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राम मंदिर चंदा चोरी की घटना से सतर्क हुआ BKTC, अपने 47 मंदिरों में दान-चढ़ावे में पारदर्शिता के निर्देश

बीकेटीसी ने पत्र जारी कर अधिकारियों-कर्मचारियों को पारदर्शिता से काम करने को कहा: गुरुवार को जारी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्तमान में अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में दान और चढ़ावे के संबंध में मीडिया के माध्यम से गबन जैसी खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में भविष्य में किसी प्रकार की शिकायत या विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है. सीईओ की ओर से जारी निर्देश सभी दान एवं भेंट गणना स्थलों, लेखा अनुभाग, खजाना, विश्राम गृहों और पूजा काउंटरों पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भेजे गए हैं. पत्र में कहा गया है कि मंदिरों को प्राप्त होने वाली धनराशि, सामग्री या अन्य प्रकार के चढ़ावे के संरक्षण और रख-रखाव में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. साथ ही सभी प्राप्तियों का नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से लेखा-जोखा रखा जाए.

राम मंदिर चंदा चोरी से बीकेटीसी सतर्क: अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर उठे विवाद के बीच बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने अपने अधीनस्थ मंदिरों में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं. समिति के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) सोहन सिंह रांगड़ की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में मंदिरों में प्राप्त होने वाले दान, चढ़ावे, भेंट, किराए और अन्य आय के रख-रखाव तथा लेखा-जोखा में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

देहरादून: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद देश-दुनिया में सुर्खियां बना हुआ है. अब तक 8 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं. एसआईटी मामले की सघन जांच कर रही है. मंदिर के ट्रस्टियों से भी पूछताछ की जा रही है. उत्तराखंड में चारधाम के साथ करीब 52 मंदिरों की व्यवस्था देखने वाली बीकेटीसी यानी बदरी-केदार मंदिर समिति ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद से सबक लिया है. समिति के सीईओ ने इस संबंध में एक लेटर जारी किया है.

प्रभारी अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश: मंदिर समिति ने संबंधित प्रभारी अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं. पत्र के अनुसार प्रत्येक प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि दान और चढ़ावे से जुड़ी समस्त प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित हो तथा आय और सामग्री का रिकॉर्ड अद्यतन रखा जाए. समिति का मानना है कि पारदर्शी व्यवस्था न केवल श्रद्धालुओं के विश्वास को मजबूत करती है, बल्कि किसी भी तरह के विवाद और आरोपों से भी बचाती है. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता, गड़बड़ी या शिकायत सामने आती है, तो संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इससे साफ संकेत मिलता है कि बीकेटीसी दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई के पक्ष में नहीं है.

बीकेटीसी के अधीन आने वाले मंदिरों को हर साल मिलता है करोड़ों का चढ़ावा: गौरतलब है कि बदरीनाथ और केदारनाथ धाम सहित मंदिर समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में हर वर्ष करोड़ों रुपये का दान और चढ़ावा प्राप्त होता है. चारधाम यात्रा के दौरान यह राशि और अधिक बढ़ जाती है. ऐसे में दान राशि और अन्य प्राप्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बनाए रखना समिति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. समिति की ओर से जारी यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब देशभर में धार्मिक संस्थानों में प्राप्त होने वाले दान और चढ़ावे की पारदर्शिता को लेकर चर्चा तेज है.

अयोध्या जैसे विवाद से बचने के लिए उठाया कदम: माना जा रहा है कि अयोध्या से जुड़ी खबरों के बाद बीकेटीसी ने एहतियातन यह कदम उठाया है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के आरोप या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो और श्रद्धालुओं का विश्वास बरकरार रहे. बीकेटीसी के इस आदेश की प्रतिलिपि बदरीनाथ और केदारनाथ के प्रभारी अधिकारियों, थाली भेंट प्रभारी, लेखाकार एवं खजांची तथा सभी विश्राम गृहों के व्यवस्थापकों और केयर टेकरों को भी भेजी गई है. समिति ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

बीकेटीसी के अंडर आते हैं ये 47 मंदिर: बीकेटीसी के अंडर में उत्तराखंड के 47 प्रमुख मंदिर आते हैं. इनमें बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के साथ ही त्रियुगीनारायण मंदिर, नरसिंह मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, कालीमठ मंदिर, ब्रह्मकपाल शिला एवं परिक्रमा- बदरीनाथ, तप्त कुंड, शंकराचार्य समाधि, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, योगध्यान बदरी, भविष्य बदरी, आदि बदरी, वृद्ध बदरी, माता मूर्ति मंदिर, वासुदेव मंदिर, गौरी कुंड मंदिर, आदिकेदारेश्वेर मंदिर, पांच शिला बदरीनाथ (नारद शिला, नृसिंह शिला, बाराही शिला, गरुड़ शिला और मार्कण्डेय शिला), पांच धाराएं (प्रह्लाद धारा, कूर्मा धारा, भृगु धारा, उर्वशी धारा और इंदिरा धारा), ऊखीमठ में उषा का मंदिर, कालिशिला और वसुधारा शामिल हैं.

बीकेटीसी क्या है? बीकेटीसी (BKTC) बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति है. इसके अधीन इन दोनों बड़े मंदिरों समेत 47 अन्य मंदिर आते हैं. बीकेटीसी इन मंदिरों की व्यवस्था देखती है. इसमें मंदिरों का प्रबंधन, सुरक्षा और रखरखाव शामिल हैं. बीकेटीसी 1939 के अधिनियम के तहत काम करती है. बदरी-केदार मंदिर समिति बदरीनाथ और केदारनाथ समेत अन्य मंदिरों के कपाट खुलने और बंद होने की व्यवस्था करती है. इसके साथ ही इन मंदिरों के विकास और तीर्थयात्रियों की सुख सुविधा के लिए बजट पास करना भी इनका जिम्मा है. बीकेटीसी की बजट बैठक में चारधाम यात्रा 2026 के लिए ₹121 करोड़ का बजट पास किया गया था. बीजेपी नेता हेमंत द्विवेदी अभी बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं. अभी कुछ दिन पहले बदरीनाथ केदारनाथ मंदिरों के दर्शन करने गए जाने-माने उद्योगपति मुकेश अंबानी ने मंदिर समिति को 10 करोड़ रुपए का दान दिया था. पिछला साल भी अंबानी ने 10 करोड़ रुपए का दान दिया था.

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