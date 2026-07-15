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चढ़ावा चोरी: सबूतों के साथ गणेश गोदियाल पर संगीन आरोप, बदरी-केदार में बहस की चुनौती, हमलावर हुए हेमंत द्विवेदी

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर हेमंत द्विवेदी का अब गणेश गोदियाल पर पलटवार, जारी किए गोदियाल से जुड़े कई दस्तावेज, बहस की भी दी चुनौती.

BKTC Chairman Hemant Dwivedi
बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 6:42 PM IST

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देहरादून: बदरीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले पर बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आमने सामने आ गए हैं. गणेश गोदियाल भी पूर्व में बीकेटीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं. ऐसे में दोनों ही एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं. एक दिन पहले जहां गोदियाल ने द्विवेदी को लाइव डिबेट के लिए आमंत्रित किया था, वहीं इसी कड़ी में आज हेमंत द्विवेदी ने गणेश गोदियाल के तमाम आरोपों का जवाब दिया.

हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बदरीनाथ धाम चढ़ावा हेराफेरी मामले में आरोपी के खिलाफ खुद मंदिर समिति ने मुकदमा दर्ज कराया है. मामले में दोषी को कानून के अनुसार सजा मिलेगी. साथ ही उन्होंने गणेश गोदियाल पर उनके कार्यकाल में फर्जी नियुक्ति करने के आरोप लगाए. उन्होंने सबूत के तौर पर दस्तावेज भी पेश किए. इतना ही नहीं, उन्होंने गोदियाल को बदरीनाथ या केदारनाथ धाम में खुली बहस की चुनौती भी दी.

दरअसल, इन दिनों बदरी केदार मंदिर समिति की ओर से संचालित बदरीनाथ धाम में दान चोरी का मामला सियासत का अखाड़ा बना हुआ है. इस मामले पर वर्तमान बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं. इसी के तहत गणेश गोदियाल ने 14 जुलाई को देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत द्विवेदी का इस्तीफा मांगा था.

BKTC Chairman Hemant Dwivedi
बदरी केदार मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

हेमंत द्विवेदी पर बरसे थे गणेश गोदियाल: गणेश गोदियाल का कहना था कि खुद को आरोपों से बचाने के लिए हेमंत द्विवेदी उनके कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं. अपने पापों को छिपाने के लिए उन पर आरोप लगाए हैं. ऐसे में उन पर जो आरोप लगे हैं, उसको सिद्ध करने की जिम्मेदारी सरकार की है.

इस दौरान गणेश गोदियाल ने कुर्सी दिखाते हुए कहा था कि,

बगल में कुर्सी लगी है, लेकिन वो (हेमंत द्विवेदी) नहीं आए, इसलिए सभी बातों पर बयान दे रहा हूं. अगर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी उन्हें बुलाते हैं, तो वो जरूर जाएंगे, लेकिन उनको कुछ दिन पहले इसकी जानकारी देनी होगी.

हेमंत द्विवेदी ने भी किया पलटवार: वहीं, एक दिन बाद यानी 15 जुलाई को बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने देहरादून स्थित मंदिर समिति के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बदरीनाथ धाम चढ़ावा हेराफेरी प्रकरण को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मंदिर समिति पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

जिस व्यक्ति पर चढ़ावे में हेराफेरी का आरोप है, उसके खिलाफ FIR खुद बीकेटीसी ने दर्ज कराई थी और वर्तमान में आरोपी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल में है. मामले की विभागीय जांच पूरी होने के बाद उच्चस्तरीय जांच भी जारी है, जिससे पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष पड़ताल हो सके.
- हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, BKTC-

चढ़ावा हेराफेरी मामले में किसी को नहीं मिलेगी राहत: हेमंत द्विवेदी ने कहा कि भगवान बदरीविशाल और बाबा केदार से जुड़े मामलों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है. दोनों धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं और यहां मिलने वाला चढ़ावा श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक होता है. ऐसे में किसी भी प्रकार की अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी को स्वीकार नहीं किया जा सकता.

मंदिर समिति ने शुरुआत से ही मामले को गंभीरता से लिया और जैसे ही अनियमितता की जानकारी मिली, तत्काल कानूनी कार्रवाई की गई. इस पूरे प्रकरण में तथ्य सामने लाने और दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है. जांच पूरे तथ्य और गहराइयों के साथ होगी. कानून अपना काम कर रहा है और जांच एजेंसियां भी विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं.
- हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, BKTC-

हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यह मामला किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि धार्मिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

चढ़ावा चोरी के आरोपी प्रमोद नौटियाल को नियम विरुद्ध जाकर नियुक्त करने वाले गणेश गोदियाल: प्रेस वार्ता के दौरान बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस संवेदनशील मामले को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है.

