर्म के अंतर्गत माने जाएंगे.'

"जिन लोगों की सनातन धर्म में आस्था हो और वो चारों धामों की यात्रा के महत्व को समझते हैं, उनका पूरी तरह से स्वागत हैं, लेकिन जो लोग अराजकता फैलाने और बिना किसी धार्मिक आस्था के यहां पर पहुंचते हैं, जो कि पिछले कुछ सालों में सामने भी आया है. चार धामों में लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे में समय की मांग को देखते हुए इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों को प्रतिबंधित करना जरूरी है."- हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बीकेटीसी

सारा अली खान और विदेशी यात्रियों के एंट्री, विदेशी दान पर भी सवाल: हर साल उत्तराखंड में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी चारों धामों के दर्शन के लिए आते हैं. इसमें से एक नाम बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि सारा अली खान का है. जो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है और वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं. ऐसे में क्या मंदिर समिति उन पर भी प्रतिबंध लगाएगी?

इसके अलावा बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक हर साल उत्तराखंड का रुख करते हैं. एक बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी राज्य में आता है. इस तरह के फैसलों के बाद इस सारे पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में हेमंत द्विवेदी का कहना है कि 'ये जो चारधाम है, यह आदि शंकराचार्य की ओर से स्थापित की गई पौराणिक परंपरा के अनुसार सनातन धर्म का एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार है.'

Gangotri Dham
गंगोत्री धाम (फाइल फोटो- X@DIPR_UK)

'यही वजह है कि पहले से ही इस संबंध में सभी नियम इन धामों में बने हुए हैं. बस उन्ही नियमों का पालन करवाया जा रहा है.' उन्होंने कहा कि 'वो स्पष्ठ तौर पर कह रहें है कि सनातन की इन परंपराओं को समझेगा और उसमें आस्था रखेगा, वो खुद में सनातनी हुआ, उसके लिए कोई रोक नहीं है, यह केवल अराजक तत्वों के लिए बाध्यकारी होगा.'

ओवर क्राउड यात्रा पर नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम, 'हेला गाइज...' पर भी रहेगी नजर: चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश और सनातन में आस्था न रखने वाले लोगों पर लगातार किए जा रहे नियंत्रण के पीछे बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि हर साल चारों धामों में आने वाले यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है.

Kedarnath Dham
केदारनाथ धाम (फाइल फोटो- X@DIPR_UK)

ऐसे में बड़ी संख्या में वो लोग जो वास्तविक धार्मिक और पौराणिक महत्व और आस्था के साथ यात्रा करते हैं, उन्हे इस ओवर क्राउड की चुनौती से गुजरना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि 'चारों धामों में आने वाले काफी संख्या में ऐसे लोग भी होते हैं, जो कि तीर्थाटन नहीं बल्कि, पर्यटन के लिए यहां आते हैं. हमें यात्रा में वास्तविक श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए तीर्थाटन और पर्यटन को अलग-अलग दृष्टि से देखना होगा.'

"चारधाम आने वाले यात्रियों में ज्यादा संख्या उन युवाओं की भी होती है, जो केवल सैर सपाटा और ब्लॉगिंग के लिए यहां आते हैं. इन सभी पर अब मंदिर समिति धीरे-धीरे नियंत्रण करने जा रही है. क्योंकि, हमारे पास संसाधन सीमित हैं और यात्री लगातार बढ़ते जा रहे हैं."- हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बीकेटीसी

चारधाम अब नहीं बनेंगे टीआरपी पॉइंट, प्रतिबंधित होगी रील-ब्लॉगिंग: बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में केदारनाथ युवाओं के लिए एक ट्रेडिंग लोकेशन बन गया है. सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग रील में केदारनाथ एक टीआरपी पॉइंट बन चुका है. इस पर नियंत्रण पाने के लिए मंदिर समिति सख्त कदम उठाने जा रही हैं.

Badrinath Dham
बदरीनाथ धाम (फाइल फोटो- X@DIPR_UK)

"केदारनाथ में काफी संख्या में आने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर और फोटोग्राफर की वजह से जो लोग धार्मिक आस्था के साथ दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इसे देखते हुए अब केदारनाथ और बदरीनाथ में एक सीमित सीमा तक इन सभी को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा."- हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बीकेटीसी

बदरीनाथ-केदारनाथ में यहां से आगे मोबाइल और कैमरा ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध: इसके अलावा उन्होंने बताया कि बदरीनाथ धाम में सिंह द्वार से आगे और केदारनाथ धाम में मंदिर प्रांगण में मोबाइल व ब्लॉगिंग कैमरे प्रतिबंधित रहेगा. कपाट खुलने और बंद होने के समय मुख्य मीडिया के प्रमाणित पास बनवाएं जाएंगे.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

चारधाम में गैर हिंदुओं पर बैन
BKTC CHAIRMAN HEMANT DWIVEDI
बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी
DEHRADUN NON HINDU BAN TEMPLES
NON HINDU ENTRY BAN CHAR DHAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.