द्विवेदी ने कहा कि जिस कर्मचारी को लेकर आज सवाल उठाए जा रहे हैं, उसकी अस्थायी नियुक्ति और बाद में वैयक्तिक सहायक के रूप में नियुक्ति कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुई थी. ऐसे में कांग्रेस नेताओं को पहले अपने कार्यकाल के निर्णयों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर चर्चा करने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

उन्होंने कहा कि जनता के सामने वास्तविक तथ्य रखने के बजाय भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है. यदि किसी के पास ठोस तथ्य हैं, तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन बिना आधार के आरोप लगाकर धार्मिक संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है.

गोदियाल के कार्यकाल में मंदिर समिति के पैसों की हुई बंदरबांट: हेमंत द्विवेदी ने गणेश गोदियाल के बीकेटीसी अध्यक्ष रहने के समय हुए कुछ खर्चों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि-

  • साल 2012 से 2018 के बीच गोदियाल के कार्यकाल में मंदिर समिति के संसाधनों का उपयोग उन कार्यों में किया गया, जिन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होनी चाहिए.
  • बिनसर मंदिर चौथान (पौड़ी) के निर्माण के लिए लगभग चार करोड़ रुपए खर्च किए गए.
  • प्रतापनगर क्षेत्र में निजी भूमि तक सड़क निर्माण पर नौ लाख रुपए खर्च किए गए.
  • एक निजी फर्म को डाक्यूमेंट्री निर्माण के लिए मंदिर समिति के कोष से करीब 12 लाख रुपए दिए गए.
  • पोखरी क्षेत्र स्थित एक मंदिर के जीर्णोद्धार पर भी मंदिर समिति की निधि से धनराशि खर्च की गई. जबकि, संबंधित मंदिर बीकेटीसी के अधीनस्थ मंदिरों की सूची में शामिल नहीं था.

उन्होंने कहा कि इन मामलों को लेकर भी जनता के सामने तथ्य आने चाहिए. ताकि, यह स्पष्ट हो सके कि मंदिर समिति के संसाधनों का उपयोग किन परिस्थितियों में और किस उद्देश्य से किया गया?

गणेश गोदियाल को दी खुली बहस की चुनौती: बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने गणेश गोदियाल को एक बार फिर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी. उन्होंने कहा कि यदि गोदियाल चाहें तो बदरीनाथ या केदारनाथ धाम के पवित्र परिसर में खुली चर्चा के लिए आ सकते हैं. वहां दोनों पक्ष अपने-अपने कार्यकाल और निर्णयों से जुड़े तथ्यों को जनता के सामने रख सकते हैं.

उन्होंने कहा कि यह विषय केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का है. मंदिर समिति के कामकाज, परंपराओं और संसाधनों के उपयोग को लेकर यदि किसी के मन में कोई सवाल है, तो उसका जवाब तथ्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए. धार्मिक संस्थाओं को राजनीतिक विवादों से दूर रखते हुए पारदर्शी व्यवस्था को मजबूत करना सभी की जिम्मेदारी है.

Congress State President Ganesh Godiyal
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल (फाइल फोटो- ETV Bharat)

चारधाम विकास कार्यों का भी किया उल्लेख: प्रेस वार्ता में हेमंत द्विवेदी ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चारधाम क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण परियोजना और बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों ने देश-विदेश में चारधाम की पहचान को नई ऊंचाई दी है.

श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार आधारभूत ढांचे को मजबूत किया गया है. उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना, बेहतर सड़क संपर्क और परिवहन सुविधाओं में सुधार का सीधा असर चारधाम यात्रा पर दिखाई दे रहा है. जिसका लाभ लाखों श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को मिल रहा है.

हर साल काफी संख्या में श्रद्धालु धामों तक पहुंच रहे हैं, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है. इसके साथ ही स्थानीय व्यापार, होटल व्यवसाय, परिवहन और स्वरोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार भी बन चुकी है.

हेमंत द्विवेदी ने आगे कहा कि बदरीनाथ और केदारनाथ धाम सनातन संस्कृति, आस्था एवं परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को इन धामों की गरिमा बनाए रखने के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार और मंदिर समिति का लक्ष्य धामों का संरक्षण, विकास और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

